לאחרונה למדתי עובדה חדשה ומרעישה: שופטי הכדורסל בישראל מוגנים מביקורת אפילו יותר משופטי בתי המשפט. מתברר שבמדינת ישראל אפשר לחלוק על פסק דין של שופט מחוזי, אפשר לטעון ששופט בבית המשפט העליון טעה, אבל אוי ואבוי למאמן כדורסל שיעז לומר ששופט שרק לעבירה שלא הייתה. מאמן מסיים משחק, מתייצב מול המיקרופונים ומעז לטעון שהשיפוט היה גרוע. הופ! קנס. בעלים של קבוצה טוען שהחלטת שופט הכריעה משחק? עוד קנס. עוד מעט יידרשו המאמנים לפתוח כל מסיבת עיתונאים בברכה: "ברוך אתה ה' שלא עשני שופט כדורסל".

לאחרונה למדתי עובדה חדשה ומרעישה: שופטי הכדורסל בישראל מוגנים מביקורת אפילו יותר משופטי בתי המשפט. מתברר שבמדינת ישראל אפשר לחלוק על פסק דין של שופט מחוזי, אפשר לטעון ששופט בבית המשפט העליון טעה, אבל אוי ואבוי למאמן כדורסל שיעז לומר ששופט שרק לעבירה שלא הייתה. מאמן מסיים משחק, מתייצב מול המיקרופונים ומעז לטעון שהשיפוט היה גרוע. הופ! קנס. בעלים של קבוצה טוען שהחלטת שופט הכריעה משחק? עוד קנס. עוד מעט יידרשו המאמנים לפתוח כל מסיבת עיתונאים בברכה: "ברוך אתה ה' שלא עשני שופט כדורסל".

לאחרונה למדתי עובדה חדשה ומרעישה: שופטי הכדורסל בישראל מוגנים מביקורת אפילו יותר משופטי בתי המשפט. מתברר שבמדינת ישראל אפשר לחלוק על פסק דין של שופט מחוזי, אפשר לטעון ששופט בבית המשפט העליון טעה, אבל אוי ואבוי למאמן כדורסל שיעז לומר ששופט שרק לעבירה שלא הייתה. מאמן מסיים משחק, מתייצב מול המיקרופונים ומעז לטעון שהשיפוט היה גרוע. הופ! קנס. בעלים של קבוצה טוען שהחלטת שופט הכריעה משחק? עוד קנס. עוד מעט יידרשו המאמנים לפתוח כל מסיבת עיתונאים בברכה: "ברוך אתה ה' שלא עשני שופט כדורסל".