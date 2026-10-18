ברקוביץ' סיים גם במקום ה־37 במוקדמות הקרב־רב, עם 77.065 נקודות. נבחרת ישראל דורגה במקום ה־20 בתחרות הקבוצתית. לצד דולגופיאט וברקוביץ', הסגל כולל את רון פיאטוב, איליה ליובימוב ורון אורטל, וכל חמשת המתעמלים משתייכים למכבי תל אביב.

ברקוביץ' סיים גם במקום ה־37 במוקדמות הקרב־רב, עם 77.065 נקודות. נבחרת ישראל דורגה במקום ה־20 בתחרות הקבוצתית. לצד דולגופיאט וברקוביץ', הסגל כולל את רון פיאטוב, איליה ליובימוב ורון אורטל, וכל חמשת המתעמלים משתייכים למכבי תל אביב.

ברקוביץ' סיים גם במקום ה־37 במוקדמות הקרב־רב, עם 77.065 נקודות. נבחרת ישראל דורגה במקום ה־20 בתחרות הקבוצתית. לצד דולגופיאט וברקוביץ', הסגל כולל את רון פיאטוב, איליה ליובימוב ורון אורטל, וכל חמשת המתעמלים משתייכים למכבי תל אביב.