האצנית הבריטית איימי האנט היא בין הספורטאיות שיצאו נגד פרסומת הימורי ספורט מעוררת מחלוקת, שבה מככבת השחקנית האמריקאית סידני סוויני.

הפרסומת, שהפכה לוויראלית ומציגה את סוויני בעירום כשהיא מכסה חלקים מגופה באמצעות ציוד ספורט, עוררה ביקורת גדולה בקרב ספורטאיות על "ההחפצה המינית של נשים בספורט", ועל כך שהן מוגדרות על פי המראה שלהן, במקום על פי ההישגים.

גלריה . איימי האנט ( צילום: Julian Finney/Getty Images )

" שרירים, עבודה קשה, דם, זיעה, דמעות". מליסה ג'פרסון-וודן ( צילום: REUTERS/Bernadett Szabo )

"סידני סוויני, כך נראות נשים בספורט?", שאלה אלופת אירופה ארבע פעמים בראיון ל-BBC, כשהיא מתייחסת להישג של האצנית מליסה ג'פרסון-וודן – התוצאה השלישית בטיבה אי פעם ב-200 מ', "21.47 שניות, שרירים, עבודה קשה, דם, זיעה, דמעות. זה ערב יפהפה".

הביקורת תפסה תאוצה בקרב ספורטאיות מענפים שונים. המתעמלת האמריקאית גרייסי קרמר העלתה לרשתות סרטון שלה במהלך אימון וכתבה: "אני לא יודעת מה סידני סוויני עשתה, אבל כך נראות נשים בספורט".

Gymnast Gracie Kramer calls out Sydney Sweeney’s ‘Just Sports’ ad. Video here👇 Text post below 🧵 pic.twitter.com/XDfn6TCvOD — Mr_Fireside 🔥 (@Mr_Fireside) September 13, 2026

גם אלופת השחייה האולימפית האוסטרלית ארבע פעמים, אריארן טיטמוס, תקפה: "זה לא רק סטירת לחי לכל אישה שהקדישה את חייה כדי להשתפר ולשלוט במקצוע שלה, אלא לכל אישה שאוהבת ספורט באמת. איך אנחנו חיים בעולם שבו מונטיזציה של גוף האישה והחפצה מינית של ספורט נשים עדיין קיימות?".

האלופה האולימפית הבריטית ברכיבה על אופניים סופי קפאוול הוסיפה: "זה מציג תמונה מאוד מסוימת של נשים בעולם הספורט. למה זה הפנים של הקמפיין שמזוהה עם ספורט? זו נראית כמו הדרך היחידה שבה מציגים נשים בספורט, או הדבר שזוכה ליותר פופולריות".

טיטמוס ( צילום: REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo )

סוויני לא הגיבה ישירות לביקורת, אך פרסמה תמונות משערי ESPN שבהם הופיעו ספורטאים וספורטאיות בעירום או בלבוש חלקי, בהם סרינה וויליאמס ורונדה ראוזי, לצד ספורטאים גברים.