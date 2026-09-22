הפועל ירושלים ערכה הערב (שלישי) את אירוע פתיחת העונה שלה במוזיאון הסובלנות בעיר, כשעל הפרק גם החיפוש אחר גארד שישמש בשלב זה כמחליפו של ג'ארד הארפר. ביום שישי תפגוש הקבוצה את בני הרצליה בגביע ווינר, וביום שלישי הבא (29.9) תפתח את דרכה ביורוקאפ מול רוסטוק.

המאמן סשה אוברדוביץ' התייחס לאפשרות של חיזוק ואמר: "אנחנו מבצעים בדיקות ובוחנים את השוק. יש לנו מספר אפשרויות. אני חושב שהחלטה צריכה להתקבל בקרוב מתוך האפשרויות שיש לנו. נראה מה יביאו הימים הקרובים". כשנשאל על לורנזו בראון, השיב בקצרה: "הוא שחקן מצוין".

גלריה סשה אוברדוביץ' ( שחר גרוס, ONE )

על ההכנות לעונה אמר המאמן: "אני חושב שקיימנו אימונים טובים מאוד. כמובן שלא תמיד היו לנו קריאת המצבים הטובה ביותר או ההחלטות הטובות ביותר. השטף שלנו והזרימה במשחק עדיין לא נמצאים במקום שבו אנחנו רוצים שיהיו, אבל אנחנו משתפרים".

לצד הדברים שעוד דורשים שיפור, אוברדוביץ' הביע שביעות רצון מהסגל: "אני מרוצה מאוד מהקבוצה שיש לי. השחקנים מאוד פתוחים לאימון ולקבלת הנחיות. אנחנו נבנים מיום ליום, ולדעתי בכל יום אנחנו הופכים לטובים יותר. כמובן שמצב הרוח יעלה וירד בהתאם לניצחונות ולהפסדים, אבל אני באמת שמח שיש לי קבוצה כזאת".

"הייתה לי פציעה קלה". יובל זוסמן ( חגי מיכאלי, ONE )





המאמן דיבר גם על החיבור למועדון: "כבר מהיום הראשון, כשפגשתי את האנשים כאן והבנתי מה אנחנו מתחילים לבנות, מהי התוכנית שאנחנו רוצים להוציא לפועל ועד כמה אנחנו רוצים להיות גדולים בעתיד – היה אפשר לראות את השאיפות של המועדון לצמוח ולהשתפר. מאז שהגעתי לכאן ועד לאימון של היום, מעולם לא הייתה לי בעיה להתחבר לאנשים".

בהמשך סיפר על שיחה שנשארה איתו: "באחת מפגישות השופטים, אחד השופטים אמר לי: 'אנחנו צריכים שאנשים כמוך יהיו שגרירים וייצגו את המקום גם בפני אנשים אחרים שעשויים להגיע לכאן'. אני באמת לוקח את הדברים האלה באופן אישי. אני רוצה להשפיע על אנשים אחרים ולגרום להם להגיע לכאן. כמובן שאני מקווה שננצח כמה שיותר, ואז הדברים יהיו אפילו טובים יותר".

יובל זוסמן עדכן בנוגע למצבו לקראת המשחק ביום שישי: "הייתה לי פציעה קלה, היא מאחורינו. קצת נלחצתי כי הייתי הרבה זמן בחוץ, אז חששתי שזה משהו יותר רציני. אני בסדר, אני אמור לשחק במשחק הקרוב ביום שישי".