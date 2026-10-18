בית"ר ירושלים חוזרת לטדי לראשונה העונה, וקשה לחשוב על עיתוי טוב יותר: ארבעה ניצחונות רצופים, קהל שצפוי להרעיד את האצטדיון ומפגש מול מכבי ת"א שיכול לשנות את כל התחושות סביב הקבוצה. אבל מאחורי החגיגה המתוכננת מסתתר גם מבחן עצום עבור אלמוג כהן. אחרי פתיחת עונה סוערת, המאמן יודע שניצחון עשוי להעניק לו שקט וביטחון להמשך הדרך. הפסד, לעומת זאת, עלול להחזיר בבת אחת את כל הביקורות.

רצף הניצחונות אמנם הרגיע את הרוחות, אבל קשה לשכוח את ההדחה מאירופה ואת התבוסה 3:0 להפועל ת"א בתחילת העונה. גם ההחלטה להיפרד מברק יצחקי ולהעביר את כהן מתפקיד המנהל המקצועי אל הקווים עדיין מרחפת מעל המועדון. תחת יצחקי ניצחה בית"ר בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים עם מכבי ת"א, כולל ה־2:6 הבלתי נשכח בבלומפילד, וסיימה את העונה שעברה במקום השני. אחרי עונה כזאת, הציפיות של האוהדים כבר לא מסתכמות בכרטיס לאירופה. הם רוצים אליפות, ומבחינת רבים מהם כל תוצאה אחרת תהיה אכזבה. מי שיישא באחריות אם החלום יתרחק יהיה קודם כל כהן.

גלריה בית"ר ירושלים אלמוג כהן הפועל חיפה ( צילום: עוז מועלם )

אלא שלמאמן יש גם סיבות טובות לאופטימיות. בניצחון 0:4 על הפועל רמת גן במחזור האחרון הוא קיבל בחזרה להרכב שלושה שחקנים משמעותיים, שכל אחד מהם עשוי למלא תפקיד מרכזי מול מכבי.

הראשון הוא נאנא אנטווי, שצפוי להתמודד באגף מול הליו וארלה. למגן של בית"ר מחכה משימה כפולה: לעצור את שחקן הכנף המסוכן של מכבי, ובמקביל להמשיך לתרום להתקפה, כפי שהוא יודע לעשות היטב. המאבק בין אנטווי לעומר אצילי בצד אחד, לבין וארלה ונועם בן הרוש בצד השני, עשוי להיות אחד המפתחות המרכזיים להתמודדות. מי שתצליח לשלוט באגף הזה תוכל לייצר יתרון משמעותי.

השני הוא בוריס אינו, שהשינוי בתפקודו עשוי להתברר כאחת ההחלטות החשובות של כהן העונה. הקשר, שפתח את העונה בעמדת הקשר האחורי ולא הצליח להרשים, ספג לא מעט ביקורות. אלא שהגעתו של אלכסיס סרנה הקולומביאני לתפקיד מספר 6 איפשרה להסיט את אינו לעמדת ה־8, שבה שיחק לאורך חלק ניכר מהקריירה שלו. התוצאה הייתה מיידית: אינו נראה משוחרר יותר, מצטרף להתקפה ובמחזור האחרון אפילו כבש צמד ראשון בקריירת הבוגרים. פתאום בית"ר קיבלה שחקן אחר לגמרי.

והשלישי, ואולי החשוב מכולם, הוא ירדן שועה. הקפטן והכוכב הגדול חזר להרכב אחרי תקופה לא פשוטה ביחסים עם המאמן, ומיד הזכיר לכולם מה הוא יודע לעשות. שני בישולים נהדרים בניצחון על הפועל רמת גן המחישו עד כמה בית"ר זקוקה ליצירתיות שלו. אחרי הופעה כזאת, לכהן יהיה קשה מאוד להשאיר אותו על הספסל דווקא במשחק החשוב ביותר של הקבוצה עד כה.

וכאן מתחילה הדילמה הגדולה. בהיעדרו של ירדן כהן, טימותי מוזי הוא אחד הפתרונות לעמדת המגן השמאלי. אם שועה יפתח לפניו בכנף, בית"ר תרוויח שחקן התקפה נהדר שיוכל לייצר מצבים ולנהל את המשחק מהאגף. אלא שמנגד היא עלולה לשלם מחיר הגנתי כבד. שועה אינו שחקן שמרבה לרדוף אחרי יריבים, לחלץ כדורים או לסייע למגן שלו לאורך כל המשחק. מכבי ת"א מכירה היטב את החולשה הזאת, וסביר שתנסה לנצל את השטחים שיישארו בצד שמאל של בית"ר.

לכן ייתכן שכהן יעדיף פתרון אחר: להציב את שועה כחלוץ מספר 9, על חשבונו של שון וייסמן. על הנייר, זה נראה כמו מהלך מתבקש. שועה יוכל לקבל יותר חופש בהתקפה, ובית"ר לא תיאלץ להתפשר על העבודה ההגנתית באגף. אבל גם לפתרון הזה יש בעיה לא קטנה.

אלמוג כהן עומר אצילי ( צילום: עוז מועלם )

בעונה שעברה שועה כבר שיחק כחלוץ, ובית"ר נראתה מצוין. אלא שאז שיחק מתחתיו עדי יונה, קשר מספר 10 שמצטיין בתנועה ללא כדור ובכניסות לעומק. השילוב ביניהם עבד משום שכל אחד השלים את האחר. שועה אוהב לרדת לאחור, לקבל את הכדור לרגל ולנהל את ההתקפה. ברגע שעשה זאת, יונה היה מזהה את השטח שהתפנה, נכנס אליו ומקבל משועה כדור עומק שהותיר אותו לא פעם מול השוער.

עם תומר יוספי הסיפור שונה. יוספי מציג יכולת טובה מתחילת העונה, ובהחלט ראוי למקום בהרכב, אבל סגנון המשחק שלו אחר. כמו שועה ואצילי, גם הוא מעדיף לקבל את הכדור לרגל ולהיות מעורב בבניית ההתקפות. הוא פחות נוטה לבצע את הכניסות לעומק שאיפיינו את יונה. אם שועה יפתח כחלוץ ויוספי ישחק מאחוריו, בית"ר עלולה להיתקע עם יותר מדי שחקנים שרוצים את הכדור לרגל ופחות מדי שחקנים שתוקפים את הרחבה. במצב כזה היא עלולה למצוא את עצמה תלויה בהברקה אישית של אצילי במקום לייצר מצבים מתוך תנועה קבוצתית.

וזאת בדיוק הבעיה של כהן. מצד אחד, קשה להוציא מההרכב את יוספי, שנמצא בכושר טוב ותורם רבות לקבוצה. מצד שני, אם עדי יונה כשיר לשחק לפחות 65 דקות, בעיניי הפתרון הנכון ביותר הוא להציב את שועה בחוד ואת יונה מאחוריו. כך בית"ר תוכל ליהנות מהיצירתיות של הקפטן בלי להפקיר את אגף שמאל, ולהחזיר להתקפה את התנועה לעומק שהפכה אותה למסוכנת כל כך בעונה שעברה.

לכהן נותרו ימים ספורים להכריע. אם יחליט להשאיר את שועה על הספסל ובית"ר תפסיד למכבי ת"א בטדי, הפער בין הקבוצות יגדל לשבע נקודות. בשלב מוקדם כל כך של העונה זה עדיין לא סוף הסיפור, אבל בטדי, אחרי כל מה שקרה בקיץ, אף אחד לא יתנחם בכך. שריקות הבוז עלולות להיות צורמות, ולא אתפלא אם גם הקריאות "תתפטר" יישמעו ברחבי האצטדיון.

אבל לכדורגל יש גם צד שני. ניצחון על מכבי, לעיני יציעים מלאים, יכול לשנות לחלוטין את מעמדו של כהן. פתאום ארבעת הניצחונות הרצופים יהפכו להצהרת כוונות, ההחלטה להיפרד מיצחקי תיראה אחרת, והאוהדים יתחילו להאמין שהקבוצה שלהם מסוגלת ללכת עד הסוף.

ביום שני טדי יחזור להרעיש. השאלה היא אם בסיום המשחק יקראו בשמו של אלמוג כהן, או ידרשו את ראשו.





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