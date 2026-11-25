לאחרונה למדתי עובדה חדשה ומרעישה: שופטי הכדורסל בישראל מוגנים מביקורת אפילו יותר משופטי בתי המשפט. מתברר שבמדינת ישראל אפשר לחלוק על פסק דין של שופט מחוזי, אפשר לטעון ששופט בבית המשפט העליון טעה, אבל אוי ואבוי למאמן כדורסל שיעז לומר ששופט שרק לעבירה שלא הייתה. מאמן מסיים משחק, מתייצב מול המיקרופונים ומעז לטעון שהשיפוט היה גרוע. הופ! קנס. בעלים של קבוצה טוען שהחלטת שופט הכריעה משחק? עוד קנס. עוד מעט יידרשו המאמנים לפתוח כל מסיבת עיתונאים בברכה: "ברוך אתה ה' שלא עשני שופט כדורסל".
בבתי המשפט, לעומת זאת, עורכי דין טוענים מדי יום ששופטים טעו. הם מגישים ערעורים, מותחים ביקורת משפטית, ולעיתים אפילו מצליחים לשכנע ערכאה גבוהה יותר שהשופט אכן שגה. איש אינו מעלה בדעתו להטיל עליהם קנס רק משום שטענו לטעות. בכדורסל הישראלי, כנראה, המשרוקית קדושה יותר מגלימת השופט.
אבל איגוד הכדורסל אינו מסתפק בהגנה על כבוד השופטים. הוא גם מצליח להמציא כללי התנהגות חדשים לבעלי תפקידים. מנהל הנבחרת הלאומית, שאמור לייצג את הכדורסל הישראלי כולו, מרשה לעצמו ללעוג לקבוצה בכירה בליגה -הפועל תל אביב לאחר שהפסידה לקבוצה שבה שיחק בעבר. נבחרת ישראל, להזכירנו, אמורה להיות הבית המשותף של שחקני כל הקבוצות, גם אם נדמה שלמכבי תל אביב יש לעיתים מעמד מיוחד משלה. אפשר היה לצפות שמי שמחזיק בתפקיד ממלכתי בספורט ינהג באיפוק, בכבוד ובשוויון כלפי הקבוצות. אפשר היה לצפות שאיגוד שממהר להעניש מאמנים על התבטאות נגד שופטים יגלה לפחות אותה רגישות כלפי התבטאות של אחד מאנשיו. אבל לא. כאן אין קנס, אין השעיה, אין פיטורים. יש, לכל היותר, יחס מזלזל כלפי המאמן שנפגע.
עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, ראוי שישאל את עצמו שאלה פשוטה: האם תקנון המשמעת נועד להגן על כבוד המשחק, או רק על כבודם של מי שמחזיקים במשרוקית ובתפקידים הנכונים? כי אם מאמן אינו רשאי לומר ששופט טעה, אבל מנהל נבחרת רשאי ללעוג לקבוצה, הבעיה אינה חופש הביטוי. הבעיה היא שבכדורסל הישראלי יש כנראה שתי מערכות חוקים: אחת למי שמבקרים את המערכת, ואחת למי ששייכים אליה.
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