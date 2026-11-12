מיררה אנדרייבה סיפקה היום (חמישי) הצהרת כוונות ברורה בטורניר גמר הסבב לנשים, כשהביסה את ארינה סבאלנקה (2 בעולם) - והבטיחה את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לחצי הגמר. אלופת רולאן גארוס בת ה-19 (3 בעולם), נקלעה לפיגור 4:1 במערכה הראשונה, אך התאוששה, ניצחה 11 משחקונים ברציפות וסגרה עניין עם 4:6, 0:6.
הרוסייה סיימה את ההתמודדות עם 16 ווינרים לעומת שש טעויות בלתי מחויבות בלבד, ובמשחקון המכריע במערכה הראשונה, לאחר שנקלעה לפיגור 30:15, הגיבה בשלושה אייסים רצופים.
"אהיה כנה, אני מרגישה שלארינה לא היה היום את היום הטוב ביותר שלה", סימה אנדרייבה. "אני לא חושבת שאני יכולה לקחת לעצמי את כל הקרדיט על הניצחון הזה. אני פשוט שמחה. הצבתי לעצמי מטרה להישאר מחויבת למשחק בכל מצב ולשלוט בדברים שנמצאים בשליטתי".
סבאלנקה, שהגיעה למשחק עם חבישה על ברכה, רשמה 23 טעויות בלתי מחויבות ולא חבטה אפילו אייס אחד. אחרי שכבר החזיקה ביתרון של שתי שבירות, הצליחה לזכות בעשר נקודות בלבד נוספות לאורך המשחק. מחר (שישי, 22:00) היא תתמודד מול אלינה סביטולינה (6 בעולם) על הכרטיס הנוסף לחצי הגמר.
עוד לפני האוקראינית שמרה על סיכוייה להעפיל לשלב הבא אחרי שניצחה את קרולינה מוחובה 6:3, 2:6, 2:6. סביטולינה, שהפסידה לאנדרייבה במשחקה הראשון בבית 6:4, 6:0, פתחה רע גם הפעם, הפסידה במערכה הראשונה ואף נזקקה לפסק זמן רפואי בשל פציעה בירך ימין. למרות זאת, היא הצליחה להתאושש ולהתיש את מוחובה, שסיימה עם 39 טעויות בלתי מחויבות.
המנצחת במפגש בין סבאלנקה לסביטולינה ביום שישי תצטרף לאנדרייבה בחצי הגמר.