מחלקת אולמות האירועים של עיריית אורלנדו, המפעילה את קיה סנטר, גינתה את המראות, אך טענה כי התיקון הראשון לחוקה האמריקאית אינו מאפשר לה לדחות הזמנת אירוע בגלל השקפה או אידיאולוגיה. לדבריה, הדגל הוסר ברגע שאנשי הצוות הבחינו בו והנהלים ייבחנו מחדש. העירייה לא הסבירה כיצד הוכנס הדגל לאולם או אם עברו של מילר נבדק מראש. מארגני האירוע והוועדה האתלטית של פלורידה לא השיבו לפניות בנושא.