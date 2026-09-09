אחרי 3 מחזורים בליגה ובעקבות הקמפיין האירופאי בקונפרנס ליג, אפשר לקבוע חד משמעית שהפועל ת"א כאן - ובענק. ההגעה לפלייאוף הקונפרנס לצמד משחקים מול המועמדת לתואר, אטאלנטה מצמרת הסרייה A, מספקת חותמת למה הפועל מכוונת ומסוגלת בעונה.

אליניב ברדה הפך את הקבוצה למכונה משומנת שמאמינה בעצמה מאוד, החל מחוליית ההגנה - לטעמי מספר אחת בליגה, עם עוצמה ונסיון - הלאה לגרזנים באמצע בדמות פלקאו וקרייב, בגיבוי של אלקוקין המנוע שלא מפסיק לייצר ולרוץ כל המשחק החלק הקדמי של הקבוצה לא מפסיק לעשות הגנה 90 דקות, גם בואטנג וגם טוריאל ועכשיו הגיע היהלום החדש אווסו, שכל נגיעה שלו זה אמנות הכדור, וכמובן הספסל העמוק והאיכותי שמגבה כמעט כל שחקן בהרכב.





הפועל ת"א ( צילום: מוטי קמחי )





1-2 זה המקום הריאלי של הפועל העונה. קבוצות מהליגה וגם קבוצות בכירות כמו אטאלנטה לא מגיעות למצבים במשחקים מולה. בית"ר ירושלים, עם כל ההרכב הנוצץ שלה, סיימה את המשחק מול האדומים עם 0 בעיטות לשער, שזה נתון דמיוני במשחק ליגה.

אני לא יכול לנבא מה יקרה השנה בליגת העל, עם כל ההחתמות המרשימות שמכבי תל אביב והפועל באר שבע עשו בשבוע האחרון. אני כן חושב שהפועל תל אביב תיתן פייט עד הסוף במאבק על האליפות. הגיע הזמן שלה לחזור לקדמת הבמה ולשחזר את השנים שבהן התוצאה הייתה ידועה מראש עוד לפני שהקבוצה עלתה לכר הדשא. הפרחים לברדה ופרימור וכמובן לבעלים.

ולסיום, הקהל האדום. קהל הזוי במובן החיובי, אחד הטובים באירופה, וזה לא מוגזם לציין שהוא ספק נקודות מוצהר, הולך אחרי הקבוצה ללא תנאי ומספק את הרוח והאמונה לכל המערכת שהם הכי הכי טובים.

אליפות היא לא מילה גסה.,

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