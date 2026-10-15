עונש חריג בחומרתו בעולם הטניס: סטפן מיליצ'ביץ' הסרבי הורחק ל-24 שנים מפעילות בענף, לאחר שנמצא אחראי לשורה של עבירות שחיתות, ובהן מכירת משחקים וניסיונות לגייס שחקנים נוספים למעשים דומים. הטניסאי בן ה-29, שהגיע בשיאו למקום ה-1,338 בעולם ביחידים, לא יוכל לחזור לטניס תחרותי עד שנת 2050, וגם נקנס ב-70 אלף דולר.

לפי הודעת הסוכנות הבינלאומית ליושרה בטניס (ITIA), מיליצ'ביץ' מכר שישה משחקים וניסה למכור שישה נוספים. העבירות התרחשו בין 2022 ל-2024, תקופה שבה השתתף ב-11 משחקים מקצועניים בלבד, כולם בדרג השלישי של הסבב. בחמישה מתוך ששת המשחקים שמכר, הוא אף שיחק בעצמו.

לפי ה-ITIA, מיליצ'ביץ' גייס או ניסה לגייס טניסאים נוספים כחלק מ"רשת מושחתת" ( צילום: Mike Hewitt/Getty Images )

אלא שהחקירה העלתה כי פעילותו לא הסתכמה במשחקים שבהם היה מעורב ישירות. לפי ה-ITIA, מיליצ'ביץ' גייס או ניסה לגייס טניסאים נוספים כחלק מ"רשת מושחתת", ובכך תרם לכך שגם שחקנים אחרים מכרו משחקים. חומרת המעשים, ובפרט הניסיון להרחיב את מעגל המעורבים, עמדה במרכז ההחלטה להטיל עליו הרחקה ממושכת כל כך.

לפי ה-ITIA, מיליצ'ביץ' לא שיתף פעולה עם החקירה שנערכה ב-2026, אף שהארגון ניסה ליצור עמו קשר בשבע הזדמנויות נפרדות ובאמצעות ערוצים שונים. הוא גם לא השיב להודעה על עבירות חמורות שנשלחה אליו ב-24 בספטמבר.

דובר ה-ITIA הבהיר כי אורך ההרחקה משקף את חומרת עבירות מכירת המשחקים ואת ניסיונותיו של הסרבי לגייס שחקנים נוספים, ולא את סירובו לשתף פעולה עם החקירה.

העונש כולל איסור לשחק, לאמן או להיות נוכח באירועים המאורגנים או המאושרים על ידי גופי הטניס המרכזיים, בהם ATP, WTA, טורנירי הגרנד סלאם והתאחדויות טניס לאומיות.