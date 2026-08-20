תשע שנים של עבודה והפקה התנקזו היום (חמישי) לבכורה של אחד מסרטי הספורט המדוברים של השנה. נובאק ג'וקוביץ': הזאב בחורף". הדוקו החדש של אמזון פריים שאורכו 92 דקות, מנסה לפצח את החידה שנקראת נובאק ג'וקוביץ' - אולי הטניסאי הגדול בהיסטוריה (24 תוארי גראנד סלאם, 428 שבועות בפסגת הדירוג).

"יש מילה בסרבית שנקראת Inat", מסביר ג'וקוביץ' למצלמה בסרט. "כשכולם מפקפקים בך, כשכולם בעצם נגדך – אתה משתמש ב-Inat הזה. זה כוח של עקשנות טהורה כדי להוכיח לכולם שהם טועים. המנטליות הזאת נפוצה מאוד אצל העם הסרבי".

גלריה "להוכיח לכולם שהם טועים". נובאק ג'וקוביץ' ( צילום: Matthias Hangst/Getty Images )

הבמאי ג'ייסון היר, שתיעד בעבר ענקים כמו מייקל ג'ורדן, הודה כי מה שמשך אותו בפרויקט לא היה רק הטניס, אלא המורכבות של ג'וקוביץ'. הסרט נוגע בצלקות הילדות שלו, כולל זיכרון מצמרר שבו מעד ברחוב באמצע הלילה בבלגרד ב-1999, בזמן שמשפחתו רצה למקלט תחת הפצצות נאט"ו. אשתו, ילנה, מעניקה בסרט את הניתוח הפסיכולוגי המדויק ביותר: "הטניס הוא המקום הבטוח שלו. זה המקום היחיד שבו הוא מוצא אהבה".

הדוקו לא פוסח על התחנות הסוערות בקריירה, כולל הגירוש הדרמטי מאוסטרליה ב-2022 בעקבות סירובו להתחסן לקורונה. "מעולם לא אמרתי שאני בעד או נגד חיסונים", מבהיר ג'וקוביץ'. "עמדתי על שלי ועל מה שאני מאמין בו – החופש לבחור מה ייכנס לגוף שלי. הפסדתי גראנד סלאמים ולא שיחקתי בארה"ב כמה שנים בגלל זה. זה בסדר, שילמתי את המחיר".

2022. הפגנה בסרביה נגד אוסטרליה ובעד נובאק ג'וקוביץ' ( צילום: AFP )

כעת, בגיל 39, ג'וקוביץ' נאבק ביריב היחיד שחזק ממנו – הגיל. רק בשבוע שעבר הוא הודח כבר במשחקו הראשון בטורניר סינסינטי על ידי תיאגו אגוסטין טירנטה הארגנטינאי (50 בעולם), אך למרות זאת הוא עדיין מדורג 5 בעולם והגיע לפחות לחצי הגמר בשישה מתוך שבעת טורנירי הגראנד סלאם האחרונים שלו.