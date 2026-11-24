אז איך עבר עליכם השבוע? התעייפתם? התאמצתם? הזעתם? הצלחתם להכניס שנייה אחת של אימון, כושר גופני, שחייה או אפילו קצת מתיחות בתוך הג'ונגל של משפחה, עבודה, סידורים, גלילת קליפים באייפון?

ככה נראה השבוע של אלכס קוקלה: הוא השתתף וזכה במקום הראשון במרוץ העולמי הגדול, שבמסגרתו בתוך שבעה ימים הוא טס בין שבע יבשות, רץ שבעה מרתונים, ניצח בשישה מהם ובשביעי סיים במקום השני.

יותר מחצי מיליון עוקבים ברשתות החברתיות. קוקלה ( צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של Alex Kukla )

קוקלה (33) הוא צנחן לשעבר בצבא הגרמני, ספורטאי אקסטרים והיבריד. אם פעם משתתפים בתחרויות הללו היו אנשים דקים כמו עפרונות, קוקלה הוא הזן החדש: שילוב בין כוח לסיבולת. קוקלה הוא גם מאמן כושר ומשפיען רשת שבנה לעצמו קריירה בעיקר על ידי השלמת אתגרי סיבולת קיצוניים, כולל שלוש תחרויות איש הברזל, אולטרה מרתונים של מאה קילומטר והיירוקס (תחרות בת שמונה מקטעים של ריצת קילומטר, כשאחרי כל מקטע מחכה למתחרה תחנת כוח).

לקוקלה יש יותר מחצי מיליון עוקבים ברשתות החברתיות. מתברר שלאנשים יש עניין במשפיענים שנהנים מהסבל. אינסטה־מזוכיזם.

45 מעלות ביממה

המרתון הראשון בסדרה היה אמור להתקיים באנטרקטיקה, אבל בגלל סופה גדולה המשתתפים רצו את המקצה הראשון מתוך שבעה בקייפטאון, דרום אפריקה. בדרך כלל, אחרי שרץ מסיים מרתון הוא אמור להתמקד בהחזרת מלחים ונוזלים, אכילת פחמימות וחלבון לשיקום השרירים, אמבטיות ועיסוי עדין, מנוחה הדרגתית לפני חזרה לאימונים ושינה. זאת אומרת, ההמלצה הראשונה והדחופה ביותר אחרי הטראומה לגוף שמהווה ריצת מרתון היא מנוחה נכונה והתאוששות, ואז לחזור לאט לריצות קצרות וקלות כדי להפחית את הסיכון לפציעה.

החוקים הללו לא נכתבו עבור קוקלה והמשתתפים האחרים במרוץ, שהתקיים השנה בפעם השלישית בלבד. במקום אמבטיות, עיסויים, תזונה, מנוחה והתאוששות, הם עלו על מטוס בקייפטאון (25 מעלות), אכלו וישנו, נחתו אחרי שש שעות באנטרקטיקה (מינוס 20 מעלות) והתכוננו למרתון השני, הפעם על הקרח. אם הטראומה של ריצת מרתון אחת בלי זמן להתאוששות פלוס טיסה, לא הספיקה לרצים, הגוף שלהם נאלץ גם להתרגל למהפך של 45 מעלות.

משם המשתתפים (70 מהם התחילו את המסע ושילמו עליו 55 אלף יורו כל אחד גם עבור מטוס פרטי) עברו טיסה מפרכת למרתון בפרת' – עוד התאקלמות של הגוף למעבר של 45 מעלות ביממה – סינגפור, אלגרבה (החלק הדרומי ביותר של פורטוגל), קרטחנה בקולומביה, היעד היחיד שבו הוא סיים במקום השני, ועד לפינאלה במיאמי.

נח על האופניים

"בכלל לא תיכננתי להשתתף", אמר קוקלה לפני המרוץ בראיון לעיתון "בילד". "מישהו שאימנתי אותו במשך שנה למרוץ פתאום אמר לי 'למה שלא תשתתף איתי?' הלכתי לישון וחשבתי שזה יהיה לגמרי מטורף אם אני אעשה את זה, ובבוקר קמתי ואמרתי לעצמי שאני הולך לעשות את זה".

קוקלה התחיל להתאמן לפני חצי שנה. המטה הראשי של אדידס הציע לו אימונים מיוחדים לטמפרטורות ותנאי ריצה שונים ולמעברים ביניהם. הוא רץ 140 ק"מ מדי שבוע כהכנה למרוץ הגדול שבו הוא אמור להשלים כ־295 ק"מ. בספטמבר הוא אובחן עם בצקת בירך ושבר מאמץ. הוא היה חייב לנוח. ובמושגים של קוקלה: הוא התחיל לרכוב על אופניים.

הזמן הטוב ביותר של קוקלה במרתון הוא שעתיים ו־45 דקות. הוא תיכנן קודם כל לסיים את שבעת המרתונים, ורק אחרי זה הוא התחיל לחשוב על ניצחון. כדי לנצח הוא היה צריך לרוץ כל מרתון בשלוש שעות וחצי. כל ק"מ בפחות מחמש דקות.

הוא ניצח בקייפטאון כשהוא רץ את המרתון בלי חולצה, עם משקפי שמש וכובע שהגן עליו מהשמש הקופחת. יממה לאחר מכן הוא סיים במקום הראשון בוולפס פנג, אנטרקטיקה, הפעם עם כובע צמר וכפפות. מדובר במזוכיזם טהור, הפעלת עומס פיזיולוגי מצטבר על מערכת הלב וכלי הדם, מערכת ויסות החום, השרירים ומערכת החיסון. וזה עוד לפני שהכנסנו למשוואה טיסה בין המרתונים, אפס זמן להתאוששות ותזונה חסרה. כל מרתון כזה מציב דרישות אחרות ומנוגדות מהלב ומהשרירים, חוסר במאגרים כדי להיות מוכן לשריפת הפחמימות כדי לחמם את הגוף בקור, סוגי התייבשות שונים ועוד. כל מה שנכתב פה מתייחס לריצת מרתון בחום ואחריה בקור. קוקלה סיים את שני המרתונים הללו, עלה על מטוס, אכל, ישן, נחת והתחיל במרתון נוסף.

שעת כושר ברשת

הזמנים של קוקלה נעו בין 3:04.54 ל־3:38.57 שעות - בינוני לריצת מרתון אבל מצוין למי שרץ שבעה מרתונים בשבעה ימים ברציפות. מדובר במאמץ פיזי מטורף, אבל גם בחוזק מנטלי יוצא דופן.

מה מושך את קוקלה לעבור מסע ייסורים כזה? פעם התשובה לשאלה הזו הייתה פשוטה: הרצון לבחון את עצמך, לבדוק מה הגבולות הפיזיים והמנטליים שלך, התחרות מול האחר. הגורמים הללו קיימים גם היום, אבל לצידם יש כמובן את הצורך לייצר תוכן. שבעת המרתונים בשבעה ימים היו כלי שיווקי עבור קוקלה כדי לפתות עוד לקוחות לערוצים שלו ולאימוני הכושר שהוא מציע. חוץ מ־55 אלף יורו דמי השתתפות, הוא הוציא עוד 80 אלף יורו, מתוכם 50 אלף על צלם וידיאו מקצועי שתיעד את כל המסע.