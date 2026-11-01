באלי, חניכתו של ויקי דבוש, המתחרה במשקל עד 51.5 ק"ג ומכונה "בייבי גואט", ניצחה בגמר בנקודות את הברזילאית קלודיאני לימה דה קוסטה, אלופת ארצה ב־NO GI לשנת 2026. הזכייה מגיעה שנה לאחר שקטפה את התואר האירופי בחגורות חומות.

באלי, חניכתו של ויקי דבוש, המתחרה במשקל עד 51.5 ק"ג ומכונה "בייבי גואט", ניצחה בגמר בנקודות את הברזילאית קלודיאני לימה דה קוסטה, אלופת ארצה ב־NO GI לשנת 2026. הזכייה מגיעה שנה לאחר שקטפה את התואר האירופי בחגורות חומות.

באלי, חניכתו של ויקי דבוש, המתחרה במשקל עד 51.5 ק"ג ומכונה "בייבי גואט", ניצחה בגמר בנקודות את הברזילאית קלודיאני לימה דה קוסטה, אלופת ארצה ב־NO GI לשנת 2026. הזכייה מגיעה שנה לאחר שקטפה את התואר האירופי בחגורות חומות.