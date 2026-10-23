יש משהו כמעט משעשע בכדורגל הישראלי. כשמכבי חיפה לא מצליחה, יש לחץ. כשהיא מצליחה, יש לחץ. ואם היא במקום הראשון? נו, אז בכלל מתחילים לדבר על אליפות.

רק תזכורת קטנה: אנחנו בתחילת העונה. לפני כמה חודשים הסיפור סביב מכבי חיפה היה שונה לחלוטין... ההכנות בקיץ לא נראו טוב, חלק מהרכש הגיע מאוחר, סימני השאלה התרבו והביקורת התחילה עוד לפני שהליגה באמת התחילה. ואז קרה הדבר הנורא ביותר מבחינת חובבי הפאניקה: מכבי חיפה התחילה לנצח. לא רק זה... היא מצאה את עצמה במקום הראשון!ופתאום הלחץ החליף תחפושת.





גלריה שחקני מכבי חיפה חוגגים ( צילום: עידו ארז )





ואני, כמאמן המנטלי, זה בדיוק השלב שמעניין אותי, כי לחץ לא נעלם כשמצליחים, הוא לפעמים הוא פשוט משנה צורה. בתחילת הדרך הלחץ היה: "אתם לא מספיק טובים". עכשיו הלחץ הוא: "אם אתם במקום הראשון, אתם חייבים לקחת אליפות". אבל יש גם לחץ שלישי, ואולי הוא המסוכן מכולם: הפחד מהרגע שבו תגיע המעידה. והיא כנראה תגיע. לא כי מכבי חיפה חלשה, אלא כי ככה עובד ספורט. קבוצות מפסידות, שחקנים טועים. לפעמים כדור פוגע בקורה, לפעמים שוער נותן את המשחק של חייו ולפעמים אתה פשוט לא טוב במשך 90 דקות. אפילו קבוצות מצוינות לא מתקדמות בקו ישר.

השאלה המנטלית האמיתית היא לא רק האם מכבי חיפה תמעד, אלא מה יקרה יום אחרי. כי ברגע שהפסד יגיע, אפשר כמעט לשמוע כבר עכשיו את הקולות: "אמרנו לכם", "זו לא קבוצה לאליפות", "היכולת לא מספיק טובה", "בסוף האמת יצאה". וכאן מתחיל המבחן האמיתי של המערכת.

אי אפשר לדעת מבחוץ מה נאמר בחדר ההלבשה ומה באמת מרגיש כל שחקן, ולכן אני לא מתיימר לקבוע מה מצבם המנטלי. אבל מהצד אפשר להסתכל על האתגר שלהם: כיצד נשארים ממוקדים במשימה כאשר הסביבה מנסה בכל שבוע לכתוב את סוף הסיפור? מאמן מנטלי היה מנסה להחזיר אותם שוב ושוב למה שבשליטתם. לא לאליפות במאי. לא לטבלה בעוד שלושה חודשים, לא למה שיגידו בתוכנית הספורט אחרי הפסד, אפילו לא לרצף הניצחונות. אלא לאימון הבא, להכנה הבאה, לקבלת ההחלטות במשחק הבא ולתגובה לטעות הבאה.

זה נשמע פשוט. זה ממש לא. גם בניהול פרויקטים אנחנו מכירים את המלכודת הזאת. פרויקט מתחיל טוב, מגיעים לאבן דרך מוצלחת ופתאום כולם כבר מתכננים את מסיבת הסיום. ואז מגיעה תקלה אחת והמערכת עוברת מאופוריה לקטסטרופה. מנהל טוב לא מנהל פרויקט לפי מצב הרוח של ישיבת הסטטוס האחרונה, הוא מנהל תהליך. גם קבוצת כדורגל צריכה לעשות בדיוק את זה!

מקום ראשון הוא נתון נהדר, אבל הוא לא זהות. ניצחון לא מוכיח שאתה בלתי מנוצח, והפסד עתידי לא יוכיח שכל מה שהיה לפניו היה שקר. ואם כבר מדברים על ביטחון עצמי, כאן נמצאת נקודה חשובה במיוחד: ביטחון אמיתי לא יכול להישען רק על המקום בטבלה, הוא צריך להיבנות מהידיעה שהתכוננתי נכון, שאני מבין את התפקיד שלי, שאני מסוגל להתמודד עם טעות ושגם אחרי משחק פחות טוב יש לי כלים לחזור לעצמי. היכולת להישאר מאוזנים, בין האופוריה לפאניקה, היא בעיניי אחת היכולות המנטליות החשובות ביותר בספורט תחרותי.





אנדריאה נובאקוביץ' ופדרו ברזאו ( עמרי שטיין )





ועכשיו אני מוריד לרגע את כובע המאמן המנטלי ושם את כובע האוהד. ברור שאני רוצה אליפות, ברור שאני רוצה לראות את מכבי חיפה דורסת, מנצחת ופותחת פער שאפשר לראות מהכרמל עד תל אביב. אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר לעצמי: אנחנו רק בתחילת הדרך. לא צריך להכתיר אחרי ניצחון ולא לפרק אחרי הפסד. וגם לנו, האוהדים, יש תפקיד בסיפור הזה. אנחנו לא יכולים להוריד מהשחקנים את כל הלחץ, אבל אנחנו בהחלט יכולים להחליט אם אנחנו מוסיפים להם עוד משקל על הכתפיים או נותנים להם את המרחב לשחק, לטעות ולהתקדם. כי מכבי חיפה לא צריכה עכשיו עוד אנשים שיסבירו לה כמה חשוב לזכות באליפות. תאמינו לי, הם מכירים את הטבלה. היא צריכה סביבה שתאפשר לה להמשיך לעבוד נכון גם כשהתוצאות יהיו פחות טובות.

*הכותב הוא אוהד ירוק מלידה, מאמן מנטלי לביצועי שיא, מומחה לניהול פרויקטים וחי עפ"י העקרונות מהפסיכולוגיה החיובית

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