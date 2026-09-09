ילנה ריבאקינה השלימה הערב (רביעי) הישג כפול ויוקרתי באליפות ארה"ב: הקזחית העפילה לראשונה בקריירה לחצי הגמר בניו-יורק, ובמקביל הבטיחה לעצמה את המקום הראשון בדירוג העולמי על חשבון ארינה סבאלנקה, שהייתה בפסגה במשך 99 שבועות רצופים. ריבאקינה נאלצה לעבוד קשה מול צ'ינוון ז'נג, אך הצליחה להפוך את המשחק ולנצח 6:3, 1:6, 4:6.

ז'נג פתחה את ההתמודדות בצורה טובה יותר והייתה זו ששלטה במערכה הראשונה. הסינית, שכבר הדיחה במהלך הטורניר את מדיסון קיז ואת איגה שוויונטק, נעזרה במשחק ההגשה שלה כדי לעלות ליתרון. היא חבטה ארבעה אייסים וזכתה ב-84% מהנקודות אחרי ההגשה הראשונה בדרך ל-3:6.

גלריה פעמיים היסטוריה. ילנה ריבאקינה ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

חזרה מפיגור במערכה הראשונה ( צילום: TIMOTHY A. CLARY / AFP )

אלא שריבאקינה, שהגיעה לטורניר כשהיא מתמודדת עם סימני שאלה סביב מצב גיד האכילס שלה, ידעה לבצע את השינוי הנדרש. לאחר שיחה טקטית ממושכת עם מאמנה סטפנו ווקוב, הקזחית חזרה למגרש אחרת לחלוטין וסיפקה מערכה שנייה כמעט מושלמת.

ריבאקינה השתלטה על המשחק, העלתה את הרמה והשיגה ניצחון מוחץ של 1:6 במערכה השנייה, שהחזיר אותה להתמודדות. במערכה המכרעת השתיים שמרו על משחקוני ההגשה שלהן לאורך זמן, אך במצב של 4:4 הצליחה ריבאקינה להשיג את השבירה החשובה ביותר במשחק.