הישג היסטורי: מיכל באלי, לוחמת הג'יוג'יטסו הישראלית בת ה-22 הוכתרה לאלופת אירופה ב-NO GI - קרבות ללא חליפה - והפכה לישראלית הראשונה שזוכה בתואר בחגורות שחורות. התחרות נערכה ברומא במסגרת ארגון ה-IBJJF.
באלי, חניכתו של ויקי דבוש, המתחרה במשקל עד 51.5 ק"ג ומכונה "בייבי גואט", ניצחה בגמר בנקודות את הברזילאית קלודיאני לימה דה קוסטה, אלופת ארצה ב־NO GI לשנת 2026. הזכייה מגיעה שנה לאחר שקטפה את התואר האירופי בחגורות חומות.
בדרך לזהב רשמה באלי ניצחון מרשים במיוחד בחצי הגמר, כשגברה אתמול בהכנעה על הברזילאית טאיס לוריארו בת ה-29. הישראלית הכריעה את הקרב לאחר חמש דקות, מתוך עשר הדקות שהוקצבו לו, מול אלופת העולם ב-NO GI לשנת 2025, שזכתה גם באליפות אירופה ב-2022 וב-2025.
מוקדם יותר ניצחה באלי ברבע הגמר את האיטלקייה ג׳יוליה אנג׳יליני 0:2 בנקודות. את המסע המוצלח ברומא השלימה עם ניצחון נוסף בגמר - ומדליית זהב היסטורית לישראל.