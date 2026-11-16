עשר שנים הלכנו במדבר. עשור שלם שהרגיש כמו ארבעים שנה, שבו מכבי חיפה, המועדון המפואר שלנו, הפכה לצל של עצמה. מאמנים באו והלכו, שחקני רכש יקרים נחתו ונעלמו, עונות הסתיימו עוד לפני שהספקנו לפתח ציפיות. ורק אנחנו, עשרות האלפים שהמשיכו למלא את סמי עופר, הגענו בכל פעם מחדש בתקווה שאולי הפעם משהו ישתנה.

גדל כאן דור שלם של ילדים שלא ידע מה זה לחגוג אליפות. ילדים ששמעו על ימי הזוהר של שנות התשעים כאילו היו סיפורים מתקופה אחרת.

גלריה בכר ( צילום: עוז מועלם )

ואז, בקיץ 2020, הגיע ברק בכר. לא סתם עוד מאמן. אחד מאיתנו. הילד שעמד פעם ביציע ג' בקריית אליעזר, צרח ועודד את הקבוצה, קיבל את ההזדמנות להגשים חלום שכל אוהד מכיר: לרדת מהיציע אל הקווים ולהחזיר את קבוצת נעוריו למקום שבו היא ראויה להיות.

וברק עשה הרבה יותר מזה. הוא החזיר לנו את הכבוד, את הביטחון, את הכדורגל הסוחף ובעיקר את שמחת החיים שאבדה בדרך. אחרי עשר שנים שחונות הגיעו שלוש אליפויות רצופות. שוב חיכינו למשחקים בהתרגשות, שוב הרגשנו שאנחנו מסוגלים לנצח כל יריבה. ואז הגיע גם הרגע שאפילו בחלומות שלנו התקשה להיראות אמיתי: ליגת האלופות.

פתאום מסי, אמבאפה וניימאר רצים על הדשא בסמי עופר. יובנטוס מגיעה לכרמל וסופגת שני שערים ללא מענה. מכבי חיפה שלנו שוב על המפה של הכדורגל האירופי, וברק בכר הוא האיש שעומד מאחורי כל זה.

בקיץ 2023 הוא בחר לצאת להרפתקה בכוכב האדום בלגרד. כעבור שנה חזר הביתה, אבל הפעם המציאות הייתה שונה. רבים מהשחקנים שהובילו את ההצלחות כבר עזבו, והקבוצה התקשתה לשחזר את היכולת של אותן שנים. הקדנציה השנייה הסתיימה במאי 2025, שלושה מחזורים לפני סיום העונה, בפיטורים צורבים אחרי תבוסה 5:1 בדרבי מול הפועל חיפה.

אפשר היה להבין אם ברק היה סוגר את הדלת ולא מסתכל לאחור. אבל חמישה חודשים בלבד לאחר מכן, כשמכבי חיפה שוב נקלעה למשבר, הוא הסכים לחזור בפעם השלישית.

גם הפעם הוא מצא מועדון שמתקשה למצוא את דרכו. ליאור רפאלוב היה עדיין בתחילת דרכו כמנהל מקצועי, הסגל לא הזכיר את זה של תקופת האליפויות, וההגנה נראתה לעיתים כמו כזו ששייכת לליגה אחרת. אבל צריך לומר גם את האמת: ברק לא הצליח לתקן את מה שלא עבד. גם לו יש אחריות לכישלון.

ואז הגיעו שלושה הפסדים רצופים, בהם שתי תבוסות ביתיות כואבות. ה־0:4 למכבי נתניה היה השיא. ארבעה שערים שספגנו במחצית השנייה, מול הקהל שלנו, באצטדיון שפעם היה המבצר של הכדורגל הישראלי. לא היה עוד לאן לברוח.

ואז ראיתי את ברק מול המצלמות. ראיתי אדם שמתקשה לעצור את הדמעות, שמודה שניסה ולא הצליח, שמבין שהקבוצה שהוא כל כך אוהב זקוקה לשינוי. באותו רגע הוא לא נראה לי כמו מאמן שמסיים תפקיד. ראיתי שוב את הילד מיציע ג', זה שלא מסוגל לשאת את המראה של מכבי חיפה מתפרקת.

המעמד הזה הזכיר לי את שלוש המילים שמזוהות עם פרישתו של מנחם בגין מראשות הממשלה: "איני יכול עוד".

כמובן, הנסיבות שונות לחלוטין. אבל משהו בתחושת הכאב, בעייפות ובידיעה שהגיע הזמן לפנות את המקום, הזכיר לי את הרגע ההוא.

אוהדי מכבי חיפה ( צילום: עמרי שטיין )

ברק לא ברח מאחריות. הוא עמד מול כולם ואמר בפשטות שניסה, שזה לא עבד ושהמועדון צריך שינוי. בעולם הכדורגל, שבו מאמנים נאחזים בתפקידם עד הרגע האחרון, גם את זה צריך לדעת להעריך.

אני יודע שלא כולם יסכימו איתי. יהיו מי שיזכרו את התבוסות, את הטעויות ואת שתי הקדנציות המאכזבות. זו זכותם. גם אני סבלתי מכל רגע במשחקים האחרונים. אבל אסור לנו לתת לכאב של ההווה למחוק את האושר העצום שהאיש הזה העניק לנו.

ברק בכר לא רק זכה בשלוש אליפויות. הוא החזיר לדור שלם של אוהדים את האמונה במכבי חיפה. הוא נתן לילדים שלנו זיכרונות שילוו אותם כל החיים, בדיוק כמו שהסיפורים על הקבוצה הגדולה של שנות התשעים מלווים אותנו עד היום. ברק היקר, תודה על שלוש אליפויות של שיכרון חושים. תודה על הלילות הגדולים באירופה. תודה שהחזרת את החיוך לעיניהם של עמית, אורי, רוני וירדן. תודה על כל רגע, גם בטוב וגם ברע.

ואם יום אחד תרצה לחזור ליציע ג', תדע שתמיד יהיה לך שם מקום. כי לפני שהיית המאמן שלנו, היית אחד מאיתנו. וכזה תישאר.

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