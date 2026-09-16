נכון, עברו רק ארבעה מחזורים, ואליפות לוקחים במאי. ובכל זאת, אחרי ארבע תצוגות מצוינות של מכבי ת"א, קשה להתעלם מהמסר שהיא שולחת לליגה. כששלושה מהניצחונות מגיעים מול היריבות הגדולות שלה, זו כבר הרבה יותר מפתיחת עונה מוצלחת – זו הצהרת כוונות.

שמחה גדולה הייתה במחנה הצהוב בעקבות החתמתו של ג'יימס טברנייר, המגן המצוין שהגיע מריינג'רס בהפתעה גדולה. ההתלהבות גברה עם חזרתו של גבי קניקובסקי, שנראה כאילו מעולם לא עזב. השניים השתלבו בקבוצה מחוברת, רעבה ובעיקר מאומנת היטב.

דור פרץ חוגג ( צילום: עוז מועלם )

ספק אם מישהו ציפה למשחקים חד־צדדיים כל כך מול הגדולות כבר בתחילת העונה. מכבי ניצחה 1:3 את מכבי חיפה, הביסה 1:4 את הפועל באר־שבע והשלימה אמש עוד נוקאאוט עם 1:4 בדרבי. הציפייה הייתה למשחק צמוד ומותח, בעיקר לנוכח היכולת הטובה שהציגה הפועל ת"א והניצחון המתוק שלה בדרבי הקודם – הראשון אחרי 12 שנה.

אלא שמרגע הפתיחה הייתה על הדשא רק קבוצה אחת. הצהובים הפגינו דומיננטיות מוחלטת, ודור פרץ הוכיח שוב שהוא אינו נעלם במשחקים הגדולים. האקסים אושר דוידה והישאם לאיוס תרמו את שלהם, ואלעד מדמון חתם את החגיגה. עם כל השאיפות, ההצהרות וההקנטות של משפחת ספרא, להפועל עדיין יש דרך ארוכה לעבור לפני שתוכל להשתוות ליריבה העירונית.

מכבי ת"א נמצאת כרגע כמה רמות מעל שאר הליגה. המכונה שבנה קני מילר משלבת כדורגל התקפי, קצב גבוה ושחקנים רבים שמסוגלים להכריע משחקים. מוקדם להכתיר אותה, אבל אם זו רק ההתחלה – יהיה קשה מאוד לעצור אותה.





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