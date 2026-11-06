מרוץ נשר הרביעי נערך הבוקר (שישי) וכלל את אליפות ישראל ב-10 ק"מ, שזימנה כמה מהרצות והצרים המהירים בארץ. מי שהוכתרו כאלוף ואלופת ישראל על אחד המסלולים המהירים בארץ הם זמנו מוצ'ה שקבע 30:32 דקות ולונה סלפטר עם 33:53 דקות.

מוצ'ה, הרץ השני בטיבו בהיסטוריה של ישראל במרחק זה, רץ תחילה בדבוקה יחד עם אמיתי יונה והראל שיין. אך בחלק האחרון של המרוץ הוא הרים הילוך וברח לשניהם כדי להניף את סרט המנצחים. הוא הקדיש את הריצה להיימנוט קסאו, שנעדרת כבר 985 ימים. 10 שניות אחריו עם 30:42 הגיע יונה ושיין השלים את הפודיום עם 31:01 דקות.

גלריה לונה סלפטר ( צילום: טים נודלמן, שוונג )

אצל הנשים, סלפטר השיאנית הישראלית הוכיחה את עליונותה עם ביצוע איכותי. הדר אופיר פורר סיימה שנייה עם 34:38 דקות ודניאל אלמגור סיימה שלישית עם 36:26 דקות. רביעית במרוץ, ושלישית מבין חברות איגוד האתלטיקה סיימה ליאורה בן שואב (מכבי ת״א) עם 36:51 דקות, כשכל הארבע עלו על הפודיום בסיום.

במקצה ל-5 ק"מ שבר ארבל הנזל את השיא הישראלי לנוער, לאחר שחצה את קו הסיום בזמן של 14:40 דקות. בכך שיפר בשתי שניות את השיא שהיה שייך לאדיסו גואדיה מאז 2019. טל אבידן (הפועל עמק חפר) סיים שני, 8 שניות אחריו ורז נביאליק השלים את הפודיום עם 14:53 דקות. אצל הנשים ב-5 ק"מ ניצחה רז שרון (הפועל עמק חפר) עם 17:42 דקות, הלן וולפסון (הפועל עמק חפר) סיימה שנייה עם 17:51 דקות ואסתר כהן סקלי (לידר ירושלים) שלישית עם 18:07 דקות.

זמנו מוצ'ה ( צילום: טים נודלמן, שוונג )

המקצה ל-2.5 ק"מ היה מרגש במיוחד, והוקדש לזכרו של סמ"ר רון אפשטיין, בן העיר נשר שנפל בקרבות בעזה במלחמת חרבות ברזל. לפני הזינוק הקדישו הרצות והרצים דקה של מחיאות כפיים לזכרו, ברגע מצמרר ועוצמתי.