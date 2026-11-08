ניצחון גדול לנבחרת ישראל בכדוריד. הנבחרת גברה אמש (שבת) 28:31 בחוץ על סלובניה, מהנבחרות הבכירות באירופה, והשיגה את שתי הנקודות הראשונות שלה במוקדמות אליפות אירופה. אחרי ההפסד בשער לצ'כיה בפתיחת הקמפיין, שחקניו של דויד פיסונרו סיפקו הופעה מרשימה וחיזקו את סיכוייהם להעפיל לטורניר.

דניאל מוסינדי היה המצטיין עם עשרה שערים ללא החטאה, ושניר נציה הוסיף שבעה. בשער נאלצה ישראל לבצע שינוי מוקדם: יהב שמיר נפצע כבר בדקה השלישית, והקפטן דן טפר נכנס במקומו, תרם שמונה עצירות וסייע גם במסירות שהובילו לשערים.

נבחרת ישראל בכדוריד ( צילום: הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד )

ישראל נשארה צמודה למארחת במחצית הראשונה, גם כשסלובניה עלתה ליתרון של שער או שניים. במחצית השנייה הצליחה הנבחרת להכתיב את הקצב, לקבל תרומה חשובה מהשער ולנצל את ההזדמנויות בהתקפה, בדרך לניצחון חוץ יוקרתי.

התוצאה פותחת עבור ישראל אפשרות להיאבק על אחד משני המקומות הראשונים בבית, שמקנים עלייה אוטומטית לאליפות אירופה. גם ארבע הנבחרות הטובות ביותר מבין מסיימות המקום השלישי יעפילו לטורניר.

"גם כשהם הובילו בהפרש של שער או שניים במהלך המחצית הראשונה, זה לא הרתיע אותנו", סיפר מוסינדי. "הצלחנו להיצמד לשיטה שלנו לאורך כל המשחק ולשלוט בקצב. במחצית השנייה שיחקנו לדעתי בצורה מדהימה". על התחושות בסיום הוסיף: "אנחנו מחכים לניצחון כזה כבר הרבה מאוד זמן. אין תחושה טובה מזאת".

טפר אמר: "לא באנו להעביר את הזמן או להסתפק בתוצאה טובה – באנו לנצח ולקחת שתי נקודות". הקפטן גם הבהיר שהמשימה רחוקה מסיום: "המטרה שלנו היא להעפיל לאליפות אירופה. זו המטרה, לא הניצחון על סלובניה".