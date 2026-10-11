יממה אחרי שרז הרשקו רשמה הישג יוקרתי נוסף - זכייה במדליית הארד לאחר שגברה על הלנה ווקוביץ' הקרואטית באליפות העולם לג'ודו בבאקו - נחתה הג'ודוקא המעוטרת היום (ראשון) בישראל.
"לזכות במדלייה באליפות עולם זה לא דבר מובן מאליו", אומרת הרשקו. "בטח כשמדובר במדליה שנייה אישית עבורי".
על ההפסד בגמר: "התחושות מבאסות והכל עדיין טרי. הרגשתי שיכולתי לעשות גם את הזהב - ולעשות יותר ממה שעשיתי. אבל בימים כאלה זה חשוב פשוט להביא מדליה".
על ההתמודדות במהלך השבוע שבו ציינו במדינה את 7 באוקטובר: "זה היה מאוד קשה להיות בחו"ל בזמן כזה. היה לי קשה לחוות את היום הזה כשאני רחוקה מחברים ומאנשים שרציתי להיות איתם. בשלוש השנים האלה, זה היה יום שנתן לי דרייב לתת מעצמי עוד יותר, ה'למה' הכי גדול. מעבר לזה שיש לי חלום אישי להיות הכי טובה בעולם זה להראות לכולם מה אנחנו שווים, מי אני שאוותר בשניה של קושי. להילחם עד הסוף עבור המדינה זאת הגאווה הכי גדולה שיש לי".
על העתיד: "מרגישה שעוד לא עשיתי כל מה שאני יכולה, יש בי רצון ותשוקה להשיג דברים שלא השגתי. אני פה ומבטיחה לעבוד קשה כדי להשיג את הדברים שעוד לא השגתי. החלום הכי גדול? הטייטל שהפסדתי - להיות אלופת העולם, אלופה אירופית ואלופה אולימפית".
זאת הייתה הפעם השלישית בה הישראלית זוכה במדליית ארד באליפות העולם והשנייה בתחרות האישית. הרשקו, שהתחרתה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים (מעל 78 ק"ג), פתחה את דרכה עם ניצחון על לינג פאנג צ'אנג הטייוואנית, לאחר שביצעה בריח וזכתה באיפון כבר אחרי דקה ו-50 שניות. בסיבוב השלישי זה הלך הרבה יותר קשה, כשהרשקו ניצחה את אמה-מליס אקטס האסטונית, הודות ליוקו בניקוד הזהב.
השנה האחרונה זימנה להרשקו אתגרים נוספים, ובהם בריחה מטשקנט בעקבות מבצע "שאגת הארי" והחמצת יום התחרות שלה. למרות זאת, היא המשיכה להרשים על המזרן: במרץ, זכתה במדליית הזהב בגרנד פרי אוסטריה, ובהמשך החודש הוסיפה הישג היסטורי כשזכתה בזהב באליפות אירופה, והפכה לג׳ודוקא הישראלית הראשונה שזוכה בתואר האירופי יותר מפעם אחת. בעבר עשו זאת גם אריק זאבי ושגיא מוקי.