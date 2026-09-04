למכבי חיפה יש סגל מצוין. שחקנים איכותיים מאיישים כמעט כל עמדה, ופוטנציאל ההצלחה קיים. על פניו, כל מה שנדרש הוא ניהול נכון ושימוש מדויק בכלים העומדים לרשות הקבוצה. אבל בעיניי, בתמונה המלאה יש רכיב נוסף ומכריע, שלרוב חומק מניתוחי הווידאו ומהסטטיסטיקות: מה שמכונה בשפת היומיום "מזל".

בפירוש רש"י לתלמוד מופיע הביטוי "מזלו גרם". אני רואה בו נקודת מוצא להתבוננות בהשפעתו של אדם על סביבתו. לפי התפיסה הרוחנית הזו, לכל אחד יש מעין הארה או מטען שהוא מקרין על הסובבים אותו ועל נכסיו. בשפה היומיומית יש המשתמשים במונחים כמו "קארמה" או "מטען אנרגטי" כדי לתאר רעיון דומה: אדם מביא איתו למקום הרבה מעבר לידע ולכישורים.

מכבי ת"א מכבי חיפה ( צילום: עוז מועלם )

לפי גישה זו, מזל אינו רולטה עיוורת או צירוף מקרים תמים, אלא ביטוי להשפעתם של אנשים על סביבתם. בעולם הספורט אנחנו נוטים לשים את כל יהבנו על החיצוני והנראה לעין: רזומה, תארים, ניסיון, שפה רהוטה וביטחון עצמי. אלא שלשון חלקלקה ומראית עין של רוגע עלולות להטעות ולהסתיר מטען שלילי שמשפיע על הסובבים. לא תמיד מה שמרשים מבחוץ הוא גם מה שטוב למערכת מבפנים.

השנתיים וקצת האחרונות במועדון הירוק מעלות סימני שאלה שקשה להסתפק בתשובות המקצועיות הרגילות עליהן. מדוע הקבוצה מתקשה לייצר רצף של הצלחות למרות איכות השחקנים? כיצד ייתכן שמכת הפציעות חוזרת בעקביות מדאיגה? ומהיכן נובעת האווירה הלחוצה, שמתפרצת לכל עבר ברגע שהדברים אינם מסתדרים?

התחושה היא שמתחת לפני השטח מתרחש משהו שונה ממה שמשודר כלפי חוץ. בכדורגל, כמו בכל תחום בחיים, הבנה טקטית, ניתוח נתונים מרשים ורזומה מפואר אינם מבטיחים הצלחה. צריך לבחון גם את ההשפעה של האנשים על המערכת ואת מה שהם מכניסים לתוכה, במיוחד כשהפער בין הפוטנציאל לתוצאות חוזר שוב ושוב.

במכבי חיפה חייבים לערוך חשבון נפש אמיתי. הגיע הזמן להרחיב את המבט מעבר לטקטיקה, לבחון באומץ גם את מה שקשה למדוד, ולשאול איזו השפעה מביאים איתם האנשים במועדון. את התשובות לשאלות האלה לא בהכרח ימצאו בעוד ניתוח וידאו.

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