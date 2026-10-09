אירוע בו הוענקו תשורות להישגים הבינלאומיים והמקומיים של הספורטאים והספורטאיות, וקבוצות מכבי ישראל. במהלכו, התקיימה הצדעה מרגשת למיקי ברקוביץ', בה השתתפו בניו רועי וניב, ונכדיו. "מיקי הביא לנו כל כך הרבה רגעי אושר וגאווה במדי מכבי ת"א ונבחרת ישראל. את הצעד וחצי המנצח, והוא נמצא תמיד בלב של כולנו. משפחת מכבי ישראל נושאת תפילה לבריאותו, ומחזקת את ידיו. כפי שתמיד היית, ווינר אמיתי על המגרש ומחוצה לו. ווינר שהוביל את ערכי מכבי", אמר מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, שגם סקר את המיזמים וההישגים של מכבי ישראל ב-2026 - בהם חזון פרויקט "מכבי של ישראל 2032" לאיתור ספורטאי וספורטאיות העתיד, אותו מובילים כחברי ועדה הספורטאים האולימפים בעבר, היו"ר אלכס שטילוב, ניקול זליקמן ואיתן אורבך. גלילי הציג את "מכבי מרקט" - פלטפורמת מוצרי הספורט המובילה בישראל, את שיתופי הפעולה עם ורטקס המשלב חדשנות טכנולוגית והענקת כלים מקצועיים מתקדמים לספורטאי תנועת מכבי. קידום רפורמת ממשל תאגידי באיגודי הספורט יחד עם משרד התרבות והספורט ומיזם מוגנות טכנולוגי פורץ דרך בספורט הישראלי, בשיתוף חברת "לוק און קאם".

אירוע בו הוענקו תשורות להישגים הבינלאומיים והמקומיים של הספורטאים והספורטאיות, וקבוצות מכבי ישראל. במהלכו, התקיימה הצדעה מרגשת למיקי ברקוביץ', בה השתתפו בניו רועי וניב, ונכדיו. "מיקי הביא לנו כל כך הרבה רגעי אושר וגאווה במדי מכבי ת"א ונבחרת ישראל. את הצעד וחצי המנצח, והוא נמצא תמיד בלב של כולנו. משפחת מכבי ישראל נושאת תפילה לבריאותו, ומחזקת את ידיו. כפי שתמיד היית, ווינר אמיתי על המגרש ומחוצה לו. ווינר שהוביל את ערכי מכבי", אמר מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, שגם סקר את המיזמים וההישגים של מכבי ישראל ב-2026 - בהם חזון פרויקט "מכבי של ישראל 2032" לאיתור ספורטאי וספורטאיות העתיד, אותו מובילים כחברי ועדה הספורטאים האולימפים בעבר, היו"ר אלכס שטילוב, ניקול זליקמן ואיתן אורבך. גלילי הציג את "מכבי מרקט" - פלטפורמת מוצרי הספורט המובילה בישראל, את שיתופי הפעולה עם ורטקס המשלב חדשנות טכנולוגית והענקת כלים מקצועיים מתקדמים לספורטאי תנועת מכבי. קידום רפורמת ממשל תאגידי באיגודי הספורט יחד עם משרד התרבות והספורט ומיזם מוגנות טכנולוגי פורץ דרך בספורט הישראלי, בשיתוף חברת "לוק און קאם".

אירוע בו הוענקו תשורות להישגים הבינלאומיים והמקומיים של הספורטאים והספורטאיות, וקבוצות מכבי ישראל. במהלכו, התקיימה הצדעה מרגשת למיקי ברקוביץ', בה השתתפו בניו רועי וניב, ונכדיו. "מיקי הביא לנו כל כך הרבה רגעי אושר וגאווה במדי מכבי ת"א ונבחרת ישראל. את הצעד וחצי המנצח, והוא נמצא תמיד בלב של כולנו. משפחת מכבי ישראל נושאת תפילה לבריאותו, ומחזקת את ידיו. כפי שתמיד היית, ווינר אמיתי על המגרש ומחוצה לו. ווינר שהוביל את ערכי מכבי", אמר מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, שגם סקר את המיזמים וההישגים של מכבי ישראל ב-2026 - בהם חזון פרויקט "מכבי של ישראל 2032" לאיתור ספורטאי וספורטאיות העתיד, אותו מובילים כחברי ועדה הספורטאים האולימפים בעבר, היו"ר אלכס שטילוב, ניקול זליקמן ואיתן אורבך. גלילי הציג את "מכבי מרקט" - פלטפורמת מוצרי הספורט המובילה בישראל, את שיתופי הפעולה עם ורטקס המשלב חדשנות טכנולוגית והענקת כלים מקצועיים מתקדמים לספורטאי תנועת מכבי. קידום רפורמת ממשל תאגידי באיגודי הספורט יחד עם משרד התרבות והספורט ומיזם מוגנות טכנולוגי פורץ דרך בספורט הישראלי, בשיתוף חברת "לוק און קאם".