בעולם מושלם, רן קוז'וך מגיש לאלונה ברקת מכתב התפטרות, אליניב ברדה אומר לספרא שעם כל הכבוד להיסטוריה בהפועל ת"א, הנבחרת חשובה יותר, ברק יצחקי שוחה לארץ מקפריסין וברק בכר ישן באוהל מול משרדי ההתאחדות. ככה זה אמור לעבוד. יש מאמנים טובים יותר ויש טובים פחות, אבל כולם רוצים להיות המאמן הלאומי. כמה פעמים בחיים יוצא לבן אדם לבחור את ההרכב שעליו הוא מקטר מגיל שמונה?

בעולם, מעמדו של מאמן הנבחרת דווקא נמצא בעלייה מפתיעה. קלופ בגרמניה, אנצ'לוטי בברזיל, זידאן בצרפת. אצלנו הג'וב בנבחרת ישראל נהיה דומה לג'וב בהפועל חיפה. אם אתה פנוי, אתה בהחלט מוכן לשמוע. אם אתה עובד, חבל על השיחה. אפשר להבין את המאמנים. הנבחרת קברה יותר קריירות מאנדרטייקר, ובניגוד אליו היא גם לא מוכרת כרטיסים. כל זה היה נכון עוד לפני רן בן שמעון, והוא עדיין הצליח לדרדר את המצב אפילו יותר. נכון, הסיטואציה היא בלתי אפשרית, אבל אי אפשר להיכנס לדיכאון מסוג "אין אפילו שם אחד במקומו". יש, פשוט זה דורש מאמץ. המון שנים לא היו בנבחרת אנשי המקצוע הכי טובים בארץ, אין פלא שהגענו למצב הזה.

הכול באשמתו? ודאי שלא. בן שמעון ( צילום: AP Photo/Visar Kryeziu )

הכול באשמתו? ודאי שלא. מי שיחליף אותו יכול לעבור שלוש פעמים על רשימת השחקנים הזמינים לחלון הבא, ובפעם הרביעית הוא עדיין לא ימצא שם את איל ברקוביץ' וחיים רביבו. אבל אלה החיים בכדורגל. תעיפו מבט בטבלת ליגת האומות ותגידו באיזה מועדון ישראלי מאמן עם מאזן כזה עוד היה מגיע ביום ראשון להעביר אימון כרגיל. לפעמים גם בעל הבית צריך להשתגע קצת כמו אוהד. לפחות שנדע שמישהו בהתאחדות פתח את הטבלה והתרגז. יש תחושה שגם לשחקנים לא ממש אכפת, הרי עכשיו נוח להם. לוחץ לך בקבוצה? יש עומס משחקים? אתה צריך להתאקלם במקום חדש? לא נורא, בנבחרת ייתנו לך גב. תבוא כשיהיה לך נוח.

השארת ב שמעון בתפקיד תוריד עוד יותר את מעמד המאמן הלאומי. מה בעצם אומרים לנו בהתאחדות? זה האיש, אלה התוצאות, וגם אם נרצה מישהו טוב יותר, מי כבר יבוא. ואם התשובה היא שאין כסף, אז שימצאו. חסרים ספונסרים שאוהבים כדורגל? תצאו מהקופסה ותהיו יותר יצירתיים. מישהו חייב לדפוק על השולחן ולהנהיג את העסק. לעירוני טבריה יש כסף כדי להחליף מאמן ולהתאחדות אין? וגם אם הכיס ריק, שירימו טלפון ויסבירו שעם כל הכבוד לקבוצות פה ולמאבק האליפות המרגש - אין דבר חשוב יותר מהצלת נבחרת ישראל.