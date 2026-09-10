תמר שטיינברג ממשיכה להציג יכולת מצוינת באליפות העולם בווימות', אנגליה. ביום השיוטים הלפני אחרון של המוקדמות, הישראלית שמרה על המקום הראשון - והיא מוליכה בפער משמעותי של 31 נקודות מהמקום השני.

תמר שטיינברג ממשיכה להציג יכולת מצוינת באליפות העולם בווימות', אנגליה. ביום השיוטים הלפני אחרון של המוקדמות, הישראלית שמרה על המקום הראשון - והיא מוליכה בפער משמעותי של 31 נקודות מהמקום השני.

תמר שטיינברג ממשיכה להציג יכולת מצוינת באליפות העולם בווימות', אנגליה. ביום השיוטים הלפני אחרון של המוקדמות, הישראלית שמרה על המקום הראשון - והיא מוליכה בפער משמעותי של 31 נקודות מהמקום השני.