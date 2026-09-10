תמר שטיינברג ממשיכה להציג יכולת מצוינת באליפות העולם בווימות', אנגליה. ביום השיוטים הלפני אחרון של המוקדמות, הישראלית שמרה על המקום הראשון - והיא מוליכה בפער משמעותי של 31 נקודות מהמקום השני.
שטיינברג נהנית מרצף מצוין של תוצאות, עם פעמיים במקום הראשון, פעם אחת במקום השני ופעם נוספת במקום ה-13 עם 44 נקודות שליליות בסך הכל. במקום השני נמצאת שרון קנטור עם 75 נקודות שליליות.
גם שחר טיבי התקרבה לשיוט המדליות שייערך בשבת, כשהיא מדורגת במקום השביעי. דניאלה פלג, שנמצאת במקום ה-11, תנסה מחר להבטיח את מקומה בשיוט המדליות.
אצל הגברים, יואב עומר, שפתח את יום השיוטים מהמקום הראשון, ירד למקום החמישי. האלוף האולימפי תום ראובני מדורג במקום התשיעי.