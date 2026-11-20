יש רגעים שבהם גם הגולשות הגדולות ביותר מתקשות להסתיר את ההתרגשות. בפונטה רוקאס שבפרו, אחרי גמר מותח מול הצרפתייה ז'והאן דפיי, מדליסטית הארד האולימפית, מצאה את עצמה השבוע ליהאני זוריץ' בת ה-14 במרכז חגיגה שקשה היה לדמיין אפילו בחלומותיה הפרועים ביותר. האוסטרלית הצעירה ניצחה בתחרות עם 15.50 נקודות לעומת 14.67 של יריבתה, והפכה לאלופת העולם הצעירה ביותר בתולדות משחקי הגלישה של התאחדות הגלישה הבינלאומית (ISA).

אבל לא רק המספרים הפכו את הזכייה הזו לחריגה. זוריץ', ילדה בכיתה ח', עשתה את זה מול שדה עמוס בכוכבות מנוסות, ובהן אלופות עולם כמו סטפני גילמור, טיילר רייט וקריסה מור. חלק מהן היו עד לא מזמן הגיבורות שלה, אלה שצפתה בהן מהבית וניסתה ללמוד מהן כל תנועה על הגל. הפעם הן היו יריבות שלה במים, ובסיום גם אלה שנשאו אותה על הכתפיים לאורך החוף. גילמור ורייט, שתי אלופות עולם בעצמן, לקחו חלק בחגיגות של מי שעשויה להיות אחת היורשות שלהן.

רק בכיתה ח'. ליהאני זוריץ' ( צילום: Brendon Thorne/Getty Images for Hurley )

"באתי לפרו עם חלום אחד גדול ושלוש מטרות: לזכות בזהב האישי, בזהב הקבוצתי ולעזור להבטיח מקום נוסף לנבחרת הנשים של אוסטרליה במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028", כתבה זוריץ' בחשבון האינסטגרם שלה לאחר הזכייה. "אני כל כך שמחה וגאה לומר שאנחנו חוזרות הביתה עם שלושת ההישגים, ושאני גם אלופת העולם הצעירה ביותר בתולדות משחקי הגלישה של ה-ISA. את הזיכרונות האלה אשא בלב לנצח".

הדרך אל הגמר לא הייתה חלקה. זוריץ' הפסידה בסיבוב השלישי ונאלצה לעשות את דרכה בחזרה דרך שלבי ההזדמנות האחרונה, מסלול שבו כל טעות עלולה לסיים את החלום. במקום להישבר, היא הצליחה להתאושש, לנצח שוב ושוב ולמצוא את עצמה ברגע האמת מול דפיי. הניצחון שלה העניק לאוסטרליה גם את מדליית הזהב הקבוצתית, לצד גילמור ורייט, ובעיקר הבטיח לנבחרת הנשים מקום אולימפי שלישי בלוס אנג'לס - במקום שניים בלבד במסלול ההעפלה הרגיל.

ההישג הזה הוא המשך ישיר לסיפור שכבר החל למשוך תשומת לב בחודשים האחרונים. בספטמבר האחרון, כשהייתה בת 13 בלבד, זוריץ' זכתה באליפות העולם לנוער של ה-ISA באל סלבדור, בקטגוריית עד גיל 18. היא הגיעה לתחרות לאחר שלא הצליחה להעפיל לקטגוריית עד גיל 16, אך קיבלה כרטיס חופשי לתחרות הבוגרת יותר - והפכה לאלופה הצעירה ביותר בתולדות התחרות. בגמר היא השיגה 16 נקודות, התוצאה הגבוהה ביותר בתחרות הנשים עד גיל 18. גם העובדה שהייתה חולה במשך כמעט שבוע לאחר הגעתה לאל סלבדור לא עצרה אותה.

"אני מאמינה שאני יכולה לנצח", סיפרה אז. היא כתבה את המטרה שלה, דמיינה את הרגע ותלתה פתק על דלת חדרה: "אני הולכת להיות אלופת העולם לשנת 2026". לדבריה, סבתה נהגה לומר לה שהיא תהיה הראשונה במשפחת זוריץ' שתזכה בתואר עולמי. "והנה עשיתי את זה".

גם ענת ליליאור, הגולשת האולימפית הישראלית, התרשמה מהיכולת של זוריץ'. "בכנות, לא יצא לי לשמוע על ליהאני עד התחרות האחרונה", היא מודה, "אבל היא באמת יוצאת דופן ביחס לדור שלה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו. יש גם גולשות בגילים 18 עד 20 שנמצאות ברמה גבוהה מאוד, אבל היא מציגה גלישה בוגרת ומתחרה כמו גולשת מנוסה. היא הוכיחה את מקומה בצמרת העולמית, ממש הדהימה אותי ונהניתי לראות אותה במהלך התחרות".

הים הוא חלק מהבית

מאחורי ההישגים עומדת נערה שגדלה בסביבה שבה הגלישה היא הרבה יותר מענף ספורט. זוריץ' מגיעה מברוקן הד, עיירת חוף במדינת ניו סאות' וויילס שבאוסטרליה, וגדלה כשהאוקיינוס הוא חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלה. כבר בילדותה התבלטה בתחרויות, ובגיל שבע השתתפה בתחרות גלישה לילדים. עוד לפני שהפכה לשם מוכר בעולם, היא התמודדה מול גולשות מבוגרות ממנה, צברה ניסיון והתקדמה בקצב יוצא דופן.

המשפחה הייתה חלק מרכזי בדרך. אמה, קירסטי, ואביה, קליי, ליוו אותה לאורך השנים, תמכו בחלומות הגדולים שלה והיו לצדה גם ברגעים שבהם ההצלחה לא הייתה מובנת מאליה. אחרי הזכייה באליפות העולם לנוער, אמה ביקשה להזכיר שהגלישה היא קודם כול אהבה ולא מרדף אחר מדליות: "זה לא קשור לתוצאות, אלא לאהבה להיות באוקיינוס עם חבר, ועם המשפחה שלנו". אביה הוסיף בפשטות: "היא שם ועושה את זה בשביל עצמה".

"אני לא רוצה להגיע לסבב רק כדי להשתתף. אני רוצה לשלוט, לזכות בתחרויות ובתארים", הצהירה. "אני לא רוצה למהר. אני רוצה להגיע כשאדע שאני מוכנה להיות הטובה ביותר בכל התנאים ובכל המקומות בעולם"

המאמנת שלה, צ'לסי הדג'ס, בעצמה אלופת עולם לשעבר, רואה בה כישרון יוצא דופן. "היא כנראה אחת הספורטאיות המלהיבות ביותר שעבדתי איתן", אמרה. לדבריה, זוריץ' יצירתית ובלתי צפויה, ומביאה לכל אימון משהו אחר. מעבר ליכולות במים, הדג'ס הדגישה גם את היחס שלה לסובבים אותה ואת הנכונות לעזור לגולשות ולגולשים אחרים. "יש לה כל כך הרבה מקום בלב לאנשים אחרים, וזה ייקח אותה רחוק גם בקריירה התחרותית שלה".

סיפור של זהות

ההישג של זוריץ' נושא משמעות נוספת. היא משתייכת לעם היואד (Yued), מקהילות העמים הילידיים באוסטרליה, והפכה לאלופת העולם הראשונה בגלישה ממוצא אבוריג'יני. על החוף בפרו היא חגגה כשהיא אוחזת בדגל אוסטרליה ובדגל האבוריג'ינים - שני סמלים שמייצגים עבורה את המקום שממנו באה ואת הזהות שלה.

"אני גאה להיות נערת יואד", אמרה בריאיון. "התרבות שלי היא חלק עצום מהזהות שלי. היא עיצבה אותי כאדם, את מי שאני, וגם כספורטאית". עוד לפני שהפכה לאלופת עולם, היא סיפרה שחלמה להיות הגולשת האבוריג'ינית הראשונה שתגיע לפסגת הענף. כבר בגן הילדים אמרה למורה שלה שזה מה שתעשה. כעת, החלום הזה הפך למציאות.

היא גם לא מסתירה את הרצון להפוך למקור השראה עבור אחרים. אחרי הזכייה באליפות העולם לנוער אמרה: "המטרה מספר אחת שלי בחיים היא לתת השראה לכולם, לבנות ולבנים בכל הגילים. אני רוצה להרים את כולם, כי כשאנחנו מרימים אחד את השני, כולנו ניזונים מהאנרגיה הזאת".

לוס אנג'לס היא רק תחנה בדרך

אז מה הלאה? אם תשאלו את זוריץ', היא כבר סימנה את היעד הבא. המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028 נמצאים בראש רשימת החלומות שלה, והיא לא מסתפקת בעצם ההשתתפות. "המטרה מספר אחת שלי בשנים הקרובות היא להגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס ולזכות בזהב", אמרה עוד לפני התחרות בפרו. הניצחון האחרון והכרטיס הנוסף שהשיגה אוסטרליה לנבחרת הנשים מקרבים אותה לאפשרות הזאת, אבל הדרך להבטחת המקום עדיין דורשת ממנה להמשיך להתקדם ולעמוד במסלול ההעפלה.

ליליאור מסייגת שאין לה היכרות אישית עם התהליך שעברה זוריץ', אבל מצביעה על המערכת המקצועית שמאחוריה. "אני לא יודעת בדיוק מה מאפשר לה להתמודד בגיל כזה מול גולשות ברמה הזאת. זה משהו שצריך להכיר מבפנים. מה שכן ידוע לי הוא ש-Surfing Australia הוא ארגון תומך מאוד, עם תוכנית מקצועית קפדנית. אני מאמינה שהיא חלק מאותה תוכנית, ושהיא במידה רבה תוצר של תהליך שהם עובדים עליו כבר שנים. זה מוכיח שיש להם איזושהי נוסחה מנצחת".

גם סבב אליפות העולם המקצועני (WSL) נמצא בתוכניות שלה. זוריץ' סימנה את 2029, אז תהיה בת 16, כיעד אפשרי להופעת בכורה בסבב. היא יודעת שמדובר במסלול ארוך ותובעני, שכולל תחרויות מוקדמות ושלבי העפלה, ולא מתכוונת לקצר תהליכים רק כדי להגיע לשם מוקדם. "אני לא רוצה להגיע לסבב רק כדי להשתתף. אני רוצה לשלוט, לזכות בתחרויות ובתארים", הצהירה. "אני לא רוצה למהר. אני רוצה להגיע כשאדע שאני מוכנה להיות הטובה ביותר בכל התנאים ובכל המקומות בעולם".

ויש לה גם תוכנית חלופית, למקרה שהגלים ייקחו אותה למקום אחר: רפואה. אבל כרגע, קשה לדמיין אותה רחוקה מהמים. רק לפני כמה שנים היא הייתה ילדה שצפתה בגילמור וברייט והעתיקה מהן תנועות. היום הן כבר מחבקות אותה אחרי ניצחון היסטורי. בגיל 14, עם שתי זכיות עולם בתוך חודשים ספורים, היא כבר שברה שיאים שאחרים חולמים עליהם במשך קריירה שלמה. ובכל זאת, אולי המשפט שמסביר אותה יותר מכל נאמר דווקא אחרי ההפסד בסיבוב השלישי בפרו: "אני עדיין לומדת, גדלה ונהנית מכל רגע. עדיין אותה ילדה שאוהבת את האוקיינוס, מחייכת, מאמינה ונותנת את כל הלב שלה".