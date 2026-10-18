הישג היסטורי להתעמלות הישראלית: ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' העפילו לגמר הקרקע באליפות העולם בהתעמלות מכשירים הנערכת ברוטרדם שבהולנד. זו הפעם הראשונה שבה שני מתעמלים ישראלים מבטיחים יחד את מקומם בגמר הקרקע בתחרות, שייערך ביום שבת, 24 באוקטובר.
דולגופיאט, האלוף האולימפי ואלוף אירופה המכהן בקרקע, קיבל במוקדמות 14.300 נקודות והעפיל מהמקום השלישי. לצדו יתחרה ברקוביץ', שרשם הישג מרשים במיוחד: כבר בשנתו הראשונה בדרגת הבוגרים, הוא דורג שביעי עם 14.033 נקודות ונכנס לשמיניית הגמר.
ברקוביץ' סיים גם במקום ה־37 במוקדמות הקרב־רב, עם 77.065 נקודות. נבחרת ישראל דורגה במקום ה־20 בתחרות הקבוצתית. לצד דולגופיאט וברקוביץ', הסגל כולל את רון פיאטוב, איליה ליובימוב ורון אורטל, וכל חמשת המתעמלים משתייכים למכבי תל אביב.
"יום מרגש להתעמלות הישראלית. לראות את ארטיום ממשיך להפגין יכולת גבוהה בצמרת העולמית, ולצדו את נועם, שכבר בשנתו הראשונה בבוגרים מעפיל לגמר אליפות העולם, זו גאווה גדולה", אמר יו"ר איגוד ההתעמלות אבי שגיא. "ההישג הזה מבטא גם את ההווה המצוין של הענף וגם את דור העתיד שלנו. ברכות למתעמלים ולצוות המקצועי על העבודה הרבה, ומחזיקים אצבעות לשניהם בגמר".
המאמן הלאומי סרגיי וייסבורג הוסיף: "אנחנו גאים מאוד! ארטיום ממשיך להציג יציבות ברמות הגבוהות ביותר, ונועם מוכיח כבר בשנה הראשונה בבוגרים שיש לו מקום בצמרת העולמית. זו תוצאה של עבודה קשה וממושכת, ועכשיו הפנים לגמר, שבו נרצה להציג את הביצועים הטובים ביותר שלנו".