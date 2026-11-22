שינו זוארץ!!! חכה רגע עם מאמן!!! הדיו על מכתב ההתפטרות של רן בן שמעון טרם יבש , הדיו על החוזה החדש שלו בוודאי שלא, ובורסת השמות (ברק בכר) למאמן הבא של נבחרת ישראל כבר חוגגת. אבל זוארץ, בבקשה, חכה רגע! זה לא שברק בכר לא מאמן טוב, הוא אפילו מאמן מצויין כשיש לו את הכלים הדרושים (קצת כמו מוריניו), אבל זה יהיה רק עוד מאותו הדבר. מאז שאני ילד, היו כבר למעלה מעשרה מאמנים לנבחרת. חלקם כשלו באופן מפואר, אחרים כשלו קצת יותר.

בוא נאמר את האמת, אי אפשר להביא באמת מאמן זר מספיק טוב ויצירתי ובעל שם וסמכות לנבחרת, כי יהיו לו אופציות טובות יותר בלי כאב ראש פוליטי ובטח עם יותר כסף. למאמנים הישראלים יש את המנטליות הישראלית והסטנדרטים הישראלים שלא באמת מספיקים להגיע לטופ, בכדורגל כמובן.





מסי ובוסקטס ( צילום: REUTERS/Marco Bello )





אז מה עושים? לטעמי מה שדרוש לנבחרת זה שינוי גישה. לקחת סיכון, לא לחכות ולראות מי יהיו היריבות. התוכנית של נבחרת ישראל צריכה להיות מעבר להגרלה הקרובה.צריך להפנים שאנחנו נדרשים לתהליך, לא להעפלה כזאת או אחרת. לכן, מה שאני הייתי מציע שנהיה כמו ברצלונה ולא כמו מנצ'סטר יונייטד.פפ גווארדיולה היה מאמן ברצלונה ב' והביא את המועדון להישגיו הגדולים ביותר. גם השחקנים הצעירים בברצלונה זוכים לאמון ונלקחים עליהם סיכונים, להזכירך אוריין גורן היה בסגל ברצלונה למשחקי הקיץ לפני שהוא נכלל בסגל הבוגרת. יש דוגמאות רבות לכך: וינסנט קומפאני לא הגיע לבאיירן מינכן עם הרבה ניסיון באימון, וכך גם ססק פברגאס מקומו, אבל תראה מה הם עושים שם.

מה שאני מציע היא גישה חדשה לנבחרת: פנייה לשחקנים ממרכז השדה בטופ העולמי עם הצעה לבוא ולאמן את הנבחרת הבוגרת. בשבילי הבחירה הראשונה היא סרחיו בוסקטס מאינטר מיאמי, אבל אני מוכן לשלוח לך רשימה של עשרה בפרטי. כן זה יעלה להאתחדות שני מיליון יורו לשנה, אבל הקהל יחזור לנבחרת, היא תעניין שוב והכרטיסים יכסו. מאמן כזה יבוא בלי להכיר את הפוליטיקה של הסגל, ההתאחדות או השחקנים. הוא יגיע עם נסיון ברמות הגבוהות באמת, הוא יבין בדיוק איזה משחק מצפה לנבחרת נגד הנבחרות הגדולות ומה דרוש מהם. אבל, הכי הרבה הוא יתרום בקידום הכשרונות שלנו. תחשוב על מנור סולומון, גלוך, רביבו, אוריין גורן ועוד, מקבלים טיפים ועצות לשיפור המשחק שלהם מאדם בשיעור הקומה של בוסקטס, או אפילו סנטי קסורלה או ג'ורדן הנדרסון שיצפו בהם כל שבוע וישלחו להם הערות. איזו התקדמות תהיה לנו רק משם.

ברק בכר הוא מאמן ישראלי מצוין, אבל הוא לא יביא בשורה חדשה איתו. השיטה שלו גם דורשת איכות במקומות מסוימים במגרש, וכשאין אותה הוא לא מצליח. הוא לא מומחה בקידום שחקנים באופן כללי ובעיקר הוא יהיה זמין גם בעוד עשור. שינו, זה הזמן שלך להשאיר חותם על הכדורגל הישראלי, אז גלה מנהיגות, קח סיכון ותביא לנו מאמן שזכה בליגת האלופות, השתתף בעצמו בטורנירים גדולים וכל מה שחסר לו זה ניסיון באימון, כי כמו שאתה רואה, הניסיון של המאמנים זה לא מה שמביא תוצאות.

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