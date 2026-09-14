לאורך השנים תמיד היה קשר בין הצלחה בספורט לכסף, הלוגיקה אומרת כך: ככל שיהיה לקבוצה שלך בעלים עשיר יותר, יגיעו שחקנים טובים יותר ובכך הקבוצה תזכה בתארים רבים.

במשך עשרות שנים שלטה מכבי תל אביב ביד רמה בשוק ההעברות בכדורסל - כל שחקן ישראלי יכל להגיע אליה לו רק הייתה רוצה. זה פשוט לא היה כוחות. אבל אז עופר ינאי נכנס לתמונה - זה התחיל בהחתמות יח"צ כמו פטריק בוורלי והמשיך עם שמות של שחקני יורוליג כמו ג'ונתן מוטלי ואלייז'ה בראיינט בזמן שהקבוצה עצמה משחקת ביורוקאפ.





שחקני מכבי תל אביב חוגגים אליפות ( צילום: טל שחר )





התקציב הגבוה עבד והפועל עלתה ליורוליג ולא עצרה כאן, מיציץ', אוטורו ועוד כוכבים נוספים חתמו, ופתאום הפועל תל אביב סיימה מקום 6 ביורוליג. משפט שאם היו אומרים לי לפני 5 שנים כנראה שהייתי שולח את אותו אדם לטיפול ממושך באברבנאל. מאז כניסתו של עופר ינאי והשקעתו העצומה (והמבורכת) - הפועל תל אביב חזרה לקדמת הכדורסל הישראלי והפכה לאחת מאריות אירופה.

בשנים האחרונות נכנסו עוד בעלים חדשים לקבוצות: מתן אדלסון של הפועל ירושלים, לב מזור של נס ציונה והיד עוד נטויה (שטילמן?). כאשר הליגה תהיה מורכבת מקבוצות שלא נשענות על אכפתיות העירייה אלא מכסף גדול אמיתי, תוכל להיות תחרות אמיתית. פתאום לא רק מכבי, הפועל או ירושלים יתחרו בזירה המקומית אלא קבוצות כמו נס ציונה, בני הרצליה, מכבי אשדוד והפועל אילת יוכלו לקחת גביעים ואליפויות.

רק תדמיינו לעצמכם: ליגה שבה לא יודעים כיצד תיגמר העונה, ליגה שבה שחקני NBA כמו אמיר קופי או איש וויינרייט ינחתו בהפועל גליל עליון או קריית אתא, ליגה שהפועל באר שבע/דימונה תסיים במקום השלישי, ליגה שבה בונים פה אולמות של 20 אלף מושבים, ליגה שבה מעלים תוכן יום-יומי בדומה ליורוליג ול-NBA, ליגה שבה הכל מתנהל בצורה מקצועית.

מכאן אני קורא לכל הגורמים הרלוונטיים בליגה, אל תהפכו את הליגה לחוג/קרקס. תפעלו במקצועיות, באחראיות, בנכונות לשתף פעולה יחד נוכל להפוך את הליגה הזאת לטובה הרבה יותר. ליגת העל צריכה ויכולה להיות במקום הרבה יותר גבוה מהמצב כרגע. הטור נכתב באמצע התהליך, אנחנו רחוקים מלסיים אותו - אבל הכניסות של הבעלים החדשים מבורכות וטובות.

מאחל לנו שיהיו חג שמח ושנה טובה ובע"ה ליגה מוצלחת, מרשימה, מרגשת, מתוקה, בריאה, צמודה, סוחפת ושתגרום לנו לחזור להתרגש מהדבר שכולנו כל כך אוהבים - כדורסל.

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