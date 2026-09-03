שוויונטק, המדורגת שמינית בעולם, התמודדה מול נדיה פודורוסקה הארגנטינאית, שאמנם מגיעה מעמקי המקום ה-449 בדירוג ה-WTA, אך ב-2020 רשמה הפתעה עצומה כשהגיע עד חצי גמר רולאן גארוס, כשבדרך היא הדיחה את אלינה סביטולינה. מי שעצרה אותה בחצי הגמר הייתה לא אחרת מאשר שוויונטק, שגם כאן שלחה את פודורוסקה הביתה, הפעם בסיבוב השני בפלאשינג מדו.

שוויונטק, המדורגת שמינית בעולם, התמודדה מול נדיה פודורוסקה הארגנטינאית, שאמנם מגיעה מעמקי המקום ה-449 בדירוג ה-WTA, אך ב-2020 רשמה הפתעה עצומה כשהגיע עד חצי גמר רולאן גארוס, כשבדרך היא הדיחה את אלינה סביטולינה. מי שעצרה אותה בחצי הגמר הייתה לא אחרת מאשר שוויונטק, שגם כאן שלחה את פודורוסקה הביתה, הפעם בסיבוב השני בפלאשינג מדו.

שוויונטק, המדורגת שמינית בעולם, התמודדה מול נדיה פודורוסקה הארגנטינאית, שאמנם מגיעה מעמקי המקום ה-449 בדירוג ה-WTA, אך ב-2020 רשמה הפתעה עצומה כשהגיע עד חצי גמר רולאן גארוס, כשבדרך היא הדיחה את אלינה סביטולינה. מי שעצרה אותה בחצי הגמר הייתה לא אחרת מאשר שוויונטק, שגם כאן שלחה את פודורוסקה הביתה, הפעם בסיבוב השני בפלאשינג מדו.

שוויונטק לא בדיוק הייתה בשיאה, אך שבירה אחת הספיקה לה כדי לנצח במערכה הראשונה. במערכה השנייה היא שברה פעמיים את הגשותיה של יריבתה בדרך ל-1:5 קליל, והשלימה ניצחון בתוך שעה ו-11 דקות.

שוויונטק לא בדיוק הייתה בשיאה, אך שבירה אחת הספיקה לה כדי לנצח במערכה הראשונה. במערכה השנייה היא שברה פעמיים את הגשותיה של יריבתה בדרך ל-1:5 קליל, והשלימה ניצחון בתוך שעה ו-11 דקות.

שוויונטק לא בדיוק הייתה בשיאה, אך שבירה אחת הספיקה לה כדי לנצח במערכה הראשונה. במערכה השנייה היא שברה פעמיים את הגשותיה של יריבתה בדרך ל-1:5 קליל, והשלימה ניצחון בתוך שעה ו-11 דקות.