"אני רואה בזה מחמאה אדירה, שנתנו בי את האמון הזה”, אמר איינהורן, שגדל במודיעין והצטרף לקבוצת הפיתוח של ישראל פרמייר טק לפני עשר שנים. "במידה רבה, לקבל חוזה כזה בקבוצה זרה בתקופה הזו הוא הישג אדיר מבחינתי. מישהו בא ומציב בפניך אתגר חדש ומשוכנע שלא תאכזב. ברור שזה מלחיץ אותי מאוד, אבל למרות כל הלחץ, אני יודע שאוכל להתמודד עם זה בהצלחה. זו תהיה המשימה המאתגרת ביותר בקריירה שלי. זו קפיצת המדרגה הגדולה שאני מחכה לה".

"אני רואה בזה מחמאה אדירה, שנתנו בי את האמון הזה”, אמר איינהורן, שגדל במודיעין והצטרף לקבוצת הפיתוח של ישראל פרמייר טק לפני עשר שנים. "במידה רבה, לקבל חוזה כזה בקבוצה זרה בתקופה הזו הוא הישג אדיר מבחינתי. מישהו בא ומציב בפניך אתגר חדש ומשוכנע שלא תאכזב. ברור שזה מלחיץ אותי מאוד, אבל למרות כל הלחץ, אני יודע שאוכל להתמודד עם זה בהצלחה. זו תהיה המשימה המאתגרת ביותר בקריירה שלי. זו קפיצת המדרגה הגדולה שאני מחכה לה".

"אני רואה בזה מחמאה אדירה, שנתנו בי את האמון הזה”, אמר איינהורן, שגדל במודיעין והצטרף לקבוצת הפיתוח של ישראל פרמייר טק לפני עשר שנים. "במידה רבה, לקבל חוזה כזה בקבוצה זרה בתקופה הזו הוא הישג אדיר מבחינתי. מישהו בא ומציב בפניך אתגר חדש ומשוכנע שלא תאכזב. ברור שזה מלחיץ אותי מאוד, אבל למרות כל הלחץ, אני יודע שאוכל להתמודד עם זה בהצלחה. זו תהיה המשימה המאתגרת ביותר בקריירה שלי. זו קפיצת המדרגה הגדולה שאני מחכה לה".

איינהורן, פעמיים אלוף ישראל, זכה בשלוש השנים האחרונות בשישה קטעים בטורים של רואנדה וטייוואן, כשאת הפריצה שלו לתודעה אפשר לייחס לקטע הרביעי של טור סלובקיה לפני חמש שנים, אז סיים ראשון כשהוא משאיר מאחור את הגיבור המקומי ואחד הספרינטרים הגדולים בכל הזמנים, פטר סאגאן. מאז הוא הרשים גם בהופעות בוואלטה, עם קטעים שבהם סיים חמישי ושביעי, ובמשחקים האולימפיים לפני שנתיים דורג במקום ה-62.

איינהורן, פעמיים אלוף ישראל, זכה בשלוש השנים האחרונות בשישה קטעים בטורים של רואנדה וטייוואן, כשאת הפריצה שלו לתודעה אפשר לייחס לקטע הרביעי של טור סלובקיה לפני חמש שנים, אז סיים ראשון כשהוא משאיר מאחור את הגיבור המקומי ואחד הספרינטרים הגדולים בכל הזמנים, פטר סאגאן. מאז הוא הרשים גם בהופעות בוואלטה, עם קטעים שבהם סיים חמישי ושביעי, ובמשחקים האולימפיים לפני שנתיים דורג במקום ה-62.

איינהורן, פעמיים אלוף ישראל, זכה בשלוש השנים האחרונות בשישה קטעים בטורים של רואנדה וטייוואן, כשאת הפריצה שלו לתודעה אפשר לייחס לקטע הרביעי של טור סלובקיה לפני חמש שנים, אז סיים ראשון כשהוא משאיר מאחור את הגיבור המקומי ואחד הספרינטרים הגדולים בכל הזמנים, פטר סאגאן. מאז הוא הרשים גם בהופעות בוואלטה, עם קטעים שבהם סיים חמישי ושביעי, ובמשחקים האולימפיים לפני שנתיים דורג במקום ה-62.