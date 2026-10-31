רומא ולאציו – שני מועדונים ותיקים בכדורגל האיטלקי שמייצגים את עיר הבירה, העיר הגדולה ביותר בארץ המגף. באופן מעט מטעה, ברוב עונות ההיסטוריה אף אחת מהן לא נאבקה על האליפות בסרייה א'. יחד הן חולקות חמישה תארי "סקודטו": רומא בעונות 1941/42, 1982/83 ו-2000/01, ולאציו ב-1973/74 וב-1999/2000. והעובדה הבאה מפתיעה אף יותר – כמעט ואין עונה שבה שתיהן נאבקו בצמרת עד הסוף. לכן עונת 2026/27, שהחלה לפני תשעה מחזורים, חריגה בנוף של "עיר הנצח".

הסרייה א' במתכונתה הנוכחית הוקמה בעונת 1929/30. בכל 96 העונות מאז, הזוכות הדומיננטיות הן יובנטוס (34), אינטר (19) ומילאן (16), ואילו רומא ולאציו מחזיקות בשלוש ושתי זכיות בלבד. קרב אליפות בין קבוצות מאותה עיר הוא לא תופעה בלתי נראית: בדרבי של מילאנו סיימו מילאן ואינטר במקומות 1 ו-2 שמונה פעמים, בהן עונת 21/22 שהוכרעה במחזור האחרון לטובת מילאן. גם בדרבי של טורינו, בין 1966/67 ל-1976/77, יובנטוס וטורינו סיימו במקומות 1 ו-2 שלוש פעמים. רומא ולאציו הן הצמד השלישי שזכה בסרייה א', אבל בעוד למילאנו יש 35 זכיות ולטורינו 40, לרומא יש חמש. ובנוסף, מלבד עונה אחת, בכל פעם שאחת זכתה השנייה הייתה רחוקה משם (ב-83' לאציו אף שיחקה בסרייה ב').





גלריה שחקני לאציו חוגגים ( צילום: Marco Bertorello / AFP )





בתחילת המילניום שתיהן היו לזמן קצר בטופ. לאציו, שהפסידה את האליפות במחזור הסיום של 98/99, זכתה ב-1999/2000 עם כדורגל נהדר ופוטו פיניש מהסרטים. המועדון חגג 100 שנות קיום, והבעלים סרג'יו קראניוטי העמיד סגל כוכבים: נסטה, מיכאלוביץ', חואן ורון, נדבד, סימאונה ואינזאגי. יובנטוס נראתה בדרך הבטוחה לתואר, עם פער תשע נקודות שמונה מחזורים לסיום, עד שאירחה בדלה אלפי את הנשרים. הקרב הישיר הוכרע עם 1:0 לאורחים בנגיחה קסומה של סימאונה (דקה 66). יובה מעדה עוד כמה פעמים, כולל מול פרוג'ה הצנועה במחזור האחרון, ולאציו ניצלה זאת וזכתה באליפות השנייה בתולדותיה. רומא סיימה שישית, 18 נקודות מהשכנה.

בעונה שאחרי רצתה רומא להשיב מלחמה. הבעלים פרנקו סנסי נתן לפאביו קאפלו את הכלים – טוטי, באטיסטוטה, מונטלה, קאפו, סמואל ואמרסון – והם עשו את העבודה. רומא הובילה את הטבלה רוב העונה, ויובנטוס ולאציו נשפו בעורפה. במחזור ה-28 נפגשו הרומאיות לדרבי שנגמר 2:2 אחרי יתרון כפול של רומא, והקאמבק השאיר את לאציו במאבק. שבוע אחר כך ביקרה רומא בדלה אלפי: יובה הובילה 2:0, קאפלו הימר והכניס את נקאטה היפני על חשבון טוטי, הוא צימק יפה, ובתוספת הזמן בעיטתו נהדפה לרגלי מונטלה שקבע 2:2. במחזור הסיום רומא הייתה תלויה בעצמה בלבד, ניצחה 1:3 וזכתה באליפות השלישית בהיסטוריה – בדיוק שנה אחרי היריבה העירונית.

על אף שלא זכינו לראות אותן נאבקות לפני העונה ההיא או אחריה, היריבות ביניהן מתדלקת אחת את השנייה, והדרבי של רומא הוא מהחמים בכדורגל האיטלקי. בארבע מתוך שש העונות האחרונות הן סיימו זו מעל זו. אבל ההיסטוריה לא תמיד מנבאת את ההווה, והנה בעונת 26/27 שתיהן לוהטות בצמרת. איך זה קרה? בואו נעבור להווה.

לאציו: משום מקום

לפריחה של הנשרים לא רמזו שום נתוני פתיחה. העונה שעברה הסתיימה במקום התשיעי והפסד כפול לרומא בדרבי, ובקיץ המחאה נגד הבעלים, קלאודיו לוטיטו, עלתה מדרגה. האוהדים, בראשות האולטראס של "קורבה נורד", מאשימים אותו בחוסר שאפתנות ובניהול המועדון כעסק שמטרתו לא להפסיד כסף. שחקנים משמעותיים נמכרו – מריו חילה למילאן (30 מיליון יורו), הבלם אלסיו רומאניולי והשוער איבן פרובדל – וכ-90 אחוז מבעלי המינויים לא חידשו. היציעים בבית ריקים יחסית, אבל בחוץ הם ממלאים אותם באלפים (כ-10 אלף במחזור האחרון מול סאסואולו): האוהדים תומכים בקבוצה, אך נגד הבעלים.

על המגרש הדברים נראים אחרת. לאציו פתחה בשמונה ניצחונות ותיקו אחד, ומנצחת בכל חמשת משחקי החוץ שלה – כולל 3:0 מהדהד על יובנטוס. בהגנה, בלם הרכש מאיאקס יוסיפ שוטאלו, הדני אוליבר פרובטגור – שחקן עם עבר כאלוף ליגת האלופות בסוני פלייסטיישן (אמיתי לגמרי) – והמגן נונו טבארש מציגים את ההגנה הטובה בליגה, עם שבע ספיגות בלבד. גאטוסו, שחקן העבר האגדי של מילאן, מציג כדורגל התקפי ב-4:3:3. במרכז: דווידה פראטזי (שלושה שערים), רדה בלאהיאן וקנת' טיילור (שני שערים ובישול). בהתקפה: גוסטב איסאקסן, טיג'אני נוסלין (ארבעה שערים ושני בישולים) ומטיה זקאני (35 שערים במדי הקבוצה מאז אוגוסט 2021).

נכון, אנחנו בשלב מוקדם, אבל קחו נתון: הפתיחה הטובה ביותר של לאציו עד העונה הייתה ב-99/2000 עם 21 נקודות אחרי תשעה מחזורים תחת סוון-גוראן אריקסון. העונה היא פתחה עם 25. האם זה ייגמר כמו בשנת 2000?

רומא: מועדון בתנופה

הג'אלורוסי נכנסו לעונה בתנופה אחרי מקום שלישי והעפלה לליגת האלופות לראשונה מזה שמונה שנים. עם ההצלחה בא התיאבון, והנהלת המועדון בראשות דן פרידקין השקיעה מעל 115 מיליון אירו: סנטיאגו קסטרו בן ה-21 (36 מיליון, מבולוניה), רודריגו מורה הפורטוגלי (25 מיליון, מפורטו), הבלם היווני קולייראקיס (16.5 מיליון, מוולפסבורג), נהואל מולינה (13 מיליון, מאתלטיקו מדריד) ומרטן דה רון בהעברה חופשית. בניגוד לשכנה, באולימפיקו האווירה מחשמלת. על המקהלה מנצח ג'אן פיירו גאספריני (68), שהגיע בעונה שעברה אחרי תשע עונות באטלנטה.





רומא ( צילום: Burak Kara/Getty Images )





המערך שלו כולל שלושה בלמים כשחמישה שחקנים מתחרים על המקומות (מנצ'יני, הרמוסו, אנדיקה, גילארדי וקולייראקיס), והוא מחזק את הטענה ש"מערך שלושה בלמים לא חייב להיות הגנתי": רומא כבשה 31 שערים ב-12 משחקים בכל המסגרות. בחלק הקדמי אפשר למצוא את פאולו דיבאלה, שעושה קסמים עם הכדור, את דונייל מאלן (21 שערים ב-26 הופעות ליגה מאז הגיע בינואר האחרון), ולצידם את מתיאס סולה ורודריגו מורה. אחרי פציעתו של מאנו קונה, שיחזור בעוד כחודש, גאספריני שלח למגרש את שחקן הבית הצעיר ניקולו פיסילי, שכבש בשניים משלושת המשחקים האחרונים.

השחקנים עדיין מתאקלמים, ורומא נתפסת לא פעם חשופה מאחור – חמישה שערים ספגה בשני המשחקים האחרונים בליגה. לסיכום, יש לה סיבות לשמוח מהפתיחה: שישה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו ללא הפסד, מקום שלישי עם 21 נקודות – ארבע פחות מלאציו ואינטר הראשונות. ונתון אחרון: בכל שש העונות האחרונות רומא לא סיימה במקום נמוך יותר מהעונה שקדמה לה. בעונה שעברה היא סיימה שלישית.

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