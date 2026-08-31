אז זהו, אחרי המתנה ארוכה זה קורה: סייד אבו פרחי עובר לקולורדו ראפידס. החלוץ בן ה־20, בוגר מחלקת הנוער של מכבי ת"א, מסיים את דרכו במועדון עם 15 שערים ושלושה בישולים ב־52 הופעות בקבוצה הבוגרת. מעבר למספרים, ההתקדמות שעשה אדירה. משחקן ששובץ כמגן ימני במכבי בני ריינה הוא הפך לחלוץ הפותח של הצהובים ולאחד האקזיטים הגדולים בתולדות המועדון. אבו פרחי נמכר בסכום המוערך בשישה מיליון דולר, עוד לפני שנכנסים לסוגיית האחוזים, כשהוא בן 20 בלבד ונמצא בתחילת הקריירה.

אבל עבור אוהדי מכבי ת"א, אבו פרחי הוא הרבה יותר מעוד שחקן. הוא אחד מאותם אנשים שתמיד מתנדבים לעשות את העבודה השחורה – זו ששחקנים רבים מעדיפים לברוח ממנה. כשרוי רביבו הורחק בדרבי הגביע המפורסם, אבו פרחי מילא את מקומו כמגן שמאלי, אף שהוא ימני ברגל. כשמכבי נותרה בעשרה שחקנים מול נתניה, הוא עבר לעמדת המגן הימני. וכשאופק מליקה הורחק והקבוצה כבר השלימה את מכסת החילופים, החלוץ היה הראשון שהתנדב להיכנס לשער. זו בדיוק הסיבה שאוהבים אותו כל כך.

סייד אבו פרחי ( צילום עוד מועלם )

סייד אבו פרחי מייצג את האופי המכביסטי. עכשיו הוא יוצא ל־MLS עם אותן תכונות, ואין לי ספק שיצליח גם שם. הפיזיות שלו, הנכונות לרדת לאחור ולהתחיל התקפות והתנועה שמפנה שטח לקשרים שמגיעים מקו שני הופכות אותו לחלוץ מיוחד כל כך. כשכל היכולות האלה מתחברות לאופי שלו, קשה לדעת עד לאן הוא מסוגל להגיע.

אז איפה נראה את אבו פרחי בעוד חמש שנים? אין לדעת. אבל אם ייקח לקולורדו את אותה נכונות לשחק כחלוץ, כמגן, כשוער או בכל מקום שבו יצטרכו אותו, יש סיכוי טוב שה־MLS תהיה רק התחנה הראשונה.





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