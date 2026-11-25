אחרי שבוע שבו נדמה היה שמכבי ת"א רק הולכת ומעמיקה את הבור שאליו נקלעה, הצהובים סוף סוף מצאו סיבה לחייך. שחקניו של עודד קטש יצאו אתמול (שלישי) ממינכן עם ניצחון 77:85 על באיירן, קטעו רצף של שני הפסדים ביורוליג ושיפרו את מאזנם ל-10:4. זה לא היה ערב נטול בעיות, אבל הפעם, בניגוד למשחקים האחרונים, הצהובים ידעו להתעלות ברגעי ההכרעה.

גם הפעם הדרך לניצחון לא הייתה חלקה. הצהובים ירדו להפסקה ביתרון 43:50, אבל הרבע השלישי העלה שוב את כל סימני השאלה המוכרים. באיירן הגבירה את רמת האגרסיביות, ומכבי פשוט איבדה את הראש עם תשעה איבודים בתוך תשע דקות. הצהובים התקשו לייצר התקפות מסודרות ואפשרו לגרמנים לחזור למשחק ואף להפוך את התוצאה. במקום לנצל את היתרון מהמחצית הראשונה ולברוח, מכבי מצאה את עצמה שוב במרדף, כשאת הרבע השלישי היא מסיימת בפיגור 68:65.

גלריה אחראי לשמונה הנקודות האחרונות של הצהובים. סורקין ( צילום: עוז מועלם )

גם בפתיחת הרבע האחרון לא נראה היה שהצהובים מצליחים למצוא פתרונות. באיירן המשיכה לנצל את החורים בהגנה, מכבי החטיאה זריקות נוחות מתחת לסל, ובשלב מסוים נדמה היה שהמשחק שוב הולך לכיוון הלא נכון. אלא שהפעם, בניגוד למה שקרה מול אולימפיאקוס ודובאי, היה למכבי שחקן שהצליח לקחת את המשחק על עצמו.

רומן סורקין, שהיה אחד מסימני השאלה הגדולים של הקבוצה בשבועות האחרונים, הפך לגיבור הערב. דווקא אחרי תקופה שבה התקשה למצוא את הטבעת, ובמהלכה קלע פחות מעשר נקודות בכל אחד מארבעת משחקי היורוליג הקודמים שלו, הוא התעורר ברגעים החשובים ביותר. גם מול באיירן התקשה במשך דקות ארוכות לסיים מתחת לסל, אבל כשהקבוצה הייתה זקוקה לו, הוא סיפק את הסחורה.

סורקין קלע שתי שלשות רצופות שהעניקו למכבי מרווח ביטחון, והיה אחראי לשמונה הנקודות האחרונות של הצהובים במהלך הבריחה שלהם. הוא סיים עם 17 נקודות, חמישה ריבאונדים וארבע שלשות משישה ניסיונות - שיא קריירה אישי ביורוליג. אחרי תקופה שבה נדחק לא פעם ברוטציה וקיבל פחות דקות מאשר בעונה שעברה, הפעם עודד קטש נתן לו את הבמה, והוא החזיר בענק.

"היינו יציבים". קטש ( צילום: עוז מועלם )

ההחלטה לתת לסורקין יותר מקום הייתה משמעותית גם מבחינת חלוקת הדקות. מי ששילם על כך היה דניאל תייס, ששיחק פחות מ-15 דקות. אחרי הביקורת שהופנתה כלפי קטש בעקבות השימוש המוגבל בסורקין במשחקים האחרונים, הפעם המאמן בחר ללכת איתו ברגעים המכריעים וקיבל ממנו את התשובה הטובה ביותר שיכול היה לבקש.

לצד סורקין, גם קיטון וואלאס סיפק משחק טוב ויציב עם 12 נקודות, חמישה ריבאונדים וארבעה אסיסטים. הגארד, שכבר הראה העונה שהוא מסוגל להתעלות במשחקים מסוימים, היה חלק משמעותי מהיכולת ההתקפית של מכבי וסייע לה להחזיק מעמד גם כשהמשחק הסתבך.

"ברמה הזאת יש ריצות", הודה קטש בסיום. "בסך הכול עשינו עבודה טובה. בכל רגע נתון נשארנו שם, היינו בשפת גוף טובה. בסוף מצאנו את ההרכב שיעזור לנו, רומן עזר לנו להתקיף אותם נכון. היינו יציבים, עשינו עבודה הגנתית טובה על הקלעים שלהם. ניצחון חשוב עבורנו".

סיפק משחק טוב ויציב עם 12 נקודות. וואלאס ( צילום: עוז מועלם )

סורקין הוסיף: "אני חושב שמצאנו את הדרך לחזור למשחק עם אנרגיות ומשחק קבוצתי. בעיקר בהגנה הראינו אופי. החבר'ה מצאו אותי היום, אני שמח שזה הייתי אני, אבל הניצחון הוא הדבר הכי חשוב לנו. הפסדנו הרבה משחקים צמודים שלא היינו צריכים להפסיד. יש לנו עוד מטרות העונה, אנחנו צריכים להמשיך לנצח ולאגור את הניצחונות האלה".

הניצחון לא מוחק את הבעיות של מכבי. איבודי הכדור הרבים, חוסר היציבות והקושי לשמור על ריכוז לאורך 40 דקות עדיין קיימים. אבל אחרי שבוע קשה במיוחד, הצהובים לפחות קיבלו מעט אוויר והוכיחו שהם מסוגלים לצאת גם ממשחק חוץ לא פשוט עם ניצחון.