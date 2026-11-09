אחד ההישגים הבולטים שלו נרשם ב-2002, אז שיתף פעולה עם הטניסאי הפקיסטני איסאם אול-חאק קוריישי, והשניים העפילו לסיבוב השלישי בטורניר הזוגות בווימבלדון. המינוי מפגיש מחדש את חדד ואוקון, ששיתפו פעולה בעבר כשחקנים במדי הנבחרת וכעת ינסו להוביל אותה יחד מהצד המקצועי.

אחד ההישגים הבולטים שלו נרשם ב-2002, אז שיתף פעולה עם הטניסאי הפקיסטני איסאם אול-חאק קוריישי, והשניים העפילו לסיבוב השלישי בטורניר הזוגות בווימבלדון. המינוי מפגיש מחדש את חדד ואוקון, ששיתפו פעולה בעבר כשחקנים במדי הנבחרת וכעת ינסו להוביל אותה יחד מהצד המקצועי.

אחד ההישגים הבולטים שלו נרשם ב-2002, אז שיתף פעולה עם הטניסאי הפקיסטני איסאם אול-חאק קוריישי, והשניים העפילו לסיבוב השלישי בטורניר הזוגות בווימבלדון. המינוי מפגיש מחדש את חדד ואוקון, ששיתפו פעולה בעבר כשחקנים במדי הנבחרת וכעת ינסו להוביל אותה יחד מהצד המקצועי.