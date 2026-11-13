במוצאי שבת, אחרי 4:0 ביתי מול מכבי נתניה, עמד ברק בכר מול המצלמה, אמר שהקבוצה צריכה שינוי, ושהוא לוקח את כל האחריות. אפשר לחשוב שזה היה מאוחר מדי, ואפשר לחשוב שהוא לא היה צריך לחזור לקדנציה שלישית מלכתחילה. אבל הוא עשה את מה שמנהל צריך לעשות אחרי כישלון: התייצב, הסביר והלך.

סביבו התנהל ערב מוזר. בתום המשחק הודיע המועדון שאיש מטעמו לא יתראיין. יעקב שחר ירד לחדר ההלבשה. דקות אחר כך נמסרה ההחלטה הדרמטית ביותר של העונה דרך עמדת הראיונות של זכיין השידורים, מפי המאמן העוזב. במכבי חיפה, המאמן המתפטר הוא כרגע הדובר היחיד של המועדון.





יעקב שחר ( צילום: שלו שלום )





והמצב שהוא משאיר אחריו לא מוסבר מעצמו. שלושה הפסדים רצופים, 11 שערי חובה בשלושה משחקים, שש נקודות מהפסגה אחרי עשרה מחזורים, ומועדון שעומד למכירה כבר שלושה שבועות. לפי הדיווחים, רק שני גורמים פנו לבנק ההשקעות, ומשא ומתן רציני אין. בתחילת נובמבר, מכבי חיפה בלי מאמן, בלי קונה ובלי הודעה מהבעלים.

את הסגל הזה בנו אנשים שבחר שחר. את המנהל המקצועי, שהיציע קורא לו ללכת, בחר שחר. ואת בכר עצמו פיטר שחר במאי 2025, הודיע אז ששלח את הצוות המקצועי הביתה, והחזיר אותו כעבור כחצי שנה. למעט שלוש העונות המוצלחות של בכר, השנים האחרונות במועדון הן רצף של בחירות מקצועיות שלא החזיקו. המאמנים מתחלפים. מי שבוחר אותם נשאר. במכבי חיפה, האחריות זורמת רק בכיוון אחד: למטה.

והשתיקה הזאת היא בחירה, לא אופי. כששחר כעס במאי 2025, הוא דיבר. כשרצה למכור באוקטובר, הוא כתב מכתב אישי לאוהדים. עכשיו, כשהשאלה היא האחריות שלו, הוא שותק. לשתיקה הזאת יש מחיר. מאמן שיתבקש להגיע ירצה לדעת מי יהיה הבוס שלו בקיץ. שחקן שמתלבט אם לחתום יעדיף מועדון שיודע לאן הוא הולך. וקונה פוטנציאלי שרואה מועדון בלי מאמן, בלי כיוון ובלי בעלים שמדבר, מבין שאין לו סיבה למהר. בעלים שמוכר מועדון ושותק מוכר בעצם אי ודאות, ואי ודאות נמכרת בהנחה.

שחר צריך להופיע השבוע, לפני מינוי המאמן הבא, ולומר בקולו אם הוא באמת מוכר, באיזה טווח זמן, ומי מקבל את ההחלטות המקצועיות עד אז. אחרי המינוי, כל מה שיאמר יישמע כמו הצדקה.

המאמן כבר הסביר. עכשיו תור הבוס.

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