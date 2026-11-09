עשרה ימים לאחר מינויו של נועם אוקון לקפטן נבחרת הדייויס של ישראל, הושלם הצוות המקצועי: אמיר חדד מונה היום (שני) למאמן הנבחרת, וישתף פעולה עם אוקון בהכנתה למשימותיה הקרובות.
חדד, לשעבר שחקן נבחרת ישראל, הגיע במהלך הקריירה לדירוג שיא של המקום ה-180 בעולם ביחידים והמקום ה-87 בזוגות.
אחד ההישגים הבולטים שלו נרשם ב-2002, אז שיתף פעולה עם הטניסאי הפקיסטני איסאם אול-חאק קוריישי, והשניים העפילו לסיבוב השלישי בטורניר הזוגות בווימבלדון. המינוי מפגיש מחדש את חדד ואוקון, ששיתפו פעולה בעבר כשחקנים במדי הנבחרת וכעת ינסו להוביל אותה יחד מהצד המקצועי.
"אני שמח מאוד על הצטרפותו של אמיר לצוות", אמר אוקון. "אמיר הוא קודם כול חבר ושותף לדרך עוד מהימים שלנו כשחקנים בנבחרת ישראל. הוא מביא איתו ניסיון בינלאומי עשיר, הבנה עמוקה של משחק הטניס ושל האתגרים שמלווים את נבחרת הדייויס, ואני בטוח שהחיבור בינינו יהיה משמעותי מאוד. אני מצפה לעבודה המשותפת שלנו ולהובלת הנבחרת קדימה".