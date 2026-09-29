גרהאם דוט, אלוף העולם בסנוקר ב-2006, נשלח היום (ג') לשבע שנות מאסר, כחודש לאחר שהורשע בעבירות מין בילדים.

דוט בן ה-49 נמצא לפני כחודש אשם על ידי בית המשפט בגלזגו בעבירות שביצע בין השנים 1993 עד 1996 בילדה ובין השנים 2010-2006 בילד. שני הקורבנות היו בגיל של תלמידי בית ספר יסודי בזמן ביצוע העבירות.

על פי כתב האישום דוט חשף את עצמו בפני הילדה ונגע בה באופן לא ראוי ותקף את הילד במספר אירועים שונים במקלחת ובמכונית.

גלריה גרהאם דוט מגיע לדיון בו הורשע לפני כחודש ( צילום: Reuters/Lesley Martin )

היום נגזר דינו בבית המשפט באדינבורו. במהלך הקראת גזר הדין, השופט ציין כי "דוט שדד חלק משמעותי מהילדות של המתלוננים וגרם להם לפחד, בושה וכעס". דוט עצמו הגיב בפנים חתומות למשמע העונש שנגזר עליו והסתפק בהנהון בראשו אל עבר אדם כלשהו בקהל. הוא לווה על ידי אנשי האבטחה במקום מחוץ לאולם כשהוא אזוק.

עורך דינו של דוט טען כי מרשו ממשיך לדבוק בחפותו, וסיפר לבית המשפט כי דוט סופג איומים מאסירים אחרים בבית הכלא שבו הוא מוחזק.

עוד לאחר הרשעתו ערכה התאחדות הסנוקר והביליארד המקצוענית ישיבת חירום בסיומה הודיעה על השעייתו של דוט לצמיתות ולאחר מכן גם הסירה אותו מהיכל התהילה של הענף.

דוט בימיו כשחקן סנוקר ( צילום: Michael Regan/Getty Images )