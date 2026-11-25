במהלך הכנס הדגישו הדוברים את המחויבות של המערכת ליצירת סביבת אימונים ועבודה בטוחה ומוגנת לכל הפעילים. המועדון רואה בחומרה רבה כל התנהגות שיש בה פגיעה בכבוד, בבריאות ובשלמות נפשם של המעורבים כמו גם התנכלות על רקע של הטרדה מינית. הדוברים בכנס הדגישו כי יפעלו בכל היכולות והסמכויות על מנת להוקיע ולמנוע התנהגות פוגענית,כדי להבטיח סביבת אימונים ועבודה בטוחה, מכבדת ונקייה מהטרדות מיניות.

במהלך הכנס הדגישו הדוברים את המחויבות של המערכת ליצירת סביבת אימונים ועבודה בטוחה ומוגנת לכל הפעילים. המועדון רואה בחומרה רבה כל התנהגות שיש בה פגיעה בכבוד, בבריאות ובשלמות נפשם של המעורבים כמו גם התנכלות על רקע של הטרדה מינית. הדוברים בכנס הדגישו כי יפעלו בכל היכולות והסמכויות על מנת להוקיע ולמנוע התנהגות פוגענית,כדי להבטיח סביבת אימונים ועבודה בטוחה, מכבדת ונקייה מהטרדות מיניות.

במהלך הכנס הדגישו הדוברים את המחויבות של המערכת ליצירת סביבת אימונים ועבודה בטוחה ומוגנת לכל הפעילים. המועדון רואה בחומרה רבה כל התנהגות שיש בה פגיעה בכבוד, בבריאות ובשלמות נפשם של המעורבים כמו גם התנכלות על רקע של הטרדה מינית. הדוברים בכנס הדגישו כי יפעלו בכל היכולות והסמכויות על מנת להוקיע ולמנוע התנהגות פוגענית,כדי להבטיח סביבת אימונים ועבודה בטוחה, מכבדת ונקייה מהטרדות מיניות.