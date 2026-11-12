מיררה אנדרייבה סיפקה היום (חמישי) הצהרת כוונות ברורה בטורניר גמר הסבב לנשים, כשהביסה את ארינה סבאלנקה (2 בעולם) - והבטיחה את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לחצי הגמר. אלופת רולאן גארוס בת ה-19 (3 בעולם), נקלעה לפיגור 4:1 במערכה הראשונה, אך התאוששה, ניצחה 11 משחקונים ברציפות וסגרה עניין עם 4:6, 0:6.

מיררה אנדרייבה סיפקה היום (חמישי) הצהרת כוונות ברורה בטורניר גמר הסבב לנשים, כשהביסה את ארינה סבאלנקה (2 בעולם) - והבטיחה את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לחצי הגמר. אלופת רולאן גארוס בת ה-19 (3 בעולם), נקלעה לפיגור 4:1 במערכה הראשונה, אך התאוששה, ניצחה 11 משחקונים ברציפות וסגרה עניין עם 4:6, 0:6.

מיררה אנדרייבה סיפקה היום (חמישי) הצהרת כוונות ברורה בטורניר גמר הסבב לנשים, כשהביסה את ארינה סבאלנקה (2 בעולם) - והבטיחה את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לחצי הגמר. אלופת רולאן גארוס בת ה-19 (3 בעולם), נקלעה לפיגור 4:1 במערכה הראשונה, אך התאוששה, ניצחה 11 משחקונים ברציפות וסגרה עניין עם 4:6, 0:6.