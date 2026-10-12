בשיתוף הטוטו ואיגוד הטניס

טופ טאלנט טניס - טאייסה ( חברת הפקה- אינטרוויזיה מפיקה - רחלי אורן בן ברוך בימוי- חן שמוביץ צילום - תומר רחמני עריכה- גלי כץ קרישטל )

במהלך אחד המשחקים נקלעה טאיסיה מיכייב לפיגור 5:1. במקום לוותר, היא הצליחה לחזור, ניצחה 7:5 וסיפקה למאמנה, אבירם מרקוביץ', את אחד הרגעים שבהם היה גאה בה במיוחד. מבחינת טאיסיה, המשחק הזה המחיש את התכונה שמגדירה אותה כשחקנית: "אני לא מוותרת".

טאיסיה היא אחת מעשר השחקניות המשתתפות בעונה הרביעית של "טופ טאלנט", פרויקט משותף לטוטו ולאיגוד הטניס במסגרת "המגרש החברתי" של הטוטו, שמעניק לטניסאיות צעירות במה ותמיכה מקצועית וכלכלית. כל אחת מהמשתתפות תקבל מימון בסך 25 אלף שקל לצורכי אימונים, ציוד וליווי מקצועי.

טאיסיה, בת 11 מקריית ים, הגיעה לטניס כמעט במקרה. היא השתתפה בשיעור ניסיון עם תלמידים נוספים, אהבה לשחק והחליטה להישאר. מרקוביץ' מספר שכבר אז הבחין אצלה ביכולות יוצאות דופן. "ראיתי מההתחלה כישרון מאוד גדול, שליטה בכדור ורגש מאוד מיוחד בידיים", הוא אומר.

אחרי שהתמידה באימונים, היא החליטה להתקדם לכיוון התחרותי. "הבנתי שזה לא רק אימון, שזה גם מקצוע בשבילי", היא מספרת. היא עברה להתאמן על מגרש מלא והחלה לעבוד מדי יום כדי להשתפר.

טאיסיה מיכייב. "החלום שלי הוא להגיע למקום הראשון בעולם ולנצח את כולן". ( צילום: אינטרוויזיה )

כיום טאיסיה מדורגת במקום החמישי בארץ לגילה. היא הגיעה פעמיים למקום השני בתחרויות ארציות וכבר יצאה להתחרות באירופה. בעבר אף דורגה ראשונה בארץ, אך ירדה בדירוג לאחר שלא השתתפה באליפות ישראל. במקום להתעכב על כך, היא מתמקדת במטרה הקרובה: לנצח בתחרות הבאה.

שגרת האימונים שלה מתחילה בבוקר, באימון אישי של שעה, ונמשכת בערב באימון קבוצתי של שעתיים. אחרי בית הספר היא מנסה להספיק את לעשות את שיעורי הבית לפני שהיא יוצאת שוב למגרש. לדבריה, היא מצליחה להשלים יותר ממחצית מהדברים שהייתה רוצה לעשות, אבל האימונים אינם משאירים לה זמן רב לטייל ולבלות עם חברים.

גם משפחתה מתאימה את עצמה לדרישות הטניס. הוריה מנסים לאפשר לה יותר אימונים אישיים, ולעיתים מוותרים על שעות עבודה כדי ללוות אותה לאימונים ולתחרויות. במקביל היא עובדת על תנועת הרגליים, על טכניקת החבטה ועל היכולת להתמודד מול שחקנים ושחקניות חזקים ממנה באימונים.

מרקוביץ' מקפיד שהעבודה הרצינית לא תעלים את ההנאה מהמשחק. "חשוב שבאימונים יהיו משמעת ורצינות בתרגילים, אבל מצד שני חשוב גם שהם יבואו וייהנו", הוא אומר. על טאיסיה הוא מוסיף: "יש לה נחישות. גם כשקשה, היא ממשיכה להילחם ומנסה".

כשהיא מפסידה, טאיסיה מזכירה לעצמה שתהיה תחרות נוספת ושבפעם הבאה כבר תכיר טוב יותר את היריבה. "לא צריך להתבאס בגלל משחק אחד", היא אומרת. המחשבה הזאת מתחברת לעצה שהיא נותנת גם לעצמה: להמשיך ולא לוותר. מבחינתה, ההתמדה אמורה להוביל אל היעד הגדול מכולם: "החלום שלי הוא להגיע למקום הראשון בעולם ולנצח את כולן".