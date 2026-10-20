שישה מחזורים בלבד חלפו מאז פתיחת היורוליג, ובהפועל ת"א כבר אפשר לזהות שני סיפורים מרכזיים ושונים.

מצד אחד, אלייז'ה בראיינט ממשיך לבסס את מעמדו כמנהיג הבלתי מעורער. מנגד, דן אוטורו, שהיה אחד השחקנים הדומיננטיים בעונה שעברה, עדיין מתקשה לשחזר את אותה יכולת. הערב (19.00), כשהאדומים יארחו בסופיה את וירטוס בולוניה, שקו הסנטרים שלה מוביל את המפעל במדד המצטבר, אוטורו יעמוד בפני מבחן משמעותי. בזמן שבראיינט כבר הוכיח שאפשר לסמוך עליו ברגעים החשובים, בצוות המקצועי יודעים שכדי לעמוד במטרות הגבוהות, תרתי משמע, שהציב המועדון, הם יצטרכו לקבל הרבה יותר גם מהאיש הגדול שלהם.

גלריה במועדון מגבים אותו. אוטורו ( צילום: עוז מועלם )

המספרים ממחישים היטב את מוקדי הכוח של שתי הקבוצות. הפועל מובילה את היורוליג בתרומת הגארדים שלה, עם 328 נקודות מדד מצטברות בשישה מחזורים. וירטוס, מנגד, מדורגת ראשונה בתרומת הסנטרים, עם 207 נקודות מדד, לעומת 118 בלבד שייצרו הסנטרים של האדומים. המשחק כמובן לא יוכרע בטבלה סטטיסטית, אבל הנתונים מצביעים על היתרונות של כל קבוצה ועל התחום שבו הפועל ת"א חייבת להשתפר.

בראיינט הפך כבר בעונה שעברה לשחקן החשוב ביותר של דימיטריס איטודיס, והעונה נדמה שמעמדו רק התחזק. אחרי שנבחר לחמישיית העונה ביורוליג, הוא פתח עם ממוצעים של 15.3 נקודות, 6.8 ריבאונדים ו־3.7 אסיסטים למשחק, לצד מדד יעילות מרשים של 24. הוא גם זכה פעמיים ברציפות בתואר מצטיין המחזור, הישג שאינו מובן מאליו גם עבור הכוכבים הגדולים במפעל.

בניצחון 80:81 על הכוכב האדום בלגרד סיפק בראיינט 18 נקודות, עשרה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, וסיים עם מדד 31. כעבור יומיים, מול ריאל מדריד, הוא כבר העלה הילוך: 22 נקודות, 13 ריבאונדים ושבעה אסיסטים בניצחון 98:102, בדרך למדד 40.

הפך לשחקן החשוב ביותר של איטודיס. בראיינט ( צילום: עוז מועלם )

דווקא על רקע ההופעות האלה, קשה לשכוח כיצד החלה עבורו העונה מחוץ לפרקט. בראיינט נעדר בשל מחלה מהדרבי מול מכבי ת"א בסופרקאפ המקומי, שבו הובסה הפועל 101:83. במהלך המשחק הופצו ברשת תמונות שבהן נראה לכאורה במספרה, ונטען כי צולמו בזמן שחבריו היו על הפרקט. מועד הצילום לא אומת אז, אך התמונות עוררו סערה וביקורת, ובעקבות הפרשה הוא זומן לשיחת נזיפה במועדון. גם לא מעט מחבריו לקבוצה הביעו בפניו את אכזבתם. מאז, את התשובה המשמעותית ביותר שלו הוא מספק על המגרש.

זה כל השוני

אצל אוטורו התמונה שונה. אשתקד הוא היה אחד העוגנים בצבע וסיים את העונה הסדירה ביורוליג עם ממוצעים של 13.4 נקודות, 5.4 ריבאונדים ומדד 16. אחרי שישה משחקים העונה הוא עומד על 9.5 נקודות ומדד 12.3, בעוד ממוצע הריבאונדים דווקא עלה ל־6.7. אחוזי הקליעה לשתיים, לעומת זאת, ירדו מכ־71 לכ־61. כלומר, הקושי אינו בהכרח בנוכחות שלו מתחת לסלים, אלא בעיקר ביכולת לתרגם אותה לנקודות ביעילות שאפיינה אותו בעבר.

מול פאו דווקא היה נהדר. אוטורו באתונה, בשבוע שעבר ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

אחרי ארבעה משחקים שבהם סיים עם מספר חד־ספרתי של נקודות, הגיע הניצחון הגדול על פנאתינייקוס, שבו תרם אוטורו 13 נקודות וחמישה ריבאונדים. בקבוצה יודעים שהוא יצטרך לשמור על הרמה הזאת ואף להעלות אותה במשחקים הבאים, אך בינתיים לא ממהרים להילחץ. "אנחנו לא מודאגים מפתיחת העונה שלו", אמר גורם במועדון. "הוא מגיע בכל יום בגישה חיובית, עובד קשה ומפרגן לחברים שלו גם כשפחות הולך לו. לאורך העונה יש לכל שחקן עליות וירידות, ולא כולם נכנסים לקצב באותו הזמן".

חלק מהשינוי קשור גם למי שמשחק לצידו העונה, זאק לידיי, שהפך במהירות לאחת הכתובות המרכזיות של האדומים בהתקפה. הוא מעמיד ממוצעים של 12.3 נקודות ו־4.5 ריבאונדים, ובניצחון על פנאתינייקוס תרם 17 נקודות. היכולת שלו לקלוע מבחוץ ולמשוך תשומת לב הגנתית מרחיבה את האפשרויות של איטודיס, אך מחייבת גם את אוטורו למצוא מחדש את מקומו ואת התזמון הנכון בתוך ההתקפה.

אלא שהשיפור מול פנאתינייקוס עדיין לא הפך לרצף. במשחק הליגה מול מכבי אשדוד ביום ראשון האחרון הסתפק אוטורו בשש נקודות ב־25 דקות. גם לעייפות שהצטברה בשבוע הכפול היה חלק בכך, אך התנודות בין המשחקים משקפות את מצבו: היכולת קיימת, הרצף והדומיננטיות עדיין חסרים.

וירטוס היא בדיוק היריבה שמולה יהיה קשה להסתיר את החולשה הזאת. קו הסנטרים שלה, שמוביל כאמור את המפעל במדד המצטבר, נשען בעיקר על אליו דיארה, שמעמיד ממוצעים של 11.8 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו־2.2 חסימות, ולצידו מומו דיוף. מול שחקנים כאלה, אוטורו יצטרך לשמור על אגרסיביות ולהיות יעיל ומשפיע יותר מכפי שהיה בשבועות האחרונים.