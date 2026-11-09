איתמר איינהורן (29), רוכב האופניים המצטיין שייצג את ישראל באולימפיאדת פריז, עזב לאחר עשור את הקבוצה הישראלית המקצוענית NSN (לשעבר ישראל פרמייר טק) וחתם לשנתיים ב-Solution Tech–NIPPO–Rali, קבוצה איטלקית-יפנית בכירה המייעדת לו תפקיד בכיר במערך הספרינטרים שלה.
"אני רואה בזה מחמאה אדירה, שנתנו בי את האמון הזה”, אמר איינהורן, שגדל במודיעין והצטרף לקבוצת הפיתוח של ישראל פרמייר טק לפני עשר שנים. "במידה רבה, לקבל חוזה כזה בקבוצה זרה בתקופה הזו הוא הישג אדיר מבחינתי. מישהו בא ומציב בפניך אתגר חדש ומשוכנע שלא תאכזב. ברור שזה מלחיץ אותי מאוד, אבל למרות כל הלחץ, אני יודע שאוכל להתמודד עם זה בהצלחה. זו תהיה המשימה המאתגרת ביותר בקריירה שלי. זו קפיצת המדרגה הגדולה שאני מחכה לה".
איינהורן, פעמיים אלוף ישראל, זכה בשלוש השנים האחרונות בשישה קטעים בטורים של רואנדה וטייוואן, כשאת הפריצה שלו לתודעה אפשר לייחס לקטע הרביעי של טור סלובקיה לפני חמש שנים, אז סיים ראשון כשהוא משאיר מאחור את הגיבור המקומי ואחד הספרינטרים הגדולים בכל הזמנים, פטר סאגאן. מאז הוא הרשים גם בהופעות בוואלטה, עם קטעים שבהם סיים חמישי ושביעי, ובמשחקים האולימפיים לפני שנתיים דורג במקום ה-62.
איינהורן: "השגתי דברים שרק יכולתי לחלום עליהם כילד. בסופו של דבר, לא חלמתי שזה באמת יקרה. זה היה חלום אדיר, והצלחתי להגשים אותו בעזרת הקבוצה, שנתנה הכל, ובעזרת פורצי דרך כמו סילבן אדמס ורוני בר־און — שאני חייב להם כל כך הרבה. רציתי להמשיך בקבוצה. אבל כשהתברר לי שזה לא יקרה, פעלתי יחד עם חברתי שהפכה לסוכנת שלי ועבדה בכל הכוח כדי למצוא לי קבוצה חדשה. אני גאה מאוד שמצאתי קבוצה גדולה, כי זה הישג של ענף האופניים הישראלי כולו. במבט לאחור, היו גם פספוסים. יכולתי להשיג עוד ניצחונות, אבל אני גאה במה שהשגתי. לנצח שנה אחר שנה בטור של טייוואן וברואנדה — זה לא דבר של מה בכך. עכשיו, עם הקבוצה החדשה, אני שואף להתחרות גם בג'ירו ולהגיע לאולימפיאדה בפעם השנייה ברציפות".
בר־און, ממייסדי ישראל סייקלינג אקדמי, אמר: "בעשר השנים שלו איתנו, איתמר ייזכר כישראלי ששבר יותר תקרות זכוכית מכל רוכב אחר, ובראש ובראשונה כווינר הגדול הראשון, כפורץ דרך וכאייקון. איש לא השיג כל כך הרבה ניצחונות כמוהו. אבל מעל הכול, הוא אדם בעל אישיות מגנטית, שהיה אהוב על כולנו. הוא הוכיח שישראלים יכולים לנצח. אני מאחל לו הצלחה בקבוצה החדשה, ואומר לו: הדלת שלנו תמיד פתוחה בפניו".
רוכב NSN נדב רייסברג: "מבחינתי, זה הישג אדיר שמצטרף לרשימה המרשימה של איתמר ומוכיח שוב שתמיד היה בו משהו שאין לאחרים. הוא היה הישראלי הראשון שניצח בקטע במרוץ גדול, ועכשיו הוא גם הראשון שמצטרף לקבוצה זרה שבוחרת בו לספרינטר שלה, קבוצה ששואפת להגיע לגראן טור. זה לא פחות ממטורף. אני מעריץ אותו ורוצה להגיע למקומות שאליהם הוא מגיע. איתמר הוא דוגמה לכולנו".
אדמס: "איתמר איינהורן ייזכר כרוכב חזק שנחל הצלחות רבות בקבוצתנו במהלך עשר השנים האחרונות. הוא השיג למעלה מעשרה ניצחונות מקצוענים בשורות הקבוצה, ובכך פרץ דרכים חדשות עבור הרוכבים הישראלים בזירה המקצוענית הבינלאומית. אני אישית רוצה להודות לאיתמר על כל
מה שעשה עבור הקבוצה וברצוני לאחל לו הצלחות בהמשך בקבוצתו החדשה. אני מאוד מרוצה מהעובדה שהגיע לקבוצה כזו – אחרי כל המאמצים שהשקענו להביא את הרוכבים הישראלים למדרגה הגבוהה ביותר".