יש רגעים שבהם הפיתוי להגיד "אמרתי לכם" פשוט גדול מדי. לא מתוך שחצנות, ולא מפני שאני נביא או בן של נביא, אלא משום שהסימנים היו גלויים לעין. בטור שפרסמתי כאן לפני מספר שבועות כתבתי: "כשתקראו שוב את הדברים שלי באמצע העונה, ברק בכר כבר לא יהיה המאמן של מכבי חיפה. תבדקו אותי בבקשה". ובכן, אפילו לא היינו צריכים להמתין עד אמצע העונה.

כל מי שעקב אחרי מכבי חיפה בחודשים האחרונים יכול היה לראות שהקבוצה מתקשה להתרומם. שחקנים הגיעו ועזבו, בעלי תפקידים התחלפו, בכר עצמו פוטר וחזר, ורק דבר אחד כמעט לא השתנה: היכולת על המגרש. מכבי חיפה נראתה רחוקה מאוד מהקבוצה שדרסה את הליגה וזכתה בשלוש אליפויות רצופות.

בכר ( צילום: עידו ארז )

ולא מדובר רק בכדורגל. שפת הגוף סיפרה לא פחות מהתוצאות: הרפיון על הספסל, הראיונות המתוחים וההסברים החוזרים על תהליכים שדורשים זמן. התחושה הייתה שהמאמן והשחקנים כבר לא מצליחים להוציא זה מזה את מה שנדרש. התבוסה 4:0 למכבי נתניה הייתה רק החותמת הסופית. גם בכר הבין שהגיע הזמן להיפרד, והודיע על התפטרותו.

עכשיו, כשהפרק הזה הסתיים, מכבי חיפה חייבת להפסיק להסתכל לאחור ולהתחיל לחשוב קדימה. אחרי כל הניסיונות שלא צלחו, הגיע הזמן לבחור לא רק מאמן עם קורות חיים מרשימים, אלא איש מקצוע שיחזיר למועדון את מה שאבד לו בדרך: התלהבות, מחויבות ואמונה שאפשר לנצח כל יריבה.

ולא צריך לחפש רחוק. למועמד המתאים בעיניי קוראים אופיר חיים. מי שראה את נבחרת הנוער בהדרכתו, במיוחד במסע המופלא שלה למקום השלישי במונדיאליטו, יודע על מה אני מדבר. חיים הצליח לבנות חבורה מלוכדת, להעניק לשחקנים ביטחון ולהוציא מהם הרבה מעבר למה שרבים האמינו שאפשר. הוא לא הסתפק בהוראות מהקווים, אלא יצר קבוצה שמשחקת עם לב, עם תשוקה ועם אמונה בעצמה.

נכון, יש הבדל גדול בין אימון נבחרת צעירה לבין ניהול חדר הלבשה של מועדון לחוץ ותובעני כמו מכבי חיפה. אין שום ערובה שההצלחה שלו בנוער תתורגם מיד לליגת העל. ועדיין, דווקא אחרי כל מה שעבר על הירוקים, אני משוכנע שזה הימור ששווה לקחת.

במכבי חיפה צריכים לעשות הכל כדי להביא את חיים לכרמל. לפעמים הפתרון נמצא ממש מול העיניים, ורק צריך את האומץ לבחור בו. הכתובת הקודמת כבר התממשה. הגיע הזמן לכתוב אחת חדשה.





גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.