כ-100 מאמנים ואנשי צוות של מועדון הספורט הרב ענפי מכבי ת"א השתתפו בכנס ראשון מסוגו שקיים המועדון בתחילת השבוע בנושא המוגנות. הכנס כלל סדנא מעמיקה, בשיתוף עם עמותת מוגנות לכל. את הסדנא הובילו עו"ד אורי כהנא יו"ר העמותה ועו"ד אושרית אל על מנכ"לית העמותה. הכנס התקיים ב-ZOOM.
קיום הכנס ביטא את החשיבות שרואה המועדון במחויבות שלו בהעלאת המודעות, להעמקת הידע במטרה להפוך את עקרונות המוגנות לחלק בלתי נפרד מהעשייה המקצועית, החינוכית והניהולית היומיומית במכבי ת"א.
נושא המוגנות מהווה חלק בלתי נפרד מהאחריות המקצועית והערכית המוטלת על כל אחד ואחת במכבי ת"א. על עובדי המועדון, הצוותים המקצועיים והניהוליים כמו גם המתנדבים המפעילים כ-4,000 ספורטאיות וספורטאים ב-22 ענפי ספורט, מרביתם ילדים ובני נוער, מוטלת האחריות להבטיח סביבת פעילות בטוחה, מכבדת ומוגנת, המאפשרת לכל הספורטאים והספורטאיות להתפתח ולמצות את יכולותיהם.
המפגש נועד להעמיק את המודעות לנושא, להקנות למשתתפים כלים מעשיים לזיהוי מצבים רגישים להתמודדות נכונה עמם ולחזק את ההיכרות עם עקרונות ההתנהלות והאחריות האישית והמקצועית של כל אחד ואחת מבעלי התפקידים במועדון.
במהלך הכנס הדגישו הדוברים את המחויבות של המערכת ליצירת סביבת אימונים ועבודה בטוחה ומוגנת לכל הפעילים. המועדון רואה בחומרה רבה כל התנהגות שיש בה פגיעה בכבוד, בבריאות ובשלמות נפשם של המעורבים כמו גם התנכלות על רקע של הטרדה מינית. הדוברים בכנס הדגישו כי יפעלו בכל היכולות והסמכויות על מנת להוקיע ולמנוע התנהגות פוגענית,כדי להבטיח סביבת אימונים ועבודה בטוחה, מכבדת ונקייה מהטרדות מיניות.
דורון שיטרוק יו"ר מכבי ת"א: "מועדון ספורט הוא הרבה מעבר למסגרת לאימונים, לתחרויות ולהישגים. הוא בית, הוא קהילה, הוא מסגרת חינוכית וערכית ובעיקר מקום בו כל אדם חייב להרגיש בטוח, מוגן ומכובד. אני מבקש להדגיש באופן חד משמעי: במכבי ת"א, אין ולא תהיה סובלנות להתנהגות פוגענית. לא להטרדה מינית, לא להתנכלות, לא לאלימות פיזית או מילולית, לא להשפלה, לא לניצול יחסי מרות או תלות ולא לכל התנהגות הפוגעת בגופו, בריאותו או בשלמותו של מישהו במועדון. אנו מתחייבים לפעול בנחישות, בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובמסגרת סמכויותינו כדי למנוע התנהגויות פסולות, להוקיע אותן ולטפל בכל דיווח או חשש לפגישה ברגישות, באחריות ובדיסקרטיות בהתאם להוראות הדין. מוגנות אישית אינה סיסמה ואינה מסתכמת בתקנון או בהצהרת כוונות. היא תרבות אירגונית, היא דרך חיים והיא מחויבות יומיומית של כולנו. כל ספורטאי וספורטאית בכל גיל בכל ענף ובכל רמה זכאים לסביבה בטוחה, מוגנת ומכובדת. זוהי זכותם הבסיסית וזוהי חובתנו הבלתי מתפשרת".
כדי להבטיח טיפול רגיש, זמין, יעיל והוגן בכל תלונה בנושא, מינה המועדון שלוש אחראיות למוגנות ומניעת הטרדה מינית שהוכשרו לעסוק בנושא ונעזרות בצוות משפטי: ורד עצמון, עו"ד הילה נויבך ועו"ד קורל בן דיין.