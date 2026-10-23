זאת לא הפעם הראשונה שהפרמייר ליג נתקלת בקבוצה קטנה שעושה פלאים, ועדיין מדהים לראות אחרי שבעה מחזורים מועדון שלא תראו כל עונה בצמרת הליגה הטובה בעולם. תחילת העונה של ברייטון מדהימה מיליוני אוהדים באנגליה ומסביב לעולם ויש סיכוי שאפילו את עצמה.

נכון לכתיבת שורות אלו, השחפים ניצבים במקום השלישי, כאשר שתי הקבוצות שמקדימות אותם הן ארסנל (האלופה הטרייה) ומנצ'סטר סיטי. מבחינת סטטיסטיקה, זהו המקום הגבוה ביותר אליו הגיעה ברייטון לאחר 7 מחזורים (מעל עונת 22/23 בו היו במקום הרביעי וסיימו את העונה במקום השישי). עם 16 נקודות, ניצחונות על אסטון וילה (0:4), ארסנל (0:3 נגד האלופה המכהנת) וקריסטל פאלאס (0:5 מוחץ), ממוצע של 3.29 שערים למשחק ופתיחת הקונפרנס ליג ברגל ימין, נראה שפביאן הורצלר, מאמן הקבוצה, עושה הכל נכון.





ברייטון מנצחת את ארסנל ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )





במערך ה 4-2-3-1 של הורצלר החלק אולי המעניין ביותר הוא האחורי. בעמדת הבלם משחק אחד הצעירים המבטיחים ביותר בעמדתו וזהו לוקה וושקוביץ', הקרואטי שהצטרף בחלון ההעברות האחרון מתנשא לגובה מרשים של 1.93 מטר, שמר 4 פעמים על רשת נקייה ומחזיק דיוק גבוה במסירות (89.9%). בנוסף לפעולות ההגנתיות, וושקוביץ' מראה יכולות של בלם מודרני קלאסי שחוץ מלבלום התקפות פעיל במשחק ההתקפה, מאיים לכיוון שער היריבה (32 בעיטות, 2 למסגרת ושער אחד) ונותן שקט לחלק האחורי של ברייטון.

אם ניקח קו אחד קדימה נמצא צמד שחקנים עם טווח גילים שונה מאוד, אבל כזה שמנהל את המשחק מהחלק האחורי בצורה מדויקת. פסקל גרוס (35), שנמצא במועדון משנת 2017 (עם קפיצה של שנתיים לדורטמונד), נמצא בעונה אדירה מבחינה אישית עם 7 מעורבויות בשערים ב-7 משחקים (4 בישולים ושלושה שערים) הגרמני פעיל בכל חלקי המגרש בכך שהוא מוסר כדורים ארוכים, בועט לשער, מייצר מצבים ותורם גם הגנתית. בשיטתו של הורצלר גרוס משחק תפקיד חשוב. בזמן שהכדור נמצא בחצי של היריבה הוא מנהל את המשחק, נכנס לשטחים הריקים כדי לחלק כדורים ובזמן שהכדור בחציו שלו הוא מחלץ אותו, חוזר לעמדת הקשר וממשיך לתת את המסירות למגינים שעולים באגף.

יאסין אייארי, השוודי שהצטרף ב-2023, מתפקד יותר כקשר רחבה אל רחבה ואף משחק כחלוץ שני במערך 6-3-1 עם 6 שחקנים בהתקפה. על הנייר ועל המגרש לשני השחקנים תפקידים שונים, גרוס נמצא יותר מאחורה ומנגד אייארי נמצא באזור רחבת היריבה, אך שניהם ניחנים במסירות חכמות וניהול משחק. שילוב של שני הקשרים נותן לברייטון יצירתיות, שינוי מערך במהירות ומשחק לחץ אינטנסיבי אך מחושב.

כעת מחכה לה שבוע מטורף: ליברפול בליגה, ואז שני משחקים רצופים מול מנצ'סטר סיטי, בגביע הליגה ובליגה. לאחר שניצחה את ארסנל, הסינדרלה של תחילת העונה רוצה להפתיע את מובילת הטבלה שעדיין לא איבדה נקודות ולהמשיך בפורמה המעולה בה היא נמצאת. נראה שהמערך ושיטת המשחק מתחברים לקבוצה שאולי אפילו תתפוס מקום בליגת האלופות בסיום העונה.

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