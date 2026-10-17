אחרי הזכייה ביורו 2024 ומונדיאל 2026 שהגיעו בתום עשור וחצי של אכזבות, נבחרת ספרד בהחלט מצאה את דור הזהב הבא שלה ולא נראה כרגע שהוא הולך לשום מקום. אונאי סימון בדמות איקר קסיאס, מארק קוקורייה בדמות ג'ורדי אלבה, רודרי בדמות סרחיו בוסקטס, פראן טורס בדמות שער הניצחון של אנדרס איינסטה ועוד שלל כוכבים הוכיחו לנו שהם מסוגלים לא רק לזכות בתארים שבהם הדור ההוא זכה, אלא גם להגיע להישגים לא פחות מרשימים במגרש, מספרים בסטטיסטיקה והצלחות אישיות של כל שחקן, ובכך להשאיר חותם כדוגמה חיובית ומודל לחיקוי למען הדורות הבאים.

אחרי הזכייה ביורו 2024 ומונדיאל 2026 שהגיעו בתום עשור וחצי של אכזבות, נבחרת ספרד בהחלט מצאה את דור הזהב הבא שלה ולא נראה כרגע שהוא הולך לשום מקום. אונאי סימון בדמות איקר קסיאס, מארק קוקורייה בדמות ג'ורדי אלבה, רודרי בדמות סרחיו בוסקטס, פראן טורס בדמות שער הניצחון של אנדרס איינסטה ועוד שלל כוכבים הוכיחו לנו שהם מסוגלים לא רק לזכות בתארים שבהם הדור ההוא זכה, אלא גם להגיע להישגים לא פחות מרשימים במגרש, מספרים בסטטיסטיקה והצלחות אישיות של כל שחקן, ובכך להשאיר חותם כדוגמה חיובית ומודל לחיקוי למען הדורות הבאים.

אחרי הזכייה ביורו 2024 ומונדיאל 2026 שהגיעו בתום עשור וחצי של אכזבות, נבחרת ספרד בהחלט מצאה את דור הזהב הבא שלה ולא נראה כרגע שהוא הולך לשום מקום. אונאי סימון בדמות איקר קסיאס, מארק קוקורייה בדמות ג'ורדי אלבה, רודרי בדמות סרחיו בוסקטס, פראן טורס בדמות שער הניצחון של אנדרס איינסטה ועוד שלל כוכבים הוכיחו לנו שהם מסוגלים לא רק לזכות בתארים שבהם הדור ההוא זכה, אלא גם להגיע להישגים לא פחות מרשימים במגרש, מספרים בסטטיסטיקה והצלחות אישיות של כל שחקן, ובכך להשאיר חותם כדוגמה חיובית ומודל לחיקוי למען הדורות הבאים.