הישג מרשים לג'ודוקא הישראלי הצעיר: יצחק אשפיז זכה הערב (שישי) במדליית הזהב בגראנד סלאם בבודפשט, בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג.

אשפיז פתח את יום הקרבות בסיבוב השני, שם גבר באיפון על דוסטון רוזאייב מאוזבקיסטן. בשמינית הגמר המשיך הישראלי ביכולת המרשימה עם איפון נוסף, הפעם על אמיל ג'רינג מהולנד.

הישג מרשים נוסף. אשפיז ( צילום: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP )

ברבע הגמר המתינה לו משוכה פורטוגלית בדמות בי טרלאו פרננדס. אשפיז הסתפק בשני יוקו כדי לנצח ולהעפיל לשלב הבא. בחצי הגמר פגש את ארטיום לושיאק מאוקראינה, והשיג שני יוקו לעומת אחד של יריבו בדרך לניצחון ולהעפלה לגמר.

בקרב על מדליית הזהב פגש הישראלי את אנזו ג'אן מצרפת. אשפיז ניצל טעות של הצרפתי במהלך הכניסה לתרגיל, הגיב במהירות עם תרגיל נגד מושלם והטיח אותו על גבו באיפון - שהעניק לו את מדליית הזהב.

הזכייה מגיעה כשבועיים בלבד לאחר שגפן פרימו זכתה במדליית הזהב בגראנד סלאם בלוזאן שבשווייץ. פרימו, שהתחרתה גם היא בבודפשט, סיימה הפעם במקום השביעי.

מאמן נבחרת ישראל, שני הרשקו, התרגש מההישג של אשפיז והדגיש את הדרך שעשה מאז הפציעה: "זהו הישג משמעותי מאוד עבור יצחק. לחזור מפציעה ולזכות בזהב בגראנד סלאם מעיד הרבה על האופי שלו, על החוסן, המשמעת והמחויבות שלו לדרך. יצחק עבד קשה מאוד כדי לחזור לרמה הזו, והיום הוא קיבל את התמורה על העבודה".