קרלוס אלקראס ממשיך להיראות מצוין בטורניר גמר הסבב בטורינו. המדורג שלישי בעולם סיפק היום (שישי) תצוגת טניס מרשימה מול פלאביו קובולי האיטלקי, ניצח אותו 4:6, 1:6 בתוך 65 דקות בלבד, והשלים שלב בתים מושלם עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים.
אלקראס הציג מגוון רחב של חבטות מנצחות, שלט בקצב המשחק ולא הותיר לקובולי, שסיים את דרכו בטורניר, סיכוי ממשי. הספרדי הגיע להתמודדות לאחר שדיווח על "אי-נוחות" בחלק העליון של ירכו השמאלית במהלך הניצחון על דניל מדבדב ביום רביעי, אך הפעם לא התקשה. עם זאת, הוא שיחק כשרגלו חבושה.
"האתגר כבר לא נמצא על המגרש, אלא מחוצה לו - לעשות כל מה שצריך כדי להיות מוכן מבחינה פיזית למשחק הבא", אמר אלקראס. "זה הולך להיות יום חשוב מאוד".
הניצחון האריך את רצף הניצחונות של הספרדי ל-12, כולל הזכיות בטורנירים בווינה ובמאסטרס פריז. בחצי הגמר (שבת, 15:00) הוא יפגוש את בן שלטון האמריקני, שאותו ניצח בגמר פריז לפני 12 ימים.
"זה היה משחק קשה, כי לא ידעתי איך ארגיש על המגרש, ולשחק מול פלאביו זה לא פשוט", אמר אלקראס. "הוא שחקן נהדר וגם אדם נהדר מחוץ למגרש. ניסיתי לשחק בצורה האגרסיבית ביותר ולחבוט בכדור בעוצמה. התחושה שלי על המגרש הייתה מדהימה. אני צובר יותר ביטחון אחרי כל משחק ומקווה שאוכל להמשיך כך".
אלקראס, שמשתתף בטורניר גמר הסבב בפעם הרביעית, ינסה להעפיל לגמר ולזכות לראשונה בתואר היוקרתי. בשנה שעברה הוא הגיע למעמד הגמר, אך הפסיד ליאניק סינר. הספרדי סיים במקום הראשון בבית איוון לנדל, ומי שיצטרף אליו בחצי הגמר יהיה דניל מדבדב או פרנסס טיאפו, שייפגשו לקרב מכריע על הכרטיס האחרון.