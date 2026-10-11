על ההתמודדות במהלך השבוע שבו ציינו במדינה את 7 באוקטובר: "זה היה מאוד קשה להיות בחו"ל בזמן כזה. היה לי קשה לחוות את היום הזה כשאני רחוקה מחברים ומאנשים שרציתי להיות איתם. בשלוש השנים האלה, זה היה יום שנתן לי דרייב לתת מעצמי עוד יותר, ה'למה' הכי גדול. מעבר לזה שיש לי חלום אישי להיות הכי טובה בעולם זה להראות לכולם מה אנחנו שווים, מי אני שאוותר בשניה של קושי. להילחם עד הסוף עבור המדינה זאת הגאווה הכי גדולה שיש לי".