הסיבוב השני באליפות ארה"ב הפתוחה נמשך הערב (חמישי) כאשר איגה שוויונטק הצטרפה לטניסאיות שעלו לשלב הבא, כך גם נאומי אוסקה.
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שוויונטק, המדורגת שמינית בעולם, התמודדה מול נדיה פודורוסקה הארגנטינאית, שאמנם מגיעה מעמקי המקום ה-449 בדירוג ה-WTA, אך ב-2020 רשמה הפתעה עצומה כשהגיע עד חצי גמר רולאן גארוס, כשבדרך היא הדיחה את אלינה סביטולינה. מי שעצרה אותה בחצי הגמר הייתה לא אחרת מאשר שוויונטק, שגם כאן שלחה את פודורוסקה הביתה, הפעם בסיבוב השני בפלאשינג מדו.
שוויונטק לא בדיוק הייתה בשיאה, אך שבירה אחת הספיקה לה כדי לנצח במערכה הראשונה. במערכה השנייה היא שברה פעמיים את הגשותיה של יריבתה בדרך ל-1:5 קליל, והשלימה ניצחון בתוך שעה ו-11 דקות.
נאומי אוסקה עלתה גם היא לסיבוב השלישי לאחר 2:6, 7:5, 1:6 על קטרינה סיניאקובה (42 בעולם) שזכתה עשר פעמים בטורנירי גראנד סלאם בקטגוריית הזוגות, אך ביחידות היא מעולם לא הגיעה רחוק - וכך קרה גם הערב. אוסקה הגיעה היטב למערכה הראשונה והייתה דומיננטית לכל אורכה, אך בסט השני היא חוותה נפילת מתח, כמו שקורה לה לא מעט, ואיבדה יתרון 3:5 בדרך להפסד 7:5 במערכה. במערכה השלישית היפנית כבר הגיעה בשיא הריכוז, ושלטה לכל אורכה בדרך לשלב הבא.