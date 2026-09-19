נבחרת ישראל בטניס כיסאות גלגלים בקטגוריית הקוואד זכתה הלילה (בין שישי לשבת) במדליית הארד באליפות העולם המתקיימת בארה"ב. הכחולים-לבנים גברו 1:2 על נבחרת צ'ילה במפגש דרמטי בדרך למדליה.
הנבחרת כללה את נועם גרשוני, מדליסט הזהב הפראלימפי מלונדון 2012, שחזר להתחרות במטרה לסייע לנבחרת, את גיא ששון, מדליסט ממשחקי פריז 2024 המדורג במקום השלישי בעולם, ואת רועי אברג'יל.
במשחק הראשון עלה גרשוני מול דייגו פרז ונוצח 6:4, 7:5. לאחר מכן עלה ששון מול פרנסיסקו קאיולף. המשחק הופסק מספר פעמים בשל תנאי מזג האוויר, אך בסיום ששון ניצח 1:6, 2:6, כדי להשוות את התוצאה ל-1:1.
ההכרעה עברה למשחק הזוגות, שם גברו ששון וגרשוני על פרז וקאיולף בתוצאה 1:6, 3:6, השלימו מהפך של 1:2 והעניקו לישראל את מדליית הארד באליפות העולם.
נבחרת הגברים בקטגוריית האופן (מגבלה קלה יותר מהקוואד), הכוללת את אדם ברדיצ'בסקי, תושב ניר יצחק שבעוטף עזה, סרגיי ליסוב הצעיר ואמיתי ארגמן, לוחם מגלן שנפצע קשה בימים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, סיימה במקום התשיעי לאחר הפסד 2:0 לארה"ב וניצחון על נבחרת צ'ילה בתוצאה 0:2. מאמן הנבחרת הוא עופר סלע.