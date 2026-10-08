עוד פגרת נבחרת הסתיימה באכזבה, וגם רן בן שמעון לא מצליח לשבור את המעגל. עכשיו חוזרים לליגה, אבל גם שם אין באמת מאבק אליפות: מכבי ת"א ברחה לכולן, באר-שבע נחלשה, והקרב האמיתי כבר עובר למקום השני

על נבחרת ישראל כבר נאמר הכל - כישלונות, תבוסות, אכזבות. 40 שנה של ניסיונות, מאמנים שהתחלפו ודורות של שחקנים שלא היו מספיק טובים כדי לעשות את הצעד הבא. הכי קרוב היה הדור של שלמה שרף, מה שכונה "דור הזהב". גם הוא הגיע רק למקום השני.

גאנדלמן ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

ב-1999 ישראל סיימה מתחת לספרד, עלתה לפלייאוף וחטפה 5:0 מדנמרק. מאז הגיעו ריצ'רד מולר נילסן ז"ל, דרור קשטן ז"ל, אברהם גרנט, וילי רוטנשטיינר, אנדי הרצוג, לואיס פרננדז, אלי גוטמן, אלישע לוי ואחרים - וכולם נכשלו במשימה להגיע לטורניר גדול. רן בן שמעון ממשיך כרגע את אותה שרשרת, וגם מי שיבוא אחריו כנראה יגלה שהבעיה הרבה יותר גדולה מהמאמן. ועדיין, מבחינתי בן שמעון צריך ללכת הביתה.

והעיקר - הליגה חוזרת. אחרי שבועיים מיותרים של פגרת נבחרת ותבוסות, חוזרים לכדורגל המקומי. רק שגם שם קשה כרגע לדבר על מאבק אליפות אמיתי. מכבי ת"א בדרך לתואר, דורסת כמעט כל מה שזז, בלתי מנוצחת ועם 15 נקודות. באר-שבע מנסה להישאר בתמונה, אבל ספק אם תצליח.

מכבי חיפה כרגע במקום השני ותנסה להישאר שם עד סוף העונה, וגם הפועל ת"א מכוונת לשם. למכבי ת"א יש עכשיו שישה משחקי בית רצופים מול קבוצות תחתית. ההערכה שלי היא שהיא תנצח את כולם, ואם זה יקרה, סיפור האליפות ייסגר מוקדם מאוד. המאבק האמיתי בליגה נראה כרגע כמו מאבק על המקום השני.

באר-שבע, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה והפועל ת"א נמצאות פחות או יותר באותה רמה. אף אחת מהן לא נראית כרגע כמו קבוצה שבאמת יכולה לאיים על מכבי ת"א ולקחת ממנה את התואר. זו ליגה חד-צדדית שבה מכבי ת"א כבר ברחה למתחרות שלה.

באר-שבע מתקשה לשלב בין אירופה לליגה, ושתי המסגרות משחקות לטובת מכבי ת"א, שיכולה להתרכז רק בליגה. אחרי שגם דרסה את האלופה בטרנר 1:4, קשה לראות מי תעצור אותה. באר-שבע גם נחלשה מאז שקינגס קאנגווה עזב, וכרגע היא כבר לא נראית כמו יריבה אמיתית על האליפות.

לכן הסיפור המרכזי מכאן והלאה יהיה הקרב על המקום השני. פגרת הנבחרת רק עצרה את הליגה לשבועיים בשביל עוד תבוסות מיותרות. עכשיו חוזרים לבלומפילד, לקהל ולמגרשים - ושם לפחות יהיה הרבה יותר מעניין והרבה יותר כיף.

מכבי ת"א זקוקה לאליפות הזאת, ונכון לעכשיו אני לא רואה קבוצה שמסוגלת לעצור אותה. לא אתפלא אם היא תגיע גם לרצף של 25-20 משחקים בלי הפסד.





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