אירוע אמנויות לחימה שנערך בסוף השבוע בקיה סנטר שבאורלנדו, פלורידה, מעורר גינויים נרחבים בעקבות מופע אנטישמי בזירה וביציעים.
פול ניקולס מילר, נאו-נאצי המוכר בכינוי "GypsyCrusader", ניצח בהחלטת שופטים חצויה את הלוחם ואושיית הרשת בן אזולאי, יהודי בעל אזרחות ישראלית ואמריקאית. עם צלצול הסיום הוא הצדיע פעמיים במועל יד, ולאחר שהוכרז כמנצח קילל את אזולאי במערכת הכריזה בגידוף אנטישמי: "שמוק יהודי קטן, נמוך ומזוין".
בתיעודים שהופצו ברשת נראה אחד מהצופים פורס דגל שעליו צלב קרס, ואנשים שישבו לידו הצטרפו להצדעה. עובדת באולם החרימה את הדגל והצופה הוצא מהמקום. במהלך הערב פרצו גם כמה קטטות בקהל. הקרב נערך במסגרת Duel Arena 1, אירוע בכורה ששילב MMA, אגרוף וקיקבוקסינג.
מילר, שעל חזהו נראה קעקוע הדומה לסמל האס-אס, נידון ב-2021 ל-41 חודשי מאסר בגין שלוש עבירות נשק פדרליות. לפי משרד המשפטים האמריקאי, בביתו נמצאו רובה בעל קנה מקוצר שלא נרשם כחוק ומאות כדורי תחמושת. לפני מעצרו פרסם מאות פוסטים נגד מיעוטים ותמך בפתיחת מלחמת אזרחים על רקע גזעי. המרכז להנצחת השואה ולחינוך בפלורידה דרש ממארגני האירוע לקחת אחריות על מתן במה לניאו-נאצי גלוי.
מחלקת אולמות האירועים של עיריית אורלנדו, המפעילה את קיה סנטר, גינתה את המראות, אך טענה כי התיקון הראשון לחוקה האמריקאית אינו מאפשר לה לדחות הזמנת אירוע בגלל השקפה או אידיאולוגיה. לדבריה, הדגל הוסר ברגע שאנשי הצוות הבחינו בו והנהלים ייבחנו מחדש. העירייה לא הסבירה כיצד הוכנס הדגל לאולם או אם עברו של מילר נבדק מראש. מארגני האירוע והוועדה האתלטית של פלורידה לא השיבו לפניות בנושא.
חברת קיה, שמחזיקה בזכויות השם אך אינה מפעילה את האולם, גינתה אף היא. חברת בית הנבחרים של פלורידה והמועמדת לראשות העיר, אנה אסקמני, דרשה לבחון מחדש את מדיניות האולמות הציבוריים, והסנטור הרפובליקני ריק סקוט מסר כי "לאנטישמיות אין מקום בפלורידה". ראש העיר באדי דייר הוסיף: "סמלי שנאה, ובהם דגל נאצי, הובאו לקיה סנטר. מדובר במופע מביש - שאין לו מקום כאן".