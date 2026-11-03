13 שנים לא הייתה הפועל ר"ג בליגת העל, אבל עם התקציב הגדול בתולדותיה, קצת יותר מ־26 מיליוני שקלים, למועדון יש תוכניות גדולות. הטיימינג אמור להיות מושלם, כי הקבוצה הוותיקה תחגוג במהלך השנה 100 שנים לקיומה.

אבי יחיאל, המנכ"ל ואחד מהבעלים, התפנה כדי לספר על החזון של המועדון: "בשש הפעמים האחרונות שהפועל ר"ג הייתה בליגת העל, חמש פעמים היא ירדה אחרי שנה ופעם אחת הצליחה להישאר ואז ירדה שנה אחרי, אז יש לנו אתגר גדול. המטרה היא לא רק להישאר בליגה, כלומר לא כל המשאבים מופנים לקבוצה הבוגרת. אנחנו רוצים לבנות מועדון עם תשתית משמעותית ולבנות יסודות לשנים רבות. הושקע כסף רב ואנחנו בודקים אפשרויות להכניס שותפים נוספים ולהגדיל את התקציב".

גלריה "אני הבעלים. לא יודעים מי המשקיע העיקרי כי הוא לא רוצה להיחשף". יחיאל ( צילום: יובל חן )

באופן מוזר, אף אחד לא יודע מי הבעלים של ר"ג. "אני הבעלים. לא יודעים מי המשקיע העיקרי כי הוא לא רוצה להיחשף. מי שמשקיע מאד גדול איתי בחר להישאר מאחורי הקלעים ובעילום שם. תופתע, אבל זה לא אדם נוימן (גיסו לשעבר של יחיאל)".

ועדיין, אתם מארחים ברחובות כי אין לכם מגרש ביתי. "אני מאמין שיהיה לנו אצטדיון ראוי בשנים הקרובות אבל כרגע המצב הנתון הוא שהאצטדיון הלאומי בר"ג לא מאושר ואצטדיון וינטר בשיפוצים. היו הרבה שנים שלא הושקע מספיק בכדורגל ובספורט פה ואני שמח שזה השתנה. קבוצה צריכה לשחק בעיר שלה אבל יש אילוצים".

מה החזון שלך למועדון? "אני מאמין שאפשר לקחת את הפועל ר"ג ולהפוך אותה לבונבוניירה. אנחנו לא נהיה מכבי ת"א, אבל אנחנו רוצים להיות הפועל ר"ג ולמקסם את זה. יש לנו הרבה אוהדים רדומים שהרבה שנים לא הגיעו למגרשים ואנחנו רוצים להחזיר אותם למגרשים. יכול להיות ילד רמת־גני אוהד הפועל ת"א, אבל עדיין הוא יגיע למשחק של הפועל ר"ג".

"הוא לא פראייר". דגו ( צילום: עוז מועלם )

בינתיים חבלי הלידה קשים. ספגתם שלשום חמישייה ממכבי ת"א ללא מענה. "ההפסד הזה הוא לא משהו שאנחנו חיים איתו בשלום או חלילה מקלים בו ראש. קיבלנו סטירה, נבדוק למה זה קרה ואיך זה לא קורה שוב וננסה להיראות כמו שצריך במשחק הקרוב. אנחנו חייבים להשתפר, הליגה ארוכה ואנחנו מוכנים למשימה. לא ניתן למשחק כזה או אחר לשבור אותנו".

"מאמינים ברייף"

למרות שמסאי דגו העלה את ר"ג ליגה, בקיץ עדיין התעכבו לפני שהחתימו אותו לעונה נוספת. היו שמועות על מאמנים אחרים, אבל למרות שזה לקח זמן, יחיאל לבסוף נתן לדגו את המפתחות בליגת העל. "אני מכיר את מסאי שנים רבות. הוא אימן את הפועל פ"ת כשאני הייתי המנכ"ל ונשארנו ביחסים טובים. כמי שעבד איתו ב־2020 אני רואה את ההתקדמות שלו ברמת האימון, ברמת הידע וביכולת לנהל חדר הלבשה וצוות. הוא מרשים ואני מאמין בחיבור הזה. זה בסדר שלפני שחתמנו על הארכת החוזה עצרנו ובדקנו, הוא אותי ואני אותו. סך הכל הוא משקיען, מקצוען, פתוח ללמוד, אוהב כדורגל ולא פראייר בכלל".

פורח בבית"ר. וורקו ( צילום: עוז מועלם )

כדי שלדגו יהיה ארגז כלים ראוי בליגת העל, יחיאל ושות' ביצעו מהפכה של ממש בסגל. "הבנו בקיץ שאנחנו הולכים למשהו מאתגר, צירפנו 23 שחקנים חדשים ומעבר לזה תשעה אנשי צוות חדשים כולל פיזיותרפיסטים, מאמני כושר, אנליסטים וסקאוט. עברנו פה שינוי דרמטי וניסינו ואנחנו מנסים לעשות הכי טוב כדי שזה יתחבר".

דווקא מי שיכול היה להיות הפנים של המועדון, דניאל וורקו, פורח בבית"ר ירושלים. "החוזה של וורקו הסתיים וכשאני הגעתי לא הייתה לי שום אפשרות לעשות משהו. סך הכל קיבלנו את זה ואני מאד שמח בשבילו, הוא גדל במחלקת הנוער וזה כבוד גדול בשבילנו שילד כזה יוצא מאצלנו ומגיע לבית"ר, ואני מאמין שיהיו לנו עוד כאלה בהמשך".

"אני מאמין שאפשר לקחת את הפועל ר"ג ולהפוך אותה לבונבוניירה. אנחנו לא נהיה מכבי ת"א, אבל אנחנו רוצים להיות הפועל ר"ג ולמקסם את זה. יש לנו הרבה אוהדים רדומים שהרבה שנים לא הגיעו למגרשים ואנחנו רוצים להחזיר אותם למגרשים. יכול להיות ילד רמת־גני אוהד הפועל ת"א, אבל עדיין הוא יגיע למשחק של הפועל ר"ג"

היה לכם קשה לשכנע שחקנים כמו מתן חוזז, גוני נאור ואחרים להגיע לר"ג? "בהתחלה זה היה יותר קשה, כי שחקנים לא הבינו לאן הכיוון של המועדון אחרי שהרבה שנים הוא לא היה בליגת העל. היינו צריכים לשכנע ולספר את הסיפור שלנו כדי ששחקנים ישתכנעו. זה היה מאתגר אבל אחרי שמקסים פלקושצ'נקו הצטרף זה פתח את הסכר ומשם זה נהיה יותר פשוט".

לקחתם גם הימור עם עמית רייף, שוער צעיר. "רייף היה איתנו בעונה שעברה וראינו את ההתקדמות שלו. היה לנו רעיון בקיץ להביא שוער, את שריף כיוף ממכבי חיפה. זה לא קרה (כיוף עבר פציעה קשה, ש"א), התארגנו מחדש, עשינו חשיבה והצוות מאוד מאמין ברייף, מה גם שהשוק הישראלי היה סגור ולא רצינו להביא זר בעמדה הזו. אנחנו מאמנים ברייף, הוא ילד שלנו מבית הספר לכדורגל וזה עובד מצוין".

"היה ניסיון לצרף אותו". ניקולאסקו ( צילום: עוז מועלם )

פיספסתם את יון ניקולאסקו. "היה ניסיון לצרף אותו. עבדנו על עסקה עם מכבי ת"א שטובה לנו ולקראת סוף החלון, בשנייה האחרונה, זה לא הסתדר. לא בשליטתנו. מכבי לקחו צעד אחורה ושיחררנו את זה. זו הייתה עסקה מעניינת כי הוא שחקן יוצא מהכלל, אבל גם הימור כי הוא לא כשיר לגמרי. ברגע שראינו שזה לא קורה המשכנו הלאה".

כמה הצעות קיבלת על דוד אסנקה לאחרונה? "כולם רואים את היכולות שלו ויש לו עתיד יפה לפניו. יש לו חוזה איתנו לשלוש שנים, הוא ילד נהדר, גם מקצועית וגם אישית. הוא יצטרך להביא את כל הכישרון לידי ביטוי ויגיע הזמן שלו גם להגיע למקומות אחרים".