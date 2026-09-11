איגוד הכדוריד קיים את נשף פתיחת העונה וטקס מצטייני העונה הקודמת, באולמי לאגו בראשל"צ, באירוע בו נכחו יותר מ-300 נציגי קבוצות, נותני חסות, שחקנים, מאמנים ועוד. במהלך הטקס הודיע יו"ר האיגוד עידן מזרחי, שמאמן הנבחרת הספרדי דויד פיסונרו ימשיך לקמפיין נוסף - והוקרן על המסכים סרטון בו פיסונרו מודה על האמון בו.

למצטייני העונה נבחרו רם טורקניץ מא.ס רמה"ש ושיר וקרט מבנות עיקו הרצליה, שהצעידו את קבוצותיהם לזכייה בדאבל בעונה החולפת.

גלריה ( צילום: צילום שובל קרול, איגוד הכדוריד )

שביעיית העונה בגברים: פראן לוצ'ין מא.ס רמה"ש, עמית מוטולה מא.ס רמה"ש, ירי סידי ממכבי ראשל"צ, אורי לוי מ.כ. חולון, מילאן פאבלוביץ' מא.ס רמה"ש, תומר בודנהיימר מהפועל ראשל"צ (עבר כעת לא.ס רמה"ש ודניאל צרפתי. מ.ס רמה"ש. מאמן העונה הוא עידן מימון ופריצת העונה עדי כהן.

( צילום: צילום שובל קרול, איגוד הכדוריד )

( צילום: צילום שובל קרול, איגוד הכדוריד )

שביעיית העונה בליגת אתנה: ברונה קאמבוים מבנות עיקו הרצליה, מאיר יולזרי מבנות עיקו הרצליה, אנה סטורוזוק ממכבי הארזים ר"ג, שירה ג'רבי מבנות עיקו הרצליה, שרון אקלר ממכבי הארזים ר"ג, קריסטינה סקריפק מבנות עיקו הרצליה, דניאלה דראגויביץ' מבנות עיקו הרצליה. מאמן זיובויאן מאקסיץ, פריצת העונה מעיין ברומנד.

לפני טקס המצטיינים, התקיים טקס מיוחד לכבוד נבחרות העתודה והנוער, שעלו לאליפות העולם אחרי קיץ נהדר של הנבחרות הצעירות ויונתן פלח, קיבל פרס מיוחד, כשזכה בתואר מלך השערים של אליפות אירופה לנוער, כשהוא שובר את שיא הכיבושים בכל הזמנים.

נשף ( צילום: צילום שובל קרול, איגוד הכדוריד )

האיגוד קיים טקס פרישה בהפתעה לשחקנית הנבחרת לשעבר טלי בראל טורקניץ, שהחליטה לפרוש במהלך העונה שעברה והודה לכל נותני החסות והשותפים העסקיים.

יו"ר האיגוד עידן מזרחי, שפתח את האירוע בנאום, הודיע שהחל מהעונה הזוכה בגביע טרום העונה תזכה לפרס כספי, כרטיס למפעל אירופי והמשחקים לנשים ולגברים ישוחקו לראשונה בשיטת פיינל פור בסוף שבוע אחד בחול המועד סוכות בבית מכבי ראשל"צ.

מזרחי דיבר על ההצלחות של נבחרות ישראל הצעירות והעמיד רף גם לנבחרת הבוגרת, כשאמר שהמטרה של הנבחרת היא עלייה לאליפות אירופה הקרובה אחרי היעדרות רבת שנים מהמפעל הבכיר של היבשת.