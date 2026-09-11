נבחרת ישראל בגלישת רוח סיימה את שלב המוקדמות של אליפות העולם ב-iQ פויל באנגליה בדומיננטיות יוצאת דופן, כאשר ארבע גולשות ושני גולשים יתמודדו מחר (שבת) על מקום בפודיום בשיוטי המדליות. זהו הישג יוצא דופן, אפילו ביחס לנבחרת הישראלית, כאשר שישה מתוך שמונת הנציגים והנציגות בכחול-לבן הבטיחו את מקומם בשלבי הגמר, בתום חמישה ימי תחרות באנגליה.

כבר עכשיו, עוד לפני היציאה לשיוטי המדליות מחר, מובטחת לישראל לפחות מדליה אחת, שכן תמר שטיינברג ושרון קנטור עלו ישירות לגמר לנשים לאחר שסיימו את המוקדמות במקומות הראשון והשני. בגמר הן יתמודדו מול שתי גולשות נוספות על שלושת המקומות בפודיום.

גלריה סיפור הבולט של המוקדמות. שטיינברג ( צילום: sailing energy )

תמר שטיינברג הייתה הסיפור הבולט של המוקדמות, מהשיוט הראשון ועד האחרון. בת ה-20, סגנית אלופת העולם המכהנת ואלופת אירופה הטרייה, פתחה את התחרות בניצחון בכל אחד מארבעת השיוטים הראשונים. מתוך 16 שיוטי המוקדמות היא ניצחה בשבעה, והובילה לאורך כל ימי התחרות בפער ניכר מהמקום השני. עם נקודת הבונוס שהיא נושאת לגמר, היא זקוקה מחר לניצחון אחד בלבד כדי לסגור את אליפות העולם עם מדליית הזהב.

שרון קנטור, אלופת העולם ב-2024 וסגנית האלופה האולימפית, עשתה דרך הפוכה לחלוטין מזו של שטיינברג. היא פתחה את התחרות במקום ה-16, אך מאותה נקודה טיפסה יום אחרי יום - למקום השמיני, לאחר מכן לשלישי ולבסוף לשני - בזכות רצף שיוטים יציב במיוחד, כאשר 11 מתוך 16 השיוטים שלה הסתיימו בעשירייה הראשונה. גם היא מגיעה לגמר עם נקודת בונוס, בדיוק כמו שטיינברג, כך שגם לה מספיק ניצחון אחד בלבד כדי לזכות בזהב.

גם לה מספיק ניצחון אחד בלבד כדי לזכות בזהב. קנטור ( צילום: sailing energy )

שחר טיבי, מדליסטית הכסף מאליפות אירופה, סיימה את המוקדמות במקום השביעי ותתמודד מחר ברבע הגמר. טיבי צריכה לסיים בין שתי הראשונות ברבע הגמר, ואז שוב בין שתי הראשונות בחצי הגמר, כדי להצטרף לשטיינברג ולקנטור בגמר.

דניאלה פלג עשתה את הדרך הדרמטית מכולן, כאשר התברגה למקום העשירי והאחרון במוקדמות. היא פתחה את התחרות במקום ה-32, ונשארה כמעט ללא תזוזה במקום ה-31 גם ביום השני, כשהיא רחוקה לחלוטין מתמונת ההעפלה. ואז, ביום השלישי, הגיע המפנה, עם זינוק של 17 מקומות למקום ה-14. משם היא המשיכה לטפס גם ביום הרביעי, למקום ה-11, והיום נכנסה בסופו של דבר לעשירייה, תוך שהיא מנצחת בשובר שוויון את הצרפתייה הלן נוסמון.

האלוף האולימפי למי ששכח. ראובני ( צילום: sailing energy )

גם אצל הגברים נרשמה הצלחה מרשימה מאוד, עם שני ישראלים שהעפילו לשיוטי המדליות. תום ראובני, האלוף האולימפי שהגיע לתחרות אחרי שסיים רביעי באליפות אירופה, עבר גם הוא מוקדמות עם עליות וירידות. הוא פתח במקום ה-13, טיפס למקום החמישי ביום השני בזכות שיוטים מצוינים, ואז ירד למקום העשירי, לפני שסיים חזק היום עם תוצאות של 9, 1 ו-15 בשלושת השיוטים הנוספים שנערכו. הוא חתם את המוקדמות במקום השישי הכללי, שהבטיח לו מקום ברבע הגמר לגברים.

יואב עומר היה הישראלי הבולט בימי התחרות הראשונים, כאשר פתח מצוין במקום הרביעי ביומיים הראשונים. הוא המשיך להשתפר ואף הוביל את התחרות בסוף היום השלישי. חוסר עקביות הוריד אותו בהמשך למקום השמיני הסופי במוקדמות, והוא ייאבק על שני המקומות הראשונים ברבע הגמר, במטרה לחתום תחרות מצוינת עם מדליה.