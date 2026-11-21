שבן שלטון וקרלוס אלקראס הגיעו לשובר שוויון במערכה החמישית ברבע גמר אליפות ארה"ב, האמריקאי היה זה שחגג. הערב (שבת) בטורינו השניים שוב נזקקו לשובר שוויון כדי להכריע את המשחק, והפעם אלקראס השאיר ליריבו נקודה אחת בלבד. הספרדי ניצח 6:3, 3:6, 6:7 (1) אחרי שעתיים ודקה, ועלה שנה שנייה ברציפות לגמר טורניר סוף העונה.

אלקראס בן ה-23, שהפסיד ליאניק סינר בגמר אשתקד, הוא הספרדי השני אחרי רפאל נדאל שמעפיל יותר מפעם אחת לגמר הטורניר. מחר (ראשון, 19:00 שעון ישראל) ינסה לזכות בתואר לראשונה בקריירה, מול המנצח בחצי הגמר השני בין אלכסנדר זברב לדניל מדבדב (21:30). את הרוסי הוא כבר ניצח השבוע בשלב הבתים, שאותו סיים במאזן מושלם.

גלריה השיג נקמה. אלקראס ( צילום: Marco BERTORELLO / AFP )

קרלוס אלקראס ( צילום: Marco BERTORELLO / AFP )

שלטון, בהופעתו הראשונה בחצי הגמר בטורינו, שבר כבר במשחקון הפתיחה עם ווינר בכף היד על ההגשה הראשונה של אלקרס. האמריקאי ברח ל-1:4, הציל שתי נקודות שבירה ביתרון 2:4 בעזרת ההגשה שלו ושמר על היתרון עד לסיום המערכה. אלקרס, שעלה עם חבישה על ירך שמאל אחרי שנזקק לטיפול במשחק מול מדבדב ביום רביעי, התקשה בפתיחה למצוא את התזמון בחבטות מהקו האחורי.

התפנית הגיעה במשחקון השמיני של המערכה השנייה. שתי חבטות גב יד של אלקרס פתחו לו את המגרש וסידרו לו שתי נקודות שבירה. כבר בראשונה שלטון חבט החוצה, ובמשחקון הבא הספרדי סגר את המערכה עם ווינר אלכסוני בגב היד. המערכה המכרעת נשארה צמודה עד לשובר השוויון, שבו אלקרס ניצח 1:7. הוא שחרר שאגה וניגש לרשת לחבק את שלטון.