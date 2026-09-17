נהר שבו חיים כ-500 תנינים קיבל אישור לארח את תחרויות החתירה והקאנו במשחקים האולימפיים והפראלימפיים בבריסביין 2032. המסלול בנהר פיצרוי, בעיר רוקהמפטון שבקווינסלנד (אוסטרליה), עבר בהצלחה הערכה טכנית שבחנה את התאמתו לאירוח התחרויות.

הבדיקה העצמאית כלל לא עסקה בתניני הים החיים בנהר, אלא בחנה כיצד המסלול צפוי לתפקד במגוון תנאים, בהם דפוסי מזג אוויר שונים, מפלסי מים וסיכון להצפות - הן בתקופת המשחקים והן בשנים שקדמו להם.

גלריה למרות נוכחות התנינים, מדובר באתר מוכר לתחרויות חתירה ( צילום: Shutterstock )

הבדיקה הוזמנה על ידי עמותת GIICA, שציינה כי המתקן בנהר פיצרוי כבר משמש לאימונים ולתחרויות בענפי המים השקטים, ובין היתר מארח אליפויות בתי ספר, תחרויות מקומיות ומחנות אימונים של נבחרות לאומיות.

למרות נוכחות התנינים, מדובר באתר מוכר לתחרויות חתירה, ובאירועים המתקיימים בו קיימים נהלים למקרה שבו מזוהה תנין באזור התחרות. גורמי האולימפיאדה קיבלו בעבר הבטחות שלפיהן ניתן יהיה לשמור על בטיחות החותרים.

תחרויות החתירה בפריז 2024 ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

גם שני הארגונים הבינלאומיים הרלוונטיים לענפים אישרו את התאמת המסלול. נשיא התאחדות החתירה העולמית, ז'אן-כריסטוף רולאן, אמר כי לאחר הניתוח המקיף שבוצע, ברור שהנהר מסוגל לספק תנאי תחרות הוגנים במהלך המשחקים, בהתאם לדרישות התחרויות האולימפיות והפראלימפיות בחתירה.