ערב של כוכבים: מכבי ישראל קיימה הערב ערב הוקרה מלהיב ומרגש באמפי פארק ברעננה, בהשתתפות למעלה מאלף ספורטאים וספורטאיות, צוותי ניהול ובכירים בספורט הישראלי.
אירוע בו הוענקו תשורות להישגים הבינלאומיים והמקומיים של הספורטאים והספורטאיות, וקבוצות מכבי ישראל. במהלכו, התקיימה הצדעה מרגשת למיקי ברקוביץ', בה השתתפו בניו רועי וניב, ונכדיו. "מיקי הביא לנו כל כך הרבה רגעי אושר וגאווה במדי מכבי ת"א ונבחרת ישראל. את הצעד וחצי המנצח, והוא נמצא תמיד בלב של כולנו. משפחת מכבי ישראל נושאת תפילה לבריאותו, ומחזקת את ידיו. כפי שתמיד היית, ווינר אמיתי על המגרש ומחוצה לו. ווינר שהוביל את ערכי מכבי", אמר מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, שגם סקר את המיזמים וההישגים של מכבי ישראל ב-2026 - בהם חזון פרויקט "מכבי של ישראל 2032" לאיתור ספורטאי וספורטאיות העתיד, אותו מובילים כחברי ועדה הספורטאים האולימפים בעבר, היו"ר אלכס שטילוב, ניקול זליקמן ואיתן אורבך. גלילי הציג את "מכבי מרקט" - פלטפורמת מוצרי הספורט המובילה בישראל, את שיתופי הפעולה עם ורטקס המשלב חדשנות טכנולוגית והענקת כלים מקצועיים מתקדמים לספורטאי תנועת מכבי. קידום רפורמת ממשל תאגידי באיגודי הספורט יחד עם משרד התרבות והספורט ומיזם מוגנות טכנולוגי פורץ דרך בספורט הישראלי, בשיתוף חברת "לוק און קאם".
המתעמל האולימפי, ארטיום דולגופיאט ממכבי ת"א, מגדולי ספורטאי ישראל בכל הזמנים, זכה להוקרה מיוחדת. בערב שנפתח בברכות של יגאל כרמי יו"ר מכבי ישראל, ומיקי זוהר שר התרבות והספורט - שבין דבריו חתם: "אני פה אחרי 4 שנים של שותפות אמיתית עם עולם הספורט. קשה יהיה למנות את מספר ההישגים שעשינו למען הספורט, עם תקציבים חסרי תקדים. אני מאוד גאה שנפלה בחלקי הזכות להשיג את התקציבים הללו, ושרואים את הספורט מתקדם. ובעיקר אגיד לכם, לא יודע מה יהיה בקדנציה הבאה, כולנו אנשים דמוקרטים שמכבדים הכרעת ציבור. אני לא יודע אם יזדמן לי להיות עוד שנים בתחום הספורט, אבל אין ספק שאתגעגע אליכם - ואני מקווה שאתם אפילו קצת תתגעגעו אלי".
לירון כהן ואור שיניוק, סמנכ"לית ומנהל אגף הספורט במכבי ישראל, הנחו את הערב, במהלכו הוקרנו דבריו של רומן סורקין כוכב מכבי ת"א - הדאבליסטית בכדורסל, וסרטונים של אנסטסיה גורבנקו, דני אבדיה ומנור סולומון. הוא נחתם במופע שאותו הובילה דלית רצ'שטר, יחד עם אנה זק וסאבלימינל.
ענף ההתעמלות זכה להוקרה על הישגיהם של דולגופיאט (שעלה יחד עם מאמנו האישי סרגיי וייסבורג), אליהם הצטרפו המתעמלות האומנותיות דניאלה מוניץ (מכבי פ"ת), שזכתה במדליית הארד באליפות אירופה לבוגרות, ובקבוצתי (הארד באליפות אירופה) יחד עם ארינה גבודצקי (מכבי אשדוד), סופיה פרז'ין (מכבי פ"ת) וטאיסיה סוקולנקו (מכבי ת"א), יחד עם המאמנות האישיות אלה סמופלוב, נטשה אוסמולוב ומורן בוזובסקי.
להוקרה זכו גם הישגי הסיוף הישראלי באליפויות אירופה, הישגי האקרובטיקה ומועדוני מעופפי חיפה ומכבי אקרוג'ים באליפויות אירופה והעולם, כמו גם של שורה של אלופי עולם בנינג'ה מסלול מכשולים (זכו ב-11 מדליות), בהובלת גיל מרנץ, אדם מלכי ואיתי וולף. יצחק אשפיז (פסגה חולון), זכה להוקרה על זכייתו במדליית הזהב באליפות אירופה לבוגרים והזהב בגראנד סלאם בודפשט, כמו גם היא-לי זרקובסקי (אריה לבן קרית ביאליק), שזכתה בארד באליפות אירופה לנוער. ספורטאי מכבי ת"א באתלטיקה, גשאו איילה שזכה בארד באליפות אירופה ובזהב הקבוצתי במרתון יחד עם מארו טאפרי ואיטיו אבוהיי, ששהו בהכנות בחו"ל, זכו אף הם להוקרה על הישגיהם. איתי שני ממכבי ת"א מדליסט הארד באליפות העולם בקשתות.
בקטגוריות הקבוצתיות זכו להוקרה אלופות ישראל - מכבי חיפה כרמל בשחיה, בגברים ובנשים. מכבי ת"א ברוגבי בגברים ובנשים. דאבליסטית הכדורעף - מכבי אשדוד נשים. מכבי פטישי רמה"ש בפוטבול. קבוצות השרון בכדוריד, הדאבליסטיות גאות - א.ס רמת השרון בגברים ובנות הרצליה בנשים, מכבי עירוני ר"ג נשים בכדורסל מחזיקת גביע המדינה, ומכבי ת"א בכדורגל מחזיקת גביע המדינה אותם ייצגו החלוץ אלעד מדמון ועו"ד מורן מאירי, היועץ המשפטי של המועדון וסגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל.