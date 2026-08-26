שבע שנים אחרי משחקו האחרון באליפות ארה"ב, רוג'ר פדרר חזר הלילה לאצטדיון ארתור אש – והפעם קיבל את הפרידה שהקהל בניו-יורק לא זכה להעניק לו כשעוד היה שחקן פעיל. האגדה השווייצרית, שזכתה בטורניר חמש פעמים ברציפות בין 2004 ל-2008, השתתפה בשני משחקי ראווה במסגרת שבוע האוהדים לקראת אליפות ארה"ב, ולאחר מכן זכתה למחווה מרהיבה של מופע רחפנים בשמי האצטדיון.

פדרר, בן 45, עזב את ארתור אש בפעם האחרונה ב-2019, אחרי שהודח ברבע הגמר על ידי גריגור דימיטרוב. אז עדיין היה נדמה שהוא ימשיך להופיע בטורניר בשנים הבאות, אך פציעות הגבילו אותו מאוד ב-2020 וב-2021, והוא לא חזר לשחק באליפות ארה"ב. באוגוסט 2022 הודיע על פרישה מטניס מקצועני.

גלריה זכה למחווה מרגשת. רוג'ר פדרר ( צילום: Caleb Bowlin/Getty Images )

"זה נהדר לחזור לניו-יורק", אמר פדרר לקהל. "יש לי זיכרונות מדהימים מהמגרש הזה, מהאוהדים כאן ומהעיר". האירוע, שנקרא "אייקון חוזר לניו-יורק", מילא את היציעים. רבים מהאוהדים שהגיעו חבשו כובעים עם הלוגו המפורסם RF, שהפך לסמל של השווייצרי לאורך הקריירה שבה זכה ב-20 תארי גראנד סלאם. גם כמה מהשמות הגדולים בעולם הטניס והספורט הגיעו לצפות, בהם סרינה וויליאמס ופליקס אוז'ה-אליאסים.

פדרר פתח במשחק יחידים של מערכה אחת מול יריבו הוותיק אנדי רודיק. זו הייתה הופעת היחידים הראשונה שלו מאז ההפסד להוברט הורקאץ' בווימבלדון 2021, והוא הודה עוד לפני המשחק כי היה מעט לחוץ לקראת החזרה למגרש.

אלא שברגע שהחל המשחק, פדרר נראה כאילו לא עברו חמש שנים מאז פרישתו. הוא הציג את הדיוק, האלגנטיות וחבטת גב היד שהפכו אותו לאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, וניצח 3:6. השווייצרי חבט תשעה אייסים והציג יכולת הגשה מרשימה, שהזכירה לקהל את הימים שבהם שלט בפלאשינג מדו. בהמשך חבר פדרר לג'ון מקנרו במשחק זוגות מול אנדרה אגאסי ורודיק, והשניים ניצחו 5:7 במשחק ראווה נוסף.

ניצחו את רודיק ואגאסי. פדרר עם ג'ון מקנרו ( צילום: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אבל הרגע הגדול באמת הגיע בסיום. פדרר ישב לצד שלוש אגדות הטניס - מקנרו, אגאסי ורודיק - כאשר מארגני האירוע העלו לשמי ארתור אש מופע רחפנים מרהיב שהוקדש לקריירה שלו ולחמש הזכיות שלו באליפות ארה"ב. הקהל קם על רגליו והריע לפדרר, שקיבל סוף סוף את הפרידה הראויה מניו-יורק - פרידה שלא זכה לה כאשר סיים את דרכו המקצועית.