אלקראס הציג מגוון רחב של חבטות מנצחות, שלט בקצב המשחק ולא הותיר לקובולי, שסיים את דרכו בטורניר, סיכוי ממשי. הספרדי הגיע להתמודדות לאחר שדיווח על "אי-נוחות" בחלק העליון של ירכו השמאלית במהלך הניצחון על דניל מדבדב ביום רביעי, אך הפעם לא התקשה. עם זאת, הוא שיחק כשרגלו חבושה.

אלקראס הציג מגוון רחב של חבטות מנצחות, שלט בקצב המשחק ולא הותיר לקובולי, שסיים את דרכו בטורניר, סיכוי ממשי. הספרדי הגיע להתמודדות לאחר שדיווח על "אי-נוחות" בחלק העליון של ירכו השמאלית במהלך הניצחון על דניל מדבדב ביום רביעי, אך הפעם לא התקשה. עם זאת, הוא שיחק כשרגלו חבושה.

אלקראס הציג מגוון רחב של חבטות מנצחות, שלט בקצב המשחק ולא הותיר לקובולי, שסיים את דרכו בטורניר, סיכוי ממשי. הספרדי הגיע להתמודדות לאחר שדיווח על "אי-נוחות" בחלק העליון של ירכו השמאלית במהלך הניצחון על דניל מדבדב ביום רביעי, אך הפעם לא התקשה. עם זאת, הוא שיחק כשרגלו חבושה.

"האתגר כבר לא נמצא על המגרש, אלא מחוצה לו - לעשות כל מה שצריך כדי להיות מוכן מבחינה פיזית למשחק הבא", אמר אלקראס. "זה הולך להיות יום חשוב מאוד".

"האתגר כבר לא נמצא על המגרש, אלא מחוצה לו - לעשות כל מה שצריך כדי להיות מוכן מבחינה פיזית למשחק הבא", אמר אלקראס. "זה הולך להיות יום חשוב מאוד".

"האתגר כבר לא נמצא על המגרש, אלא מחוצה לו - לעשות כל מה שצריך כדי להיות מוכן מבחינה פיזית למשחק הבא", אמר אלקראס. "זה הולך להיות יום חשוב מאוד".